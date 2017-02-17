«В Новосибирске люди уже на взводе от произвола властей»

Жителей города не удовлетворил ответ местных властей, который был дан на перенаправленное из Кремля обращение, и они снова собираются выйти на митинг

Новосибирск, , 14:11 — REGNUM

Новосибирские власти ответили на претензии новосибирца, которые он высказал относительно резкого роста тарифов на услуги ЖКУ в письме на имя президента. Обращение, поступившее в форме электронного документа на сайт управления президента России по работе с обращениями граждан, ранее было перенаправлено для рассмотрения в правительство Новосибирской области.

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На вопросы новосибирца Юрия Зимина ответил первый заместитель председателя регионального правительства Владимир Знатков.

Упоминая статьи Жилищного кодекса РФ и постановления правительства страны, чиновник подчеркивает, что разделом IV Основ формирования индексов предусмотрена возможность превышения предельных индексов по сравнению с индексом по субъекту по тому или иному муниципальному образованию по решению представительного органа муниципального образования в целях организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения, а также повышения надежности и качества оказываемых населению коммунальных услуг. В частности, пишет Знатков, одним из таких оснований является реализация программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, реализация утвержденных инвестиционных и производственных программ, направленных на повышение надежности и качества оказываемых населению коммунальных услуг и установление экономически обоснованных тарифов на ресурсы, приобретаемые в целях оказания коммунальных услуг.

«На 2017 год распоряжением правительства РФ от 19 ноября 2016 года в среднем по Новосибирской области установлен индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в размере 4%. В соответствии разделом IV Основ формирования индексов, на основании анализа предложений ресурсоснабжающих организаций об установлении (корректировке) тарифов на 2017 год, представительными органами местного самоуправления ряда муниципальных образований Новосибирской области (в том числе города Новосибирска) приняты решения об установлении с 1 июля 2017 года предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по указанным муниципальным образованиям в размере, превышающем установленный правительством страны. 16 декабря 2016 года подписано постановление губернатора Новосибирской области от 16 декабря 2016 года. Максимальный предельный индекс согласно указанному постановлению не превысил 15%», — отмечает первый заместитель председателя новосибирского правительства.

Чиновник указывает на то, что на 2017 год для АО «Сибэко» департаментом по тарифам Новосибирской области проводилась корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных на долгосрочный период регулирования 2016−2018 годов методом индексации установленных тарифов.

«И основной причиной роста тарифов на тепловую энергию для АО «Сибэко» с 1 июля 2017 года, помимо роста индекса потребительских цен (на 4,7%) и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы органоном регулирования при установлении тарифов (в среднем, на 4%); явилось снижение полезного отпуска вырабатываемой АО «Сибэко» тепловой энергии (на 5,7%) и появление в производственной деятельности АО «Сибэко» семи новых котельных, а также новых объектов теплосетевого хозяйства, что в совокупности дополнительно повлекло рост тарифа на 10,3%», — признается Владимир Знатков, указывая, что «по результатам государственного регулирования цен (тарифов) в 2014—2016 годах фактически сложились опережающие темпы инфляционных показателей по сравнению с ежегодной индексацией соответствующих тарифов». Так, по его данным, в 2014 году прирост ИПЦ на конец периода к декабрю составил 11,4%, при этом средний рост тарифов с 1 июля 2014 года составил 3,7%, в 2015 году прирост ИПЦ на конец периода к декабрю составил 12,9%, средний рост тарифов с 1 июля 2015 года составил 8%, ожидаемый прирост ИПЦ в 2016 году ставит 5,8%, при среднем росте тарифов с 1 июля 2016 года в размере 3,5%.

Как сказал ИА REGNUM автор обращения Юрий Зимин, горожане «уже на взводе от произвола властей и сговора с монополистами».

«Жалобы, обращения, письма от новосибирцев идут во все инстанции. Некоторым людям уже кушать не на что. Народ доведён до предела», — подчеркнул Зимин, отметив, что 25 февраля жители Новосибирска намерены выйти на общегородской митинг и тому несколько причин.

«Первая причина: горожане, как законопослушные граждане, исполняя законы, поставили в своих домах и квартирах счётчики, снизив потребление тепловой энергии и горячей воды. Тем самым, не подозревая, что создали причину для увеличения тарифов на 10,3%. То есть, горожан умышленно заставляют платить за не съеденную колбасу. Вторая причина: горожане также участвовали, через уплату выставленных тарифов, в строительстве семи котельных и других новых объектов (о которых упоминается в ответе Владимира Знаткова — прим. ИА REGNUM ), которые принадлежат АО «Сибэко». В любом договоре с «Сибэко» чётко и ясно написано, что оно поставляет услугу, а абонент оплачивает — эту услугу. Никакие котельные и иные объекты в договорах не фигурируют», — отмечает Зимин, подчеркивая, что если горожане участвуют в имущественном увеличении акционерного общества, то тогда они могут считаться акционерами этого общества. И новосибирец считает, что было бы справедливо тогда, если руководство «Сибэко» вручит каждому горожанину акцию этого АО — на весь город Новосибирск в количестве 1,5 млн акций.

«И если эти котельные были построены за счёт горожан, то они им и принадлежат. Справедливо будет эти котельные «Сибэко» же сдавать в аренду», — добавляет мужчина.

«Третья причина: в 2014 году прирост индекса потребительских цен составил 11,4%, а рост тарифа 3,7%. В 2015 году рост цен составил 12,9%, а рост тарифа — 8%. Ожидаемый рост цен на 2016 год 5,8%, рост тарифа — 3,5%. Про 73% износа коммуникаций в городе Новосибирске — ни одного слова, а значит в городе Новосибирске тепосети, трубы и иные коммуникации, находятся в хорошем состоянии. Можно не переживать. Наши деды и родители отстраивали послевоенный Советский Союз. Подымали заводы, фабрики, колхозы, в том числе и все коммуникации, теплостанции, гидростанцию и другие жизненно важные объекты. Вопрос в том, что как так получилось, что какие-то дяди каким-то другим дядям всё это продали. И сейчас все эти трубы, станции — частная собственность. На основании всего этого, мы обратились к президенту Российской Федерации с просьбой о создании правительственной комиссии, которая установит, как и кто приватизировал всё это имущество АО «Сибэко», и расприватизировать этот стратегически важный для города объект. Сейчас рассматривается вопрос о проведении общегородского референдума, где каждый горожанин выразит своё мнение о том, быть ли АО «Сибэко» частной компанией или муниципальным предприятием», — рассказал ИА Юрий Зимин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске ширится общественное движение против роста тарифов на ЖКУ — в декабре 2016 года губернатор Новосибирской области подписал постановление, согласно которому с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в среднем вырастут сразу на 15%.

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Горожан возмутило еще и то, что повышение власти обосновали сначала износом коммунальных сетей — данные звучали разные: от 70 до 95%, а позже «проговорились», что этот процент должен компенсировать потери ресурсоснабжающих организаций из-за слишком экономных новосибирцев — горожане стали меньше потреблять из-за чего организации теряют прибыль. В Новосибирске прошло уже несколько митингов и акций протеста, организованные разными известными в городе лицами и организациями. Также к разбирательству были привлечены различные ведомства — прокуратура Новосибирской области, УФАС по региону, ОНФ и др. Так, активисты Общероссийского народного фронта, обнаружили противоречия в инвестиционной программе ресурсоснабжающей организации АО «Сибэко», которая получит значительную долю дополнительной выручки после повышения тарифов на услуги ЖКХ в июле. Результаты своих проверок прокуратура и ФАС еще не озвучивали.

Стоит сказать, что на фоне протестного движения, местные власти, хотя и не отменяют ранее принятого постановления, но все же какие-то действия совершают. Так, подписано соглашение по целевому использованию средств от повышения тарифов на коммунальные услуги. Кроме того, губернатор Владимир Городецкий подписал постановление, согласно которому предполагается адресная социальная выплата горожанам, которая будет предоставляться, если увеличение размера платы собственника за коммунальные услуги в расчетном периоде превысит 4% размера платы за коммунальные услуги за декабрь 2016 года. Это первый случай, когда социальная выплата будет распространяться абсолютно на всех граждан (около 500 тысяч льготников получат компенсацию 100% превышения, остальные жители области могут рассчитывать на компенсацию 50% превышения).

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