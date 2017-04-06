МВФ

Иван Шилов REGNUM Обзор экономики Украины

Главная новость недели: 2 апреля Совет МВФ всё же обсудил украинский вопрос, а 3 апреля принял решение выделить Украине очередной транш в размере 1 млрд долл. По состоянию на 5 апреля средства уже поступили в резервы НБУ. Напомним, предыдущий транш Украина получила ещё 14 сентября 2016 года. Всего же программа, стартовавшая в 2015 году, предусматривает предоставление Украине 17 млрд долл. льготного кредитования, из которых на сегодняшний день получено примерно 8,38 млрд, а текущий транш стал четвёртым с начала действия программы.

Следует отметить также, что со стороны МВФ это решение — по сути перекладывание денег из кармана в карман: ровно такую же сумму Украина должна вернуть в этом году фонду в оплату ранее взятых кредитов. Т. е. их дали для того, чтобы через несколько месяцев Украина могла перечислить этот миллиард долларов обратно, не столкнувшись при этом с резкими скачками курса, вызванными скупкой Нацбанком валюты на межбанковском рынке.

Кроме выделения средств в МВФ сообщили также и условия получения следующего, пятого транша, размер которого составит уже 1,9 млрд долл. Всего их 11, это так называемые «структурные маяки», которые не раз уже приводились в наших обзорах (например, закон об обороте рынка с/х земель, реформа пенсионной системы и т.п.). К текущему моменту Украина выполнила три из них. Если успеет выполнить ещё три к концу мая — сможет рассчитывать на пятый транш. Также в этом году в правительстве рассчитывают получить от МВФ ещё два транша, в августе и сентябре (по 1,3 млрд долл каждый).

Каждый раз перед выдачей очередного транша Совет МВФ и правительство страны — реципиента макрофинансовой помощи обновляют меморандум, в котором фиксируются достигнутые результаты и ставятся новые цели. В этот раз он также был подписан. Среди прочего отдельным пунктом меморандума Украине предписано возобновить переговоры с РФ о реструктуризации т.н. «долга Януковича» (кредита в размере 3 млрд долл., который Украина получила в конце декабря 2013 года). Как ранее сообщалось, правительство, пришедшее к власти на Украине в результате переворота в феврале 2014 года, отказалось признавать этот долг. В настоящее время в Великобритании продолжается судебное разбирательство в отношении этих денег. На прошлой неделе Высокий суд Лондона принял сторону российских истцов, однако за Украиной остаётся право апелляции.

Директор центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв в комментарии для «Голос.ua» объяснил, чем обернётся для Украины выполнение требований МВФ для получения очередных траншей, на примере одного из пунктов меморандума — пенсионной реформы: «По данному вопросу власти идут гибридным путём. Поднимут, скорее всего, не возраст, а стаж. После чего власть заявит, что поднимала не пенсионный возраст, а только пенсионный стаж, чтобы и МВФ удовлетворить, и украинцев не возмутить. В итоге до пенсии украинцы просто не будут доживать. Ведь средняя продолжительность жизни украинского мужчины составляет 62−63 года… С учётом того, что дефицит Пенсионного фонда насчитывает 150 миллиардов гривен, очевидно, следующее поколение украинцев превратится в конфуцианцев. То есть на Украине будут жить, как в Китае, когда дети должны будут заботиться о своих родителях. Ведь пенсии у них не будет».

Pixabay.com Пустые карманы

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка в своём Facebook раскритиковал и очередной транш, и радость членов правительства по этому поводу («Если коротко — Траншнаш!» — радостно написал в своём Twitter вице-премьер-министр Павел Розенко): «Почему так радуются представители власти? Это признание успеха реформ? Правда? А как быть с тем фактом, что из 11 предыдущих «маяков» от МВФ Украина выполнила только три? Что-то не сходится… Продолжение сотрудничества с МВФ свидетельствует о глубине болезни украинской экономики. К тому же нам дали деньги, львиная доля которых пойдет на покрытие прошлого долга перед самым МВФ». Отдельно депутат отметил атмосферу таинственности вокруг меморандума: «…Украинская власть скрывает меморандум даже от украинских депутатов, которым его выполнять, наталкивает на подозрения, что снова обязательства перед МВФ выполнять никто не собирается. Или снова попытаются «протолкнуть» через парламент очередные позорные законы, которые нельзя показывать широкой публике, а надо заставить Верховную раду голосовать с колес. Лучше ночью. Чтобы никто не успел ничего понять».

Приватизация

Выдачей 4-го транша и новым меморандумом в МВФ подтвердили ранее выдвигавшееся требование по приватизации Одесского припортового завода (крупнейшее химпредприятие Украины, конечный пункт аммиакопровода «Тольятти — Одесса», собственный терминал перевалки аммиака). Её необходимо завершить до июля 2017 года. В правительстве, в свою очередь, подтвердили готовность взять на себя такое обязательство. В итоге в ближайшее время мы будем наблюдать аттракцион продажи завода, погрязшего в долгах, перекрывающих его примерную стартовую стоимость вдвое, за остающиеся до конца срока неполные три месяца.

Кроме того, до конца августа Украина обязуется усовершенствовать законодательную базу для приватизации предприятий, после чего встанет вопрос продажи компаний «Центрэнерго» (госкомпания, объединяющая три ТЭС), «Укрспирт» (госкомпания, объединяющая спиртзаводы Украины), «Турбоатом» (крупное предприятие энергетического машиностроения). Иными словами, ближайшие месяцы покажут, насколько качественным окажется новый закон о приватизации госсобственности, который в такой спешке разрабатывали в Фонде госимущества и министерстве экономического развития. Напомним, законом, в частности, предлагается наконец-то разделить приватизацию на малую и большую, после чего два эти процесса начнут проводиться с помощью различных механизмов. Большая — с привлечением консультантов и оценкой независимых аудиторов, малая — через систему госзакупок ProZorro.

Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж в интервью изданию Liga.net заявил о готовности купить 50% «Ощадбанка»: «С «Ощадбанком» стратегия понятна. Планируется, что на приватизацию выставят примерно 50% этого банка. Но большой план предполагает вывод банка на первичное размещение, банк будет котироваться на бирже, станет понятным и прозрачным. В таком случае нам это интересно». Интерес ЕБРР к «Ощадбанку» не новость, однако ранее в банке планировали купить 20%-ный пакет акций украинского госбанка. По всей видимости, планы правительства Украины изменила национализация «Приватбанка», из-за чего украинское правительство оказалось владельцем более чем половины банковского сектора Украины.

Украина не только приватизирует, но и национализирует ранее проданные предприятия. Так, в конце марта Хозяйственный суд Днепропетровской области постановил вернуть в собственность государства компанию «Днепроавиа» вместе с принадлежащим ей аэропортом Днепропетровска. Напомним, это уже второй актив условной группы «Приват» (Игорь Коломойский), который переходит в собственность государства за последнее время. В декабре 2016 года был национализирован «Приватбанк», причём расходы на эту процедуру многократно превысили доход Украины от приватизации за все годы независимости.

Олег Дерипаска (РУСАЛ) может лишиться на Украине ещё одного предприятия — Николаевского глинозёмного завода. Соответствующую инициативу (пересмотра результатов приватизации) пытается протолкнуть через правительство глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко. «Надо вернуться к вопросу того, как оно было приватизировано. Кто это делал? Кто подписывал эти договоры? Кто менял? Кто в правительстве подписывал эти договоры? Какие комиссии заседали, как происходил расчёт, как происходила передача этих земель? И после этого уже принимать решение — целесообразна приватизация или нецелесообразна. По закону сегодня оснований реприватизировать — нет. Потому что собственность неприкосновенна по Конституции. Необходимо этот механизм развить и доказать», — заявил он в ходе выступления на круглом столе, посвящённом результатам приватизации предприятия. Кроме собственно завода, в планах у Савченко лишить предприятие контроля над причалами в Николаевском порту, через которые и осуществляется экспорт сырья. Напомним, ранее РУСАЛ подобным образом лишился на Украине Запорожского алюминиевого комбината.

Валюта

С одной стороны, рост курса доллара на Украине приостановился. Более того, курс даже немного откатился назад. По состоянию на 05 апреля, он стоил 27,11 грн. (-0,01 грн. к курсу прошлой недели). Сильно упал в цене евро — до 28,88 грн. (-0,57 грн.). Рубль немного прибавил — до 0,476 грн. (+0,003 грн.). С другой же, это происходит на фоне получения транша МВФ, и то, что гривна после него не укрепилась хотя бы кратковременно (как это было в сентябре прошлого года) — весьма показательно.

А вот межбанк за неделю не только догнал официальный курс, но и слегка обогнал его: 26,16−26,2 грн./долл. (+0,15−0,16 грн. к прошлой неделе). Чёрный рынок сохраняет отставание от межбанка и от курса НБУ и даже немного увеличил его: 26,94−26,98 грн. (-0,01 грн.).

ru.torange.biz Украинская мелочь

В НБУ снизили планку обязательной продажи валюты экспортёрами. Теперь вместо 65% валютной выручки достаточно будет продавать внутри Украины только 50%. Подобные ограничения были введены ещё в 2012 году, чтобы препятствовать сокращению золотовалютных резервов. В 2014 году из-за резкой девальвации гривны планку обязательной продажи подняли до 100%, после чего постепенно опускали до нынешнего значения. Впрочем, в НБУ отметили, что особого влияния на валютный рынок это не окажет, поскольку «…сегодня предприятия добровольно продают гораздо больше валютных поступлений, чем обязаны, — более 90%».

Обычным гражданам НБУ тоже сделал подарок — увеличил объём валюты, разрешённой к покупке в течение суток, до эквивалента 150 тыс. грн (немногим более 5,5 тыс. долл). Ранее украинцы легально могли приобрести только эквивалент 12 тыс. грн (444 долл), что создавало невероятный ажиотаж на чёрном рынке валюты и возродило профессию валютного менялы. Впрочем, и это изменение не окажет существенного влияния на валютный рынок, поскольку уже в прошлом году чистая продажа валюты населением составила $2,5 млрд.

Несмотря на новый транш и ослабление валютного контроля со стороны НБУ, эксперты не слишком оптимистичны в оценках и ждут уменьшения притока валюты в страну: «Учитывая падение цен на сырьевых рынках, основных экспортных направлениях Украины, и, возможно, содержание их на низких уровнях до конца года, приток валюты в страну может значительно сократиться. А если учесть потерю части производственных мощностей из-за их национализации на неподконтрольных территориях, то потенциальные убытки для экономики в 2017 году могут достичь 2−2,5 млрд долларов. Кроме того, вероятно, импорт и в дальнейшем будет превышать экспорт в результате импортозамещения и инвестиционного спроса», — такое мнение высказал в комментарии газете «Сегодня» эксперт ForexClub Руслан Демус.

Бензин

Рынок топлива на Украине продолжает вести себя разнонаправленно. По состоянию на 5 апреля за литр А-95 автомобилисты платят в среднем 24,49 грн (+0,01 грн по сравнению с прошлой неделей), за литр А-92 — 23,79 грн. (-0,02 грн.), за дизельное топливо — 22,09 грн./л (-0,03 грн.).

В мелком опте топливо, наоборот, дорожает, хотя и несущественно. Согласно данным профильного портала «Терминал», за прошедшую неделю средняя стоимость партий А-92 выросла на 0,02 грн/литр (21,03 грн), А-95 и дизтоплива — на 0,01 грн/литр (21,96 грн и 19,06 грн соответственно).

Оптовые цены на топливо «Укргаздобычи» (дочерняя компания «Нафтогаза Украины»), реализуемое на аукционах «Украинской энергетической биржи», выросло на 250−550 грн/ тонна — в зависимости от вида топлива и вида поставки (автомобильные партии или ж/д партии). Так, на аукционе 4 апреля А-92 продавался по 26 650−26 730 грн/тонна (+250−430 грн к цене в сравнении с аукционом 30 марта). А-95 можно было купить за 27 582−27 750 грн/тонна (+282−550 грн к цене в сравнении с аукционом 30 марта).

Pixabay.com Бензин

Однако это затишье ненадолго. Во-первых, с 1 апреля выросла ставка акцизного сбора на нефтепродукты (с 171 до 213,5 евро/тыс. литров). Во-вторых, импортёры дизтоплива премиум-класса, которые ранее платили по ставке 95 евро/тыс. литров, теперь будут отдавать за него 125 евро/тыс. литров. Иными словами, расходы конечной розницы выросли на 30−42,5 евро на каждой тысяче литров бензина или дизтоплива.

«Эта унификация может привести к подорожанию розничного дизтоплива. Если компании будут ввозить тот же дизель, как и раньше, то тогда это будет плюс 1 грн. к стоимости. Если компании будут отдавать преимущества менее качественному топливу, тогда подорожание будет около 60 коп.», — комментирует изданию «Минпром» грядущее подорожание директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

Журналисты профильного портала oilnews.com.ua, отслеживая цены на АЗС в Белоруссии, обнаружили, что только в марте средняя стоимость топлива на тамошних заправках выросла примерно на 0,01 долл. При этом в концерне «Белнефтехим» отметили, что ожидают поэтапного роста цен на бензин в соответствии с рыночной конъюнктурой. Можно прогнозировать, что в скором времени эта динамика отразится и на стоимости экспортного топлива, а следовательно, — и на стелах украинских АЗС.

Согласно данным Государственной фискальной службы, именно Белоруссия сохраняет лидерство по поставкам топлива на Украину. В январе — феврале из этой республики Украина получила топлива на сумму 285 тыс. долл, из РФ — на 158 тыс. долл., из Греции — на 47 тыс. долл. Ещё на 91 тыс. долл Украина купила бензинов, дизтоплива и реактивного топлива у прочих стран.

Разное

Согласно данным Госстата, долг населения за коммунальные услуги на начало марта достиг 26,2 млрд грн. За февраль задолженность увеличилась на 3,1%, следовательно, при сохранении динамики роста, к настоящему времени он может равняться уже 1 млрд долл. Наиболее крупная статья задолженности — газоснабжение (более 10 млрд грн).

По данным портала BusinessInsider, средняя зарплата в промышленности Украины почти в 4,3 раза ниже, чем на фабриках Китая: 143 и 613 долл. соответственно. Более того, в ряде стран Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индия, Вьетнам, Индонезия) она также выше, чем на Украине.

Днепровский меткомбинат (корпорация ИСД) полностью остановил свою работу 31 марта. В качестве причины руководство комбината называет перебои с поставками кокса из-за блокады в Донбассе и дефицит оборотных средств. В настоящее время завод находится на так называемой горячей консервации, за рабочими сохраняется 100% оклада, однако приостанавливается выплата надбавок (за совмещение, за руководство бригадой, премий и т.п.).

Всемирный банк ухудшил свой прогноз по инфляции на Украине с 8,5 до 10%. Напомним, что международные финансовые институты делают так не впервые, в 2014—2016 годах было то же самое. В начале года прогнозы выглядят оптимистично, однако в течение года могут пересматриваться в худшую сторону 2−3 раза и только в последний пересмотр обычно оказываются близкими к результатам, которые и показывает в конце года украинская экономика.

Ухудшил свои прогнозы и МВФ. По инфляции ожидания Фонда и ВБ совпадают, кроме того, в МВФ снизили прогнозный рост ВВП с 2,5% до 2%.

В 2009 году, ещё во время президентства Виктора Ющенко, последний обвинил Юлию Тимошенко в том, что та набрала кредитов «…как сучка блох». В этом году правительство Украины собирается проделать то же самое. К началу марта совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины составлял 71,76 млрд долл. Однако если Украине удастся взять в долг у всех, у кого запланировано, то лишь за счёт внешних заимствований этот показатель вырастет до более чем 80 млрд. 0,6 млрд евро Украина получила от ЕС (второй транш макрофинансовой помощи), 1 млрд долл. — от МВФ (+ещё 4,5 млрд ожидается). И 2,5 млрд долл Украина рассчитывает получить от ЕС и США.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 апреля призвал народных депутатов поддержать пять предложенных правительством реформ для обеспечения экономического роста: пенсионную и земельную реформы, публичную приватизацию, а также реформы образования и медицины. «Критически важно сегодня, чтобы мы нашли необходимую конфигурацию и поддержку украинского парламента в проведении пяти реформ, которые я считаю ключевыми», — сказал премьер. По словам Гройсмана, принятие Верховной радой этих реформ позволит в среднесрочной перспективе выйти на темпы экономического роста в 4−5% ВВП в год.

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