Приватизация

Обзор экономики Украины

Меморандум Украины с МВФ продолжает преподносить сюрпризы. Помимо прочего, там закрепили граничный срок приватизации концерна «Укрспирт» (объединяет производителей этилового спирта). В документе указывается, что это необходимо проделать до конца сентября текущего года.

О том, как будет выполнено это и прочие условия (продажа Одесского припортового завода, генерирующей компании «Центрэнерго», облэнерго — всё это также подвязано под конкретные сроки) дают понять последние события: глава Фонда госимущества Игорь Билоус подал в отставку в начале этой недели. «Сегодня я подал в отставку с должности главы ФГИ. …для меня пришло время двигаться дальше. Сначала планирую небольшой перерыв, проведу время с семьей. И вскоре вернусь к тому, чем занимался до прихода на госслужбу [работал в банках и инвестиционных компаниях — Ред.]», — так объяснил своё решение чиновник. Однако более вероятны иные причины отставки. Заведомо невыполнимые планы приватизации — фактически, от ФГИ требуют за полгода продать то, что они не смогли приватизировать за два предыдущих. Либо же давление премьер-министра Владимира Гройсмана, который дважды публично требовал отставки Билоуса — в конце 2016 года и в начале марта. За несколько дней до отставки он сделал это в третий раз. «Я считаю, что за последний год они ничего не сделали для того, чтобы эффективно начать процесс приватизации в стране, продажу государственного имущества, которое неэффективно управляется государством и которое является коррупционной кормушкой, в том числе для назначенцев на эти предприятия», — заявил Гройсман во время выступления в Верховной раде Украины.

В своё оправдание ФГИ в Facebook-представительстве жалуется на объективные обстоятельства, мешающие эффективно продавать казённое имущество: «У нас больше половины предприятий, якобы разрешенных постановлением КМУ к приватизации, до сих пор находятся под запретом других законов или не переданы министерствами в Фонд. Ждем содействия правительства и парламента. Только в этом случае приватизация ускорится». Также в Фонде отметили, что хотя и недополучили в прошлом году 0,6 млрд долл. (примерно 95% от запланированных поступлений), в других странах этот показатель был гораздо выше. Так в Турции, по данным ФГИ недопоступления в 2016 году составили 5,7 млрд долл., в США — 3,2 долл., в Испании — 5 млрд долл.

Политолог Николай Спиридонов в эфире радио «Голос Столицы» выдвинул третью версию: «Приближается вторая часть электорального цикла действующей власти. Соответственно у многих чиновников и политиков возникает желание освободить должности. Очень может быть, что их попросили освободить места для того, чтобы было чем торговаться на коалиционных торгах, потому что ФГИ, например, это достаточно лакомая, хотя и опасная должность… По крайней мере «Народный фронт» планирует бороться за эту должность. А вот получится или нет, это пока непонятно».

Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в Восточной Европе Франсис Малиж в интервью изданию «Новое время» выразил мнение, что вина лежит не только на ФГИ, но и на министерстве экономического развития, которое также должно было активнее участвовать в процессе подготовки предприятий к приватизации:

«Это в «лучших» традициях Украины — организовать приватизационный аукцион так, чтобы не получить самую высокую цену. Мы пытаемся помочь это изменить. ЕБРР участвовал в подготовке законопроекта о приватизации, дело за Кабмином его согласовать и за Радой — принять этот документ».

Владимир Гройсман приоткрыл завесу над отменой моратория на оборот земель сельхозназначения. «В этом вопросе нужно двигаться очень взвешенно. И та модель, которую мы можем предложить, — это физические лица-украинцы с ограничением до 200 га, — может быть хорошим началом качественной земельной реформы», — заявил политик в ходе пресс-конференции в минувшую пятницу, 7 апреля. Любопытно, что его предшественники подходили к делу с куда большим размахом: при Януковиче норму на одного человека собирались установить в пределах 200−1000 га — в зависимости от области и типа земли. Однако уже сегодня можно констатировать, что рынок, запущенный таким образом, превратится в имитацию покупки земли физлицами. На Украине попросту нет какого-то значимого количества фермеров, готовых скупать землю в таких объёмах. Зато инвестфонды от США до Саудовской Аравии и Китая годами стоят в ожидании отмены моратория.

Валюта

Похоже, объяснение укреплению гривны всё же найдено. Причиной этого стал отнюдь не транш МВФ, а рост украинского экспорта: по данным Госстата, в январе-марте 2017 года Украина наторговала на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Учитывая, что по статистике НБУ экспортёры даже без принуждения продают до 90% валютной выручки, у Украины за 3 месяца должно было нарисоваться 2−2,5 млрд неожиданных долларов на валютном рынке. Расходы на блокаду и на российский импорт (+47% за тот же период) этот эффект несколько размыли, однако небольшой плюс всё равно остаётся.

По состоянию на 12 апреля официальный курс составлял 26,89 грн./долл. (-0,22 грн. к курсу прошлой недели). Евро также продолжил падение — до 28,55 грн. (-0,33 грн.). Рубль немного просел — до 0,472 грн. (-0,004 грн.).

Межбанк также отреагировал на внешнеторговую статистику: 26,84−26,87 грн./долл. (-0,32−0,33 грн. к прошлой неделе). Курс «чёрного рынка» даже ниже: 26,75−26,8 грн. (-0,18 грн.).

Тем временем растут темпы продажи валюты украинцами. Если в феврале сальдо между покупкой и продажей валюты населением составляло эквивалент 86 млн долл., то в феврале — уже 191 млн (265 млн купили, 456 млн продали). Такие данные приводит Нацбанк Украины, хотя следует учитывать, что он оперирует только статистикой, предоставляемой банками и обменными пунктами, работающими по агентским соглашениям. Оборот валюты черного рынка эти данные не учитывают. Однако даже по этой статистике всего за месяц сброс валюты вырос более чем вдвое.

Глава НБУ Валерия Гонтарева перед своей отставкой пошла на очередную либерализацию валютного рынка, на которой настаивали все экономические обозреватели последние 2 года: Нацбанк отменил обязательный 2% сбор в Пенсионный фонд, взимаемый при покупке валюты (покупая в банке, скажем, 100 долларов украинец вынужден был переплачивать примерно 54 грн.). Этот сбор был одной из причин возрождения чёрного рынка валюты в стилистике 90-х годов:. Однако пока нет никаких гарантий, что с отменой сбора исчезнет и чёрный рынок.

Этот шаг далеко не первый в политике валютной либерализации — примерно с конца прошлого года НБУ, что называется, отпустил удила. И не все это одобряют. «Когда НБУ стимулирует инвестиции в иностранные ценные бумаги, невольно возникает вопрос: нам некуда девать валюту? У нас исчезла угроза для курса и цен? Государство не знает, что надо импортировать технологии и заводы? Не ведает, как это делать? Или ответ снова лежит на Каймановых и Виргинских Островах?.. Мысль о том, что надо разрешить свободный вывод из страны валюты, чтобы она потом… к нам вернулась, не нова. Единственно, неясно, зачем мы тогда просим кредиты у МВФ? Сняли бы все запреты, и, глядишь, Украину затопило бы долларами и евро», — иронизирует в своём материале для издания «Зеркало недели» доктор экономических наук Сергей Кораблин.

Что же касается прогнозов курса гривны к мировым валютам, эксперт напоминает весьма показательный пример: «Соотношение гривневых вкладов топ-чиновников к их вкладам в инвалюте составило 1:600 в пользу последних. Первые лица страны не желают иметь дело с гривной. Это показало прошлогоднее е-декларирование. В то время как в среднем по стране данное соотношение фактически составляло 1:1. Получается, чем выше осведомленность о состоянии дел в государстве, тем меньше желания иметь дело с гривной».

МВФ

Перечень условий в меморандуме с МВФ начинает напоминать произведение Николая Носова «Незнайка на Луне» (эпизод с гостиницей «Экономическая», где нужно было платить даже за то, чтобы положить шляпу в шкаф). В дополнение к абонплате за газ, введение которой украинцам не отменили, а лишь отложили до июня 2017 года, с 1 августа вводится абонплата за подключение к системам центрального отопления. Эта часть тарифа будет оплачиваться потребителями в течение всего года, а не только в течение отопительного сезона.

Впрочем, эксперт аналитического центра Atlantic Council Андрес Аслунд в своём материале для «Зеркала недели» указывает, что на самом деле из 16 очередных маяков, лишь 2 являются критически важными для получения пятого транша МВФ: принятие пенсионной реформы до конца апреля, а также принятие законопроекта о продаже земли до конца мая. Эксперт считает, что если они будут выполнены, то уже до июня очередной транш поступит в резервы Нацбанка.

Политолог Дмитрий Корнейчук, в свою очередь, считает, что очередные транши Украина получит только после выполнения Минских соглашений по урегулированию в Донбассе: «Общая концепция Запада выглядит достаточно просто: Петр Алексеевич, пора платить по счетам — мы 2,5 года слушали историю о том, почему вы Минск выполнять не можете, так что пришло время за свои слова отвечать. В этом русле Запад, надо отдать ему должное, действует методом кнута и пряника», — приводит слова эксперта «Новостное агентство Харьков».

Ранее сообщалось, что МВФ пересмотрел свой прогноз относительно роста ВВП Украины на 2017 год в сторону уменьшения (с 2,5 до 2%). Лидер партии «Новая Украина» Валерий Коновалюк считает, что тем самым Фонд определяет место Украины в мировом распределении труда — колония:

«2% роста ВВП — это последствия ставки на подсолнечник и пшеницу при отсутствующей поддержке промышленности. Так мы не вырвемся в список развитых стран. Никогда. Ставка на аграрно-сырьевой экспорт, которая никогда не оправдает себя. В одних странах — космические ракеты, а у нас — барьеры на пути развития высокоинтеллектуальной индустрии… Нам дают кредиты, а взамен получают контроль за развитием экономики. Под «развитие» выделяются только те сферы, которые выгодны колонизатору. А им выгодно получать от нас ресурсы, но не нашу продукцию по современным технологиям. На Западе запускают SpaceX, а нас толкают к распродаже земли и порезке предприятий на металлолом», — анализирует он. По словам политика, если Украине нужен рост ВВП в размере 7−8%, то следует отказаться от ставки на агросектор в пользу промышленности, поскольку сельское хозяйство физически не способно вытянуть такие темпы развития».

Экономист Алексей Лупоносов в своём материале для портала «Хайвей» напоминает, что 1 млрд от МВФ, вокруг которого было столько шума (7,5 месяцев эксперты, журналисты чиновники переливали из пустого в порожнее: когда дадут, почему не дают, что ещё нужно сделать и т.п.) — это чуть меньше, чем перевели на Украину украинцы-гастарбайтеры из РФ за январь-март 2017 года. Причём переводы гастарбайтеров вливаются в реальный сектор, поддерживают спрос и их не нужно возвращать. «Бог с ними, с кролями, давайте лучше евреев разводить», — восклицали в бородатом советском анекдоте колхозники узнав, сколько нужно заплатить еврею за то, чтобы получить разрешение на выезд в Израиль из СССР.

Впрочем, министр социальной политики Андрей Рева считает, что на самом деле Украине удаётся «прогибать» МВФ под свои требования. Так, во время выступления в эфире телеканала ТСН рассказал, что правительству удалось убедить Совет Фонда в своём видении пенсионной реформы: «Мы считали это [повышение пенсионного возраста до 63 лет — Ред.] неприемлемым в нашей стране в данный момент и предложили другой вариант решения этой проблемы. Дискуссии продолжались четыре месяца. Нам удалось найти решение этого вопроса без повышения общего пенсионного возраста». По словам министра, вместо этого правительство постепенно, до 2021 года поднимет пенсионный возраст женщин с нынешних 58,5 до 60 лет, уравняв его, таким образом, с мужским. Ценность этой «перемоги» сомнительна хотя бы потому, что многие украинцы до пенсии попросту не доживают. Во-вторых, выходить сегодня на пенсию в 60 лет означает добровольно урезать свой бюджет. Поэтому многие украинцы пенсионного возраста предпочитают оставаться на работе — если есть силы, конечно же. Так что реальный выход на пенсию на Украине уже давно выше 60 лет, причём как для женщин, так и для мужчин.

Бензин

Как и и ожидалось, украинский рынок топлива наконец-то догнал эффект повышения акциза на бензин и дизельное топливо, о чём говорилось в начале месяца. По состоянию на 12 апреля за литр А-95 автомобилисты платят в среднем 24,49 грн. (+0,54 грн. по сравнению с прошлой неделей), за литр А-92 — 23,79 грн. (+0,54 грн.), за дизельное топливо — 22,09 грн./л (-0,47 грн.). Повышение вполне коррелирует с новыми ставками акциза, даже чуть меньше, — учитывая просадку курса евро, потерявшего почти гривну за последние 15 дней.

Оптовые цены на топливо «Укргаздобычи» (дочерняя компания «Нафтогаза Украины»), реализуемое на аукционах «Украинской энергетической биржи», выросли почти на 1000 грн./ тонна — в зависимости от вида топлива и вида поставки (автомобильные партии или ж/д партии). Так, на аукционе 12 апреля А-92 продавался по 27 600−27 700 грн./тонна (+950−970 грн. к цене в сравнении с аукционом 4 апреля). А-95 можно было купить за 27 582−27 750 грн./тонна (+950−1018 грн. к цене в сравнении с аукционом 4 апреля). Кроме того на торгах предлагался бензин А-80 по цене 26 500−26 600 грн./тонна.

Повышать цены на бензин в рознице станет проще. Правительство Украины продолжает свой эксперимент по отказу от государственного регулирования цен, начатый в октябре прошлого года. В этот раз в числе прочего, планируется отказаться от контроля за стоимостью бензина А-95 и дизельного топлива, о чём рассказал корреспонденту «Вести-Украина» экономист Андрей Вигиринский.

Топливо на Украине даже становится чем-то вроде квази-валюты. В последнее время участились случаи дачи и вымогательства взятки не деньгами, а талонами на бензин. В особенности такая практика распространена у правоохранителей.

Статистика Государственной фискальной службы свидетельствует, что высокие цены перестали влиять на импорт топлива. В январе-марте 2017 года Украина импортировала нефтепродуктов на 869,8 млн долл., что на 62,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 52,7% (485,5 млн долл.) этой суммы пришлось на импорт из Белоруссии, 24; (209,4 млн долл.) — из РФ, 6,5% (56,6 млн долл.) — из Греции. Ещё на 145 млн долл Украина закупилась топливом в других странах.

Разное

Международная рейтинговая компания Ernst&Young в очередной раз опубликовала рейтинг уровня коррупции в бизнесе (оценивается 41 страна Европы, Северной Африки, Ближнего Востока, Индия). Долгое время Украина стабильно входила в десятку наиболее коррумпированных стран. В этом году она его возглавила (у России здесь 16 место). Любопытно, что происходит это на фоне невероятного количества антикоррупционных органов, образованных на Украине за последние годы: Национальное антикоррупционное бюро, Национальный антикоррупционный комитет, Национальная антикоррупционная прокуратура. Скоро появится также антикоррупционный суд.

Почему так? Потому, что все эти органы, несмотря на название, занимаются не борьбой с коррупцией, а исполняют надзорные функции в интересах внешних управляющих Украины (с подачи которых и созданы). И борются только с той коррупцией, которая вредит ТНК, в сферу интересов которых входит Украина. Вся прочая их не интересует.

Повысившийся приток валюты на Украину от экспорта имеет как плюсы, так и минусы. К последним в частности относится инфляция: по данным Госстата в марте цены выросли на 1,8%, тогда как с начала года — на 3,9%. Ранее сообщалось, что в НБУ ожидают инфляции 9,1% к концу 2017 года, т. е. за первый квартал цены смогли вырасти почти наполовину от отведённого им прогнозом уровня.

Украинские аграрии с начала 2016—2017 маркетингового года (МГ, июль 2016 — июнь 2017) экспортировали 35,02 миллиона тонн зерновых, сообщила пресс-служба министерства аграрной политики и продовольствия. В частности пшеницы отправлено на экспорт 14,99 миллиона тонн, ячменя — 4,9 миллиона тонн, кукурузы — 14,93 миллиона тонн, ржи — 4,3 тысячи тонн. Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 299,4 тысячи тонн муки, из которых 298,2 тысячи тонн составляет пшеничная мука и 1,2 тысячи тонн — другие виды этого продукта.

По итогам 2016−2017 МГ украинские аграрии планируют установить рекорд по экспорту зерновых, поставив на внешние рынки 41,6 миллиона тонн этих культур. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015—2016 МГ на уровне 39,4 миллиона тонн.

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