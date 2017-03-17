Приватизация

Иван Шилов REGNUM Обзор экономики Украины

Фонд госимущества Украины отчитался о выполнении плана приватизации на текущий год на 0,007%, перечислив в бюджет 12,3 млн грн. за январь-февраль. Об этом сообщают представители Фонда через пресс-службу.

Председатель правления «Приватбанка», национализированного правительством Украины в декабре прошлого года пока не готов назвать даже примерный срок его продажи. Единственное, в чём он уверен, что это произойдёт не ранее 2018 года. «С приватизацией мы пока не спешим, нам есть еще чем заниматься в банке», — заявил Александр Шлапак информагентству «Укринформ». Сопредседатель группы стратегических советников по поддержке реформ на Украине Лешек Бальцерович уверен, что эта продажа станет для украинской власти очередным тестом на профпригодность: «Очень важно, как в дальнейшем будет развиваться ситуация вокруг «Приватбанка». Конечно, самым главным является оздоровление ситуации в этом банке, а дальше — его приватизация. Это будет одним из тестов для власти», — заявил польский реформатор в интервью тому же информагентству. В то же время он дал понять, что однозначно выступает за продажу банка, т. е. не поддерживает озвученные ранее некоторыми представителями правительства планы по слиянию «Приватбанка» с «Ощадбанком», в результате чего Украина бы получила мощнейший госбанк (около 50% всех депозитов).

В одесском горсовете прокомментировали инициативу ФГИ выставить на продажу порты Большой Одессы: «Такая инициативность Фонда неспроста. Ведь буквально накануне премьер-министр предложил руководству ведомства второй раз за три месяца уволиться. Из-за неэффективной работы… «Сделка века» будоражит умы чиновников миллионными поступлениями в дырявый бюджет страны? Но зачем продавать порты сейчас, в условиях системного кризиса? Возникает большой вопрос целесообразности таких действий», — отметил депутат Одесского областного совета Виктор Баранский в комментарии одесскому порталу «Слово». Действительно, яркий результат в виде показателей выполнения плана Фонду бы не помешал. А что для этого придётся резать курицу, несущую золотые яйца (ранее предполагалось зарабатывать на аренде портов) — так не в первый раз.

Похожая ситуация и в Николаевской области, где прямо саботи

Иван Шилов ИА REGNUM ПриватБанк

руют намерения ФГИ: «Я обратился к Фонду государственного имущества и остановил приватизацию ГП «Степовое». Сегодня я поднимаю вопрос того, что к приватизации нужно относиться таким образом: сначала нужно посмотреть, сколько предприятие зарабатывает, сколько оно платит государству. А после этого уже ставить вопрос о приватизации по простой формуле: 30% пускай умножают на 60 месяцев и получают цифру. Если, к примеру, предприятие платит в бюджет в год 100 миллионов, то 30 миллионов умножайте на 60 месяцев и получайте цифру приватизации… Если у предприятия очень полезная хорошая земля, есть 6 тысяч гектар, и оно доведено до банкротства — этого не может быть. Если оно продается за копейки, я не могу этого допустить. Поэтому пускай на меня обижаются те, кто хотели это сделать, но я остановил это», — изложил свой подход к оценке приватизируемых объектов председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко в ходе пресс-конференции. Учитывая, что уже в следующем году МВФ требует от Украины запуска рынка с/х земли, вполне понятно желание в самый последний момент урвать госсобственность, на которую записаны тысячи гектар пашни. Теоретически, уже через год только за землю предприятия можно будет просить не менее 6 млн долл.

Яркие результаты Фонду нужны еще и потому, что приватизация крупнейшего химпредприятия Украины — ОПЗ — вновь оказалась под угрозой срыва. Южный городской суд Одесской области признал решение, вынесенное в октябре 2016 года Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма, которое обязывало ОПЗ вернуть структурам олигарха Дмитрия Фирташа 250 млн долл. задолженности за природный газ. И тут одно из двух. Либо эти средства будет возвращать государство (вряд ли кто-то предусмотрел их в бюджете), либо это будет делать покупатель ОПЗ (а это означает, что в лучшем случае государство отдаст ему предприятие даром, в худшем — доплатит). Эксперты предполагают, что таким покупателем сам Фирташ и окажется — именно он один из главных претендентов на ОПЗ с начала 2010-х годов. Вот только что скажут на это в МВФ? США — держатель примерно 18% голосов Фонда — не первый год добивается экстрадиции Фирташа.

Валюта

На украинском валютном рынке продолжается период спокойствия и изобилия, чему способствует наметившийся откат цен на нефть к уровню 50 долл./баррель, а также нестабильность самого доллара. Это позволяет гривне укрепляться даже на фоне утери контроля над частью промышленности Донбасса и чехарду с блокадой. По состоянию на 15 марта, доллар стоил 26,90 грн. (-0,05 грн. к курсу прошлой недели), евро — 28,6 грн. (+0,09 грн.). Российский рубль подешевел до 0,456 грн. (-0,006 грн.).

Курс Межбанка относительно прошлой недели фактически не изменился: покупка снизилась на копейку, продажа не изменилась: 26,86−26,91 грн/долл (-0,3−0,31 грн. к прошлой неделе). Чёрный рынок также колеблется незначительно, постепенно сближаясь с курсом Межбанка: 27,96−27,01 грн (-0,01−0,02 грн.).

Нацбанк Украины собирается одновременно преподнести гражданам Украины подарок и огорчить «работников» черного рынка. Лимит покупки иностранной валюты собираются в ближайшее время увеличить в 12,5 раза: с эквивалента 12 тыс грн. (около 440 долл.) до 150 тыс. грн. (более 5500 долл.) в сутки. После 2014 года «чёрный рынок» пережил свой второй расцвет как раз из-за установленных ограничений — не нужно было бегать от отделения к отделению, у менял доллары были всегда. Впрочем, за менялами пока остаётся ряд преимуществ. В частности они не задают лишних вопросов о происхождении средств и не фиксируют сделки.

jackmac34 Гривна

МВФ

20 марта совет МВФ соберётся для обсуждения выделения очередного транша Украине — об этом свидетельствует расписание на сайте МВФ. Как пишет экономист Александр Охрименко в своём Facebook, Украина в этот раз может получить сразу 2 млрд долл., а окончательное решение скорее всего будет принято до конца мая.

«Я бы сказал, что без поддержки Международного валютного фонда у нас очень мало шансов удержать курс гривны. Средства необходимы для предотвращения финансовой катастрофы и проведения крайне необходимых структурных реформ. В этом году мы планируем получить от МВФ около 5 миллиардов долларов, выплаты для МВФ в 2017 году составят где-то 800 миллионов долларов — это основная сумма. И примерно где-то 200 миллионов долларов — это проценты», — обрисовал аппетиты Украины заместитель председателя НБУ Олег Чурий в интервью телеканалу ZIK. Этими 5 млрд НБУ готовит себе подушку безопасности на ближайшие 3 года: в 2018—2020 гг. ей предстоит вернуть 12,5 млрд долл. — реструктуризация долга Украины, проведённая на тот момент премьер-министром Арсением Яценюком и главой Минфина Натальей Яресько в 2015 году. В то время Украина фактически находилась в состоянии технического дефолта, отказалась возвращать России кредит в размере 3 млрд долл., полученный правительством Николая Азарова в декабре 2013 года. МВФ тогда пришлось специально под Украину подкорректировать свои правила, поскольку иначе пришлось бы считать её находящейся в состоянии дефолта, а со странами в дефолте МВФ не работает.

Полный текст меморандума с МВФ наконец-то обнародован. Его основные моменты просачивались в СМИ через отдельные комментарии чиновников, поэтому в нём уже нет никаких сенсаций. По сути новая информация — некоторые сроки и даты.

— Пенсионная реформа (правительство, в частности вице-премьер Павел Розенко, упорно отрицало, что МВФ её требует) должна вступить в силу с 1 января 2018 года.

— До этой же даты Украина обязуется отменить мораторий на продажу земли.

— Дальнейшую коррекцию минимальной з/п следует согласовывать с Советом Фонда (ранее в правительстве собирались поднимать до 5000 грн.).

— До конца мая 2017 года Национальное антикоррупционное бюро должно получить беспрецедентные полномочия (право на применение различных методов расследования, в т.ч. перехват сообщений, доступ к компьютерным системам) — в МВФ уверены, что это поможет НАБУ бороться с коррупцией. Хотя более вероятно, что таким образом внешние управляющие Украиной хотят расширить возможности НАБУ как своего источника информации.

— К концу 2017 года количество бюджетников должно уменьшиться на 4%, к концу 2019-го — ещё на 10%.

Экономический эксперт Всеволод Степанюк на пресс-конференции обратил внимание, что меморандум несёт не слишком хорошие новости для бизнеса: «Например, написано — отмена моратория на налоговые проверки малого и среднего бизнеса. Это в плане ужесточения финансовой дисциплины. Ужесточение налогообложения малого бизнеса — фактически, власть берет на себя обязательство отменить упрощенное налогообложение для малого бизнеса».

Бензин

Поскольку валютный рынок стабилен, цены на топливо вторую неделю держатся без изменений. По состоянию на 15 марта, за литр А-95 автомобилисты платят в среднем 24,54 грн., за литр А-92 — 23,81 грн./л, за дизельное топливо — 22,13 грн./л. Замдиректора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев в комментарии finance.ua утверждает, что причин для роста цен нет, пока курс доллара остаётся стабильным.

Украина расширяет географию поставок топлива. По данным портала OilNews, в порту Измаила разгружается первая партия А-95 НПЗ компании MOL в Сазхаломбатте (Венгрия). Всего в марте импортёр собирается доставить 1,9 тыс. тонн венгерского топлива и в дальнейшем везти по 2 тыс. тонн в месяц — заключён долгосрочный контракт. Ранее мы сообщали, что налажены поставки бензина из Греции и Индии и, по словам, экспертов, они суммарно занимают уже около 40% рынка. Впрочем, согласно прогнозам, к 2020 году ситуация выровняется и Украина сможет обходиться в основном белорусским и собственным топливом — за счёт снижения потребления бензина вдвое. Ожидается, что автовладельцы продолжат «мигрировать» на дизтопливо и автогаз.

Постепенно это уже происходит. Согласно данным консалтинговой компании UPECO, импорт бензинов в январе-феврале 2017 года снизился на 7,8%, до 165 тыс. тонн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Нефтепровод Одесса-Кременчуг, в котором зимой меняли технологическую нефть, снова заработал. Теперь он поставляет азербайджанскую нефть на Кременчугский НПЗ, сообщает «Укртранснафта» (оператор украинских нефтепроводов) в своём пресс-релизе. Соответствующее соглашение заключили президенты Украины и Азербайджана летом прошлого года ожидаемые поставки в 2017 году — 1,9 млн тонн.

Wallspaper.ru Бензин

Новая блокада Донбасса

Эта неделя, возможно, войдёт в историю Украины как «неделя двух блокад». В понедельник, 13 марта, СМИ сообщили о том, что редут организаторов торговой блокады Донбасса на станции Кривой Торец был ликвидирован, а граждане, его сторожившие, — задержаны. Случившееся вызвало возмущение т.н. патриотических сил, выразившееся в протестах, захватах облгосадминистраций в трёх областных центрах, и даже призывах громить магазины Roshen (кондитерская компания, принадлежащая президенту Петру Порошенко). И вот 15 марта решением Совета нацбезопасности Украины Донбасс был заблокирован вновь — теперь официально.

«Во исполнение решения СНБО… будут перекрыты все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения», — объявил журналистам утром 15 марта председатель СНБО Александр Турчинов. Таким образом оказалось, что самодеятельную блокаду Донбасса, державшуюся более 1,5 месяцев, разогнали только для того, чтобы тут же ввести её официально от имени Украины.

Любопытно, что даже это сделали с нарушением закона. «В законе Украины «О борьбе с терроризмом сказано, что «…Перемещение товаров в район или из района проведения антитеррористической операции совершается в порядке, который устанавливает Кабинет Министров по представление СБУ», — отмечает в своём Facebook Дмитрий Назарец, управляющий партнёр юридической компании «Дмитрий Назарец и партнёры».

Очевидцы рассказывают, что первый зримый результат блокады — время на дорогу через линию разграничения увеличилось в 1,5−2 раза, подъезды к пропускным пунктам забиты фурами, не успевшими пересечь границу до объявления решения СНБО.

В Европе не успевают за сменой векторов украинской политики. Посол Украины в Германии Андрей Мельник в своём Twitter написал о том, что правительство Германии призывает Украину снять добровольческую блокаду с республик Донбасса. Новость об этом появилась как раз в момент введения уже новой блокады — теперь от президента и СНБО.

Объём торговли, на возобновление которой теперь, похоже, утрачена всякая надежда помогает понять заявление пресс-службы министерства транспорта ДНР: «До начала блокады через линию соприкосновения ежесуточно перемещалось до 30 железнодорожных составов и до полутора тысяч вагонов. С территории Украины на предприятия, которые ранее находились под украинской юрисдикцией и были расположены на территории ДНР, поступало сырье, обратно вывозилась готовая продукция. В настоящее время перевозки не осуществляются».

Предприятиям республик для производства стали необходима железная руда — около 5 млн тонн в год. Представители российских металлургических холдингов на условиях анонимности подтверждают, что в правительстве РФ им рекомендовали обратить внимание на новый рынок сбыта.

Есть уже и первая реакция. Северный горно-обогатительный комбинат (Кривой Рог) сообщил о частичной остановке производства в связи с блокадой. В настоящее время оно свёрнуто наполовину. СГОК, входящий в металлургический холдинг Рината Ахметова, поставлял железную руду на предприятия Донбасса, находящиеся в республиках. В целом же метпредприятия Украины скорректировали свои производственные планы на апрель следующим образом: выпуск стали уменьшится на 15%, проката — на 16,7%, чугуна — на 21%.

С резкой критикой блокады (ещё той, затеянной активистами, однако вряд ли его мнение изменилось) выступил экс-глава Донецкой области, совладелец металлургической компании ИСД Сергей Тарута. «Я против товарной блокады Донбасса, потому что она работает на Россию! Для нормального человека это абсолютно очевидно. Не вижу ни одного положительного эффекта от блокады. Ну, назовите хоть один аргумент в пользу блокады, а я вам приведу 10 отрицательных, которые приводят к катастрофе Украины! Что делать? Пока у нас эта власть, война будет продолжаться. Блокада полностью играет на Россию, а мы по-идиотски выглядим в цивилизованном мире, потому что отказываемся от своих граждан», — возмущается бизнесмен в эфире телеканала NewsOne. По его мнению, у Украины остаётся около 2 месяцев до того, как начнут ощущаться её последствия в виде нехватки денег в бюджете и стагнации экономики.

Тем временем финансово-промышленная группа «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащая олигарху Ринату Ахметову, заявила о потере с 15 марта контроля над своими активами в неподконтрольном Киеву Донбассе.

«На протяжении трех лет наши предприятия на неконтролируемых территориях, вопреки всем сложностям, работали исключительно в рамках украинского законодательства, оставаясь связующим звеном между контролируемой и неконтролируемой территорией Украины. Группа СКМ неоднократно заявляла, что считает абсолютно неприемлемым требование о перерегистрации своих предприятий и уплате налогов самопровозглашенным ДНР и ЛНР. С сегодняшнего дня мы утратили возможность обеспечивать работу наших активов в рамках правового поля Украины. Мы вынуждены принять решение о прекращении своей деятельности во временно неконтролируемых украинскими властями отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что СКМ подает заявление в правоохранительные органы Украины о захвате имущества производственных предприятий и непроизводственных активов, также группа СКМ уже обратилась в фискальную службу, налоговые органы и государственные фонды с уведомлением о потере контроля над активами.

Министерство финансов Украины предварительно оценивает негативное влияние блокады Донбасса на экономику страны в 1,3% ВВП, сообщил глава ведомства Александр Данилюк. «Это средний сценарий, но цифра может быть ниже, до 2%», — уточнил министр.

Разное

Как ранее сообщалось, из 4,4 млрд долл. инвестиций, пришедших на Украину в прошлом году, 1,6 млрд (37,8%) — российского происхождения. Издание «Минфин» проанализировало географическую структуру инвестиций. Как оказалось в топ-5 инвесторов (помимо РФ) входят Кипр (9,7%), Великобритания (9,2%), Нидерланды (5,8%), Австрия (5,7%), Италия (4,8%). Т.о. суммарные инвестиции этих государств не дотягивают до вложений РФ (35,2%).

По версии американского портала GoBankingRates, Украина занимает 24 строчку в рейтинге 25 наиболее дешёвых для проживания стран мира. Любопытно, что при этом жизнь в соседней Польше GoBankingRates оценивают как ещё более дешёвую (12 место). Т. е. украинцы едут на заработки в Польшу, чтобы суметь выжить на Украине.

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