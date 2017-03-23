



Иван Шилов REGNUM Обзор экономики Украины

Приватизация

Глава Фонда госимущества Украины Игорь Билоус в статье для журнала «Новое время» перечислил причины, которые мешают эффективной приватизации на Украине: «Для того чтобы массовая приватизация в Украине стартовала, нам нужно выполнить несколько простых шагов: ускорить передачу объектов госсобственности; принять ряд непопулярных решений по реструктуризации долгов и ликвидации гособъектов-пустышек; перестать держаться за дряхлеющие предприятия с технологиями позапрошлого века; завязать с практикой завышенной оценки и, если уж на то пошло, продавать неликвиды за 1 гривну. И последнее по списку, но не по важности, — исключить так называемый политический фактор из процесса приватизации». Не согласимся с распорядителем госсобственности, самое важное в его словах — как раз «продавать неликвиды за 1 гривну». Сторонники приватизации (в любой стране) всегда начинают песнь о ней с максимы «государство — неэффективный собственник». А затем продают объекты, которые могут приносить прибыль, за 1 гривну. Есть ощущение, что под шумок «МВФ торопит с приватизацией» на Украине могут «рассовать» наиболее ценные активы по карманам по формуле «всё за одну гривну».

Торопит не только МВФ, но и Европейский банк реконструкции и развития, но уже по своим причинам: «Ряд государственных предприятий являются источником коррупции и используются для финансирования предвыборных кампаний. Поэтому важно, чтобы эти предприятия были реформированы до 2019 г., а еще лучше до 2018 г., поскольку, когда начнется предвыборная кампания, никакой реформы в этом направлении не будет», — приводит слова управляющего директора ЕБРР по странам восточной Европы и Кавказа Франсиса Малижа БизнесЦензор.

Фонд госимущества обновил информацию по приватизации портов. Всего в этом году планируется продать 13 портов в пяти (Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой) областях Украины. Впрочем, «планируется» — тут пока ключевое слово. Во-первых, все эти объекты до сих пор не исключены из списка запрещённых к приватизации предприятий. Во-вторых, предполагается, что их приватизацией будет заниматься министерство инфраструктуры, а это не самая профильная для министерства деятельность. В-третьих, профсоюзы уже заявили, что лягут костьми: «Приватизация — пока фантом, поскольку никто с нами эти вопросы не обсуждал. Поскольку мы не знаем, как это будет происходить, мы будем противниками любой приватизации. Никто не отказывается от развития и прогресса, но мы должны знать, что собираются делать», — предупредил глава профсоюза работников морского транспорта при Черноморском порте Сергей Брызгалов в комментарии газете «Сегодня».

Сотрудники предприятия «Укрспирт», закон о приватизации которого никак не примет Верховная рада, провели акцию протеста перед Кабинетом министров. Организаторы уверяют, что руководство компании и министр аграрной политики Тарас Кутовой делают всё, чтобы государство получило от продажи минимум, т. е. намерены продать спиртзаводы за копейки. Более того, по их словам на работу предприятия имеют влияние те же лица, что и при Януковиче: «…практически с середины января 2017 года бывший «смотрящий» от команды Януковича — ставленник бывшего министра внутренних дел Захарченко — Алексей Чеботарев, который сейчас находится в Москве, дальше продолжает влиять на спиртовую отрасль в Украине. Про ситуацию хорошо известно аграрному министру г-ну Кутовому. И в связи с отсутствием его реакции на ситуацию в ГП «Укрспирт» распространяется информация о крупных взятках, которые якобы получает министр от команды Чеботарева», — жалуется работник предприятия Михаил в видеокомментарии каналу NewsOne. Это уже не первая акция протеста сотрудников предприятия, до этого они протестовали под зданием МинАПК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ

МВФ

Уже вот-вот, почти… Но нет. Буквально накануне заседания Совета МВФ, на котором должен был обсуждаться вопрос выделения очередного транша для Украины, она вначале исчезла из повестки, а затем стало известно, что транш отложен. На неопределённый срок. «Короткая отсрочка необходима для оценки развития событий за последнее время и политических мер, влияющих на финансовый сектор и более широкие экономические перспективы», — так объяснили паузу в в самом МВФ, в уведомлении для прессы.

Однако есть и более точные сведения. «Совет директоров исключил из повестки дня украинский вопрос. Для необходимости дополнительного изучения влияния блокады Донбасса на прогнозные макропоказатели и дальнейшее развитие экономики», — сообщают информагентства со ссылкой на свои источники (вероятнее всего, в Минфине или НБУ). И пока в МВФ даже не знают, когда будут снова готовы обсуждать Украину. Известно лишь, что до конца марта Украины в повестке нет.

Конечно же, блокада Донбасса существовала и ранее, однако в МВФ к ней не относились всерьёз. Вероятно, были осведомлены о том, что она не абсолютна, кроме того, рассчитывали, что руководство Украины возьмётся за ум и обуздает своих излишне ретивых «патриотов». «Патриотов» руководство обуздало, однако зачем-то впало в ту же ересь и ввело уже свою собственную блокаду, причем без возможности её обойти.

Лучше всех в этой ситуации выступил президент Украины Пётр Порошенко. Решение о новой блокаде принималось Советом национальной безопасности, которым руководит президент. Однако в том, что Украина теперь не получит кредита от МВФ, он обвинил народного депутата Украины Владимира Парасюка (один из организаторов той, прежней блокады, входит во фракцию «Самопомощь»), Андрея Садового (лидер партии «Самопомощь»), а также не нуждающуюся в дополнительных представлениях Юлию Тимошенко. »…в субботу [18 марта — Ред.] вопрос по Украине исчез из сегодняшней повестки дня совета директоров. Это и есть влияние тех политических рисков, об опасности которых я сейчас говорю… Причиной отсрочки стали последствия блокады», — заявил Порошенко на заседании Совета регионального развития. Со стороны главы Украины это откровенная истерика. Дело в том, что Украина появилась в расписании заседаний уже в начале марта, когда блокада, затеянная активистами и депутатами, продолжалась больше месяца. И она нисколько не испугала МВФ, Фонд был готов обсуждать миллиард для Украины. А вот спустя всего три дня после того, как Порошенко решил отодвинуть от блокады активистов и депутатов, заменив их украинскими силовиками, МВФ решил с миллиардом повременить.

«Из-за блокады торговли экономика будет падать. Я уже говорил, что потери только от экспорта могут составить не менее 4 миллиардов долларов. Общие потери всех отраслей украинской экономики будут около 5−8 миллиардов. Минфин называет цифры в разы меньше, но учитывает только металлургию, и вообще не считают никакие смежные отрасли. Конечно, никто не сможет удержать инфляцию. Поэтому я не исключаю, что сейчас экстренно все ведомства начнут пересчитывать показатели и приближать их к реальности», — пояснил изданию «Страна.ua» экономист Александр Охрименко.

В НБУ предварительно уже пересчитали. В пресс-релизе, появившемся на сайте банка 21 марта, прогноз роста ВВП на текущий год снижен с 2,8% до 1,9%. При этом прогноз по инфляции пока что остаётся без изменений — 9,1%, хотя очевидно, что оба показателя связаны и снижение одного должно было оказать влияние на другой.

Зато в Кабмине рассчитали даже два прогноза по курсу гривны относительно доллара (напрямую коррелирует с инфляцией). По мнению правительства, к декабрю 2017 года он вырастет на 3−5,6 грн. (т.е. до 30−32,5 грн./долл).

По всей видимости, пересчётом прогнозов и ключевых экономических показателей будут заниматься и в Фонде, поскольку от этого зависит возможность Украины обслуживать свой долг перед МВФ. И если в феврале курс гривны практически замер и никак не реагировал даже на блокаду активистов, то после отказа МВФ рассматривать украинский вопрос, доллар начал медленно расти.

Eli Christman Увеличенное изображение купюры доллара (фрагмент)

Валюта

Вернее даже не расти, а готовиться к росту: официальный курс доллара, к примеру, даже ниже, чем неделю назад. По состоянию на 22 марта, он стоил 26,85 грн. (-0,05 грн. к курсу прошлой недели). Зато резко рванул вверх евро — 29,6 грн. (+0,4 грн.). и если у доллара на мировом рынке есть и свои причины дешеветь, то реакция рынка хорошо видна через евро. 0,4 грн за неделю — такого не было уже давно. Вырос и российский рубль — до 0,469 грн. (+0,013 грн.).

Межбанк пока что вяло реагирует на последние события, его курс относительно прошлой недели почти не изменился: 26,86−26,91 грн./долл (+0,02−0,03 грн. к прошлой неделе). А вот чёрный рынок изменения учуял сразу: 27,1−27,17 грн. (+0,14−0,16 грн.).

Чего ждать дальше? »…объявленная СНБО блокада — это было уже слишком даже для МВФ, — делает очевидный вывод экономист Александр Скаршевский, хотя, по его мнению, отсрочки или отказа всё равно нужно было ждать — Украина выполнила только три из 11 условий МВФ для очередного транша. — Из-за блокады нас ждет недостача 2−3 миллиарда долларов на экспорте, надо будет закупать антрацит за валюту, а не за гривну, это спровоцирует падение гривны и курс 30−31 грн. за доллар будет реальностью. Такой курс я прогнозировал и без блокады. Но теперь, после отсрочки по МВФ, ситуация значительно ухудшилась. Власть хотела попиариться на очередном кредитном транше, и то — не получилось. У них левая рука не знает, что делает правая. Эта политическая нестабильность ничего хорошего не сулит экономике. Поэтому к осени мы можем ожидать большие экономические потрясения», — прогнозирует он в комментарии для издания «Страна.ua».

Разгону курса может способствовать ещё одно обстоятельство — санкции против российских банков, введённые на прошлой неделе. Депозитов там хранится сравнительно немного, однако в условиях сокращения валютной выручки (а именно этого добились блокировщики Донбасса) даже небольшое повышение спроса будет заметным. Эксперты подтверждают эти соображения: «Пока мы оцениваем сокращение поступлений валютной выручки 5−7,5 млн долларов в день, или 3−5% от среднесуточных уровней продажи валюты на межбанке в 2017 году. В перспективе можем увидеть растущий спрос на 2−3 млн долларов в день, что суммарно формирует дисбаланс на уровне 6,5% от текущих среднесуточных показателей продажи валюты. Мы сохраняем наш базовый прогноз наличного курса на уровне 27−28,5 грн. за доллар на ближайшие недели, хотя и отмечаем значительно возросшие риски», — говорит старший аналитик ForexClub Андрей Шевчишин в комментарии газете «Сегодня». Говоря о рисках, он, в первую очередь, имеет в виду транш МВФ, роль которого, по мнению эксперта, сильно возросла из-за последствий блокады.

Советник президента ассоциации украинских банков Алексей Кущ в эфире радио «Голос Столицы» считает, что эффект блокады Донбасса скажется на курсе позже, примерно к осени. «Сейчас мы это не почувствуем и летом тоже, потому что в данный момент конъюнктура на внешних рынках благоприятствует украинским экспортерам, цены на наше сырье находятся на достаточно высоких уровнях. Тем более лето — это всегда традиционное затишье на валютном рынке и гривна укрепляется. Поэтому, естественно, максимальный эффект мы почувствуем осенью. Если говорить о корреляции потерь роста выручки и роста дефицита платежного баланса, который озвучивает НБУ, я думаю, что при прочих равных условиях блокада может добавить две-три гривны к сегодняшнему обменному курсу национальной валюты», — отметил он.

Другой эксперт — директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук — указывает, что есть и другие факторы:

«Негативный эффект из-за блокады во многом нивелируется более высокими ценами на внешних рынках по сравнению с теми, которые мы закладывали в январе, на наши основные экспортные товары — руду, металлы. Благоприятная ценовая конъюнктура компенсирует порядка одного миллиарда долларов потерь от блокады для платежного баланса. Остальную часть этого шока для платежного баланса смягчит Нацбанк за счет того, что уменьшит объемы покупки валюты для пополнения резервов», — рассказал он в интервью изданию «Экономическая правда».

Благодаря девальвации национальной валюты Киев попал в десятку дешёвых городов мира. Такие данные приводит Economist Intelligence Unit.

Топливо

Бензин

До рынка топлива валютные колебания пока не дошли, поэтому цены остаются теми же, что и на начало марта — случай беспрецедентный. По состоянию на 22 марта, за литр А-95 автомобилисты платят в среднем 24,54 грн., за литр А-92 — 23,81 грн., за дизельное топливо — 22,12 грн./л (даже подешевело на 1 копейку).

С топливом всё снова непросто. С одной стороны, оптовые цены на него снижаются. По данным профильного портала «Терминал», стоимость А-95 в мелком опте составляет около 22,12 грн./л, дизельного топлива — 19,22 грн./л. Это примерно на 0,3% меньше, чем неделей ранее и в принципе может объясняться снижением курса доллара.

Ещё одна причина стабильных цен — превышение предложения над спросом: «Сейчас рынок дрейфует вниз из-за огромной конкуренции. Порядка 20 предложений дизтоплива, не считая ресурса, который продается на границе — это очень много. Трейдеры вынуждены ужимать маржу к минимуму», — прокомментировал изданию «Терминал» один из участников рынка. Стоимость дизтоплива на крупном опте колеблется в пределах 21 900−22 300 грн./т (трубопроводное и белорусское топливо). В портах дороже — 22 600−23 100 грн./т, аналогичную цену просят за ДТ Кременчугского НПЗ. За А-92 просят 26 700−27 000 грн./т, А-95 — 27 800−28 000 грн./т.

Если ранее замдиректора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев говорил о том, что причин для роста топлива нет, то теперь он прогнозирует даже его удешевление. «Если говорить о конце прошлой недели, то есть экономический потенциал для снижения стоимости нефтепродуктов примерно на 40 копеек по дизельному топливу и где-то на 60 коп. по бензину и сжиженному газу. Этот потенциал для снижения сформировался в результате падения стоимости нефтепродуктов на границе Украины, которое, в свою очередь, стало следствием снижения нефтяных котировок на мировом рынке и укрепление гривны до последнего времени (если не считать последние дни, когда стало известно, что МВФ приостановил рассмотрение вопроса о предоставлении транша)», — заявил он корреспонденту издания «ПрессОрг24».

С другой стороны, если отмеченный выше рывок евро — не временная флуктуация, это грозит некоторой коррекций стоимости топлива. Дело в том, что ставка налога на топливо зафиксирована в евро (тогда как контракты импортёров преимущественно в долларе). А следовательно чем выше курс евро и соотношение евро/доллар, тем больше налогов в гривне придётся заплатить импортёру. Что конечно же скажется на оптовых и розничных ценах, пусть и не сразу.

Растут поставки авиатоплива на Украину. В феврале 2017 года они увеличились в 2,3 раза в сравнении с тем же месяцем прошлого года — до 39,3 тыс. тонн. Основные поставщики — Италия (16,2 тыс. тонн), Саудовская Аравия (20 тыс. тонн).

Обзоры экономики Украины в марте

«По-идиотски мы выглядим в цивилизованном мире!»: Главные новости экономики Украины за период с 9 по 16 марта 2017 года

Секретный меморандум с МВФ: Киев «сдаёт» землю и стариков: Главные новости экономики Украины за период с 3 по 9 марта 2017 года

Обзоры экономики Украины за февраль

Минус $3 млрд выручки и 45 тысяч рабочих мест: главные новости экономики Украины за период с 25 февраля по 2 марта 2017 года

Донбасс останавливает заводы, Украина теряет миллиарды: главные новости экономики Украины за период с 16 по 24 февраля 2017 года

«Бордель как был, так и остается, даже девочек не меняют»: главные новости экономики Украины за период с 8 по 15 февраля 2017 года

Взыщем с России $100 млрд и будет полный порядок: главные новости экономики Украины за период с 1 по 8 февраля 2017 года

Обзоры экономики Украины за январь

Продать Украину или объявить банкротом — вот в чем вопрос: главные новости экономики Украины за период с 24 января по 1 февраля 2017 года

«Необратимые процессы» начнутся уже этой весной: главные новости экономики Украины за период с 1 по 24 января 2017 года