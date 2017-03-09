Приватизация

Иван Шилов REGNUM Обзор экономики

Руководство Фонда государственного имущества Украины согласилось с предложением замминистра экономического развития Максима Нефёдова продавать объекты госимущества через специальный портал электронных закупок ProZorro. Об этом на брифинге в начале марта заявил замглавы Фонда Андрей Гайдуцкий.

«Для чего ProZorro? Благодаря этому мы выйдем на новый уровень прозрачных продаж, наладим процесс подготовки и выставления объектов приватизации, где все заявки участников торгов будут обрабатываться в электронном виде. Таким образом мы нивелируем человеческий фактор. Все это приведет к активизации продажи государственных активов… Мы открыли базу объектов приватизации, запустив проект, где в режиме он-лайн можно видеть, сколько времени остается до продажи того или иного объекта, перевели всю малую приватизацию на электронные площадки, и сегодня сотрудничаем с 17 биржами, мы ввели новые типы продажи — голландские аукционы, аукционы по понижениями цены», — отметил Гайдуцкий.

Такая активность совсем неспроста. Буквально накануне брифинга премьер-министр Владимир Гройсман предложил всему руководству Фонда уволиться из-за крайне слабой эффективности ведомства. И это уже второе подобное предложение за последние три месяца.

Советник министра экономического развития и торговли Сергей Гайда в эфире «Громадського радио» перечислил объекты, которые государство оставит в своей собственности: «По нашему предварительному анализу — это 15 объектов, на которые приходится более 80% активов. Это Укрзализныця, Укрпочта, «Нафтогаз», КБ Южное, Южмаш, Завод 410, Антонов, «Хартрон», Администрация морских портов, «Энергоатом», «Гидроэнерго», «Укрэнерго», Восточный ГОК, «Укрхимтрансамиак»».

Указанные объекты относятся к энергетике («Нафтогаз», «Энергоатом», «Гидроэнерго», «Укрэнерго», Восточный ГОК), оборонной промышленности, авиации и ракетостроению (КБ Южное, Южмаш, завод 410, «Антонов», «Хартрон»), инфраструктуре («Укрзализниця», АМПУ, Укрпочта, «Укрхимтрансаммиак»), также эксперт, скорее всего, забыл упомянуть нефте‑ и газопроводные системы).

Однако, что любопытно, готовность оставить в госсобственности АМПУ не распространяется на сами порты. Так, приказом ФГИ от 1 марта предполагается выставить на приватизацию все порты Одесской области (7 штук), а также Дунайское речное пароходство — об этом пишут городские СМИ. Аналогичная судьба ждёт и другие порты, по крайней мере по Николаевскому МТП и специализированному порту «Ольвия» (бывший «Октябрьск») эта информация также подтверждается. Напомним, что ещё в 2016 году концепция была иной, все порты предполагалось постепенно сдать в концессию и зарабатывать на аренде.

Продавать собрались и 38% долю во вьетнамском порту «Лотос» — собственность, которая обнаружилась буквально недавно, в ходе масштабной ревизии объектов перед приватизацией. Оказывается, Украина ещё в начале 90-х инвестировала в него 3,3 млн долларов. Непонятно, сколько эта доля стоит теперь, но судя по высказываниям чиновников — довольно приличную сумму. По крайней мере замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк рассчитывает за эти деньги реанимировать Черноморское морское пароходство.

«Есть общее видение, что этот порт во Вьетнаме, в который в 90-х вложили 3,3 миллиона долларов, можно продать. При этом есть видение оживить одесское ЧМП: остались объекты, которые не удалось раздербанить, есть и другие утраченные объекты за границей, которые мы также хотим вернуть. Может быть, за всю историю сколько его банкротят, спустя 20 лет, мы сделаем исторический шаг. Образно говоря — если мы сейчас получим дивиденды, продадим акции, погасим кредиторскую задолженность, которая не надутая, а реальная, то предприятие можно будет оживить», — заявил он в комментарии порталу ЦТС.

До очередной попытки приватизации химического гиганта — Одесского припортового завода — остаётся ещё несколько месяцев, в течение которых завод послужит для обогащения. Первый заместитель председателя правления Николай Щуриков в своём Facebook заявил, что завод наконец-то запускают вновь. Он будет работать по давальческой схеме. Сайт Фонда госимущества в свою очередь сообщает, что газ для завода будут поставлять компании «Эру трейдинг» и ERU Management Services LLC. Как сообщает одесское издание «Таймер», обе компании находятся в собственности бывшего коммерческого директора холдинга «ДТЭК Энерго» Андрея Фаворова (собственник холдинга — олигарх Ринат Ахметов, потерявший в начале марта контроль над металлургическими активами в ДНР и ЛНР).

Artemka Одесский припортовый завод

Сложно не заметить, что работу предприятия прекратили в прошлом году с началом отопительного сезона, а возобновляют, когда он вот-вот закончится. То есть из-за нежелания правительства идти на компромисс с «Газпромом» и в попытке сэкономить газ для отопительного периода, завод попросту остановили. Возникают сразу два вопроса: как повлияет на интерес инвесторов к активу то обстоятельство, что правительство может попросту перекрыть заводу вентиль на два-три месяца? И как собирается правительство экономить далее, если завод всё же удастся кому-то «сбагрить»?

Валюта

Несмотря на ожидания экспертов, за прошедшую неделю гривна снова немного укрепилась. По состоянию на 9 марта, доллар стоил 26,95 грн. (-0,1 грн. к курсу прошлой недели), евро — 28,51 грн. (-0,13 грн.). Российский рубль немного вырос — 0,462 грн. (-0,004 грн.).

Межбанк в этот раз держится официального курса. Если на прошлой неделе он превышал его на 0,15 грн., то теперь американская валюта торгуется по 26,87−26,91 грн. (-0,3−0,31 грн. к прошлой неделе), что не только выше официального курса, но и даже выше «чёрного рынка», где доллар опустился почти до значений середины осени: 27,97−27,03 грн (-0,06−0,07 грн.).

В Нацбанке обещают и дальше снимать ограничения с валютного рынка. «Мы планируем продолжить либерализацию после третьего пересмотра программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Ожидаем, что меморандум будет подписан в ближайшее время», — заявила глава НБУ Валерия Гонтарева во время брифинга в начале марта. На практике это означает, что регулятор собирается уменьшить долю валюты, которую экспортёры в обязательном порядке должны продавать на внутреннем рынке, а также увеличение количества валюты, которое частные лица могут купить в сутки легальным путём (в отделениях банков). Между тем частные лица пока не покупают, а продают. Согласно данным НБУ, в феврале они купили эквивалент 186,8 млн долл., а продали — 272,7 млн. Итого в сравнении с январём продажа валюты выросла на 37,9%, а к февралю прошлого года — на 46,7%.

Более того — реальный спрос на иностранную валюту в марте-апреле может еще повыситься под влиянием экономических и сезонных факторов, считает Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК FOREX CLUB. По мнению эксперта, усиливают спрос на рынке растущие доходы населения, инфляция, а также риски ослабления гривны из-за торговой блокады и национализации промышленных предприятий на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. По официальным данным, потери только группы предприятий ИСД из-за простоя в период с 13 февраля по 6 марта снизят завоз экспортной выручки в страну на 55,7 млн долларов.

ru.torange.biz Гривны

«Следует отметить, что возможности для сбережения средств для населения сейчас очень ограничены. Даже депозиты со снижающимися ставками в условиях слабого доверия к банковскому сектору не являются явным инструментом для сбережений, что вынуждает украинцев покупать валюту, особенно учитывая курсовые колебания последних месяцев», — отмечает Шевчишин.

Любопытная тенденция на рынке валюты: заработать на нём решили службы экспресс-доставок и почтовых отправлений. Сразу два игрока этого рынка — компании «Новая почта» и Европочта объявили о намерении пополнить ассортимент услуг куплей и продажей валюты (пока что в тестовом режиме).

МВФ

Очередной многострадальный меморандум Украины с МВФ всё же согласован — 4 марта глава миссии МВФ на Украине Рон Ван Роден официально подтвердил эту информацию во время брифинга. По данным журналиста Андрея Блинова, Фонд примет положительное решение по очередному кредиту уже 16−17 марта. В самом МВФ берут срок с запасом, до конца марта.

При этом о самом меморандуме достоверно известно лишь то, что он существует, а также рабочие позиции Украины и МВФ, которые согласовывались в процессе переговоров.

«Из-за сложной социальной обстановки в стране решено пока держать меморандум в тайне», — говорят журналистам главы парламентских фракций, отказываясь сообщать подробности даже на условиях анонимности. «По важности он [меморандум — Ред.] мало уступает бюджету страны и значимым соцзаконам. Нести его в МВФ можно только после экспертной оценки и широкого общественного диалога. Хотя, по косвенным признакам, уже можно назвать четыре ключевые положения, которые попадут в новый меморандум. Уверен, не обойдется без требования отмены моратория на продажу сельхозземель — тем более в парламенте под это есть несколько законопроектов. Обязательно будет пенсионная реформа: может, и не повышение возраста, но увеличение трудового стажа для получения пенсий точно. И будет стоять вопрос сокращения количества госслужащих примерно на 100 тысяч человек [сегодня 260 тысяч. — Ред.]. Последний вопрос — расширение списка предприятий, которые подпадают под приватизацию», — перечисляет в комментарии изданию «Сегодня» политолог Руслан Бортник.

Версию политолога наполовину подтверждает Владимир Гройсман: «В нём [меморандуме — Ред.] есть две ключевые вещи — реформа пенсионной системы и оборот земель. Но он [оборот земель — Ред.] должен быть введен в интересах граждан Украины», — приводит его позицию информагентство УНИАН.

В свою очередь, мнение главы правительства комментирует народный депутат «Оппозиционного блока» Михаил Папиев: «Власть признает, что в меморандуме с МВФ согласилась на реформу ради бездефицитного Пенсионного фонда. В её понимании есть два рецепта — повышение пенсионного возраста или увеличение страхового стажа. И то, и другое направлено против людей, а потому недопустимо. «Оппозиционный блок» считает необходимым рассмотреть меморандум на ближайшем заседании Верховной рады и задекларировать позицию парламента по всем его пунктам», — передаёт его слова пресс-служба партии. Следует отметить, что эта политическая сила по крайней мере последовательна в своей позиции. Ещё в те времена, когда она называлась Партией регионов, она последовательно выступала против сотрудничества с МВФ и его рецептов реформирования украинской экономики.

Бензин

Рост цен на топливо на украинских АЗС временно приостановился — за первую неделю марта их средние значения практически не изменились. По состоянию на 9 марта, за литр А-95 автомобилистам теперь придётся платить 24,54 грн., то есть столько же, сколько и в конце февраля, А-92 даже подешевел и стоит 23,81 грн./л (-0,01 грн.), а дизельное топливо и того больше — 22,13 грн./л (-0,02 грн.).

Директор научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев в комментарии «Голос.ua» отметил, что украинцы постепенно наращивают потребление дизельного топлива, что несомненно связано с двумя важными свойствами этого вида топлива: дешевизной и меньшей восприимчивостью дизельных двигателей к качеству топлива. Нужно отметить, что ранее эта тенденция сдерживалась более высокой ценой автомобилей с дизельным двигателем, однако теперь, после массового импорта на Украину автомобилей с пробегом, «дизель» догоняет бензиновые авто.

Президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук в комментарии изданию «Обозреватель» указывает, что стоимость топлива в сетях АЗС в последние месяцы хотя и росла, но находилась в своего рода негативной «вилке»: «Операторы рынка в последнюю очередь заинтересованы в повышении цен, поскольку декабрь, январь и февраль — это «мертвый сезон»: потребление падает, многие потребители перешли на альтернативные виды топлива или в нелегальный сектор, где цены ниже. Поднятие цен на 30−50 копеек за литр негативно влияет на продажи, а когда розничная сеть продает меньше литров, чем нужно для окупаемости и прибыли, она закрывается. Вопрос стоит остро с двух сторон: цена давно неподъемная для потребителя, а снижать ее некуда, поскольку сети пойдут в убыток».

Maxpixel.freegreatpicture.com Бензин

Однако, с одной стороны, «мёртвый сезон» закончился, а с другой — на рынке начинает происходить что-то непонятное. «…из-за блокирования деятельности сначала импортёров сжиженного газа, а затем трейдеров дизельного топлива и бензина ситуация на рынке во второй половине месяца может приобрести негативный характер», — обращает внимание журналистов президент Нефтегазовой ассоциации Дмитрий Кулик.

У роста цен (государственная «Укргаздобыча» в начале марта продавала через Энергетическую биржу А-95 по цене 27,7 тыс. грн. за тонну, что примерно на 2,5−3 тыс. дороже, чем в конце 2016 года), как оказывается, есть ещё и политическая составляющая.

«Украинские компании, которые хотят работать с поставками топлива, смотрят, что этот вопрос предельно заполитизирован, здесь нет стабильности и предсказуемости. И многие компании, которые являются основными поставщиками нефтепродуктов в стране, посмотрели в сторону Греции, Индии, осуществляя топливные перевозки танкерами в Одессу. Южное направление выходит несколько дороже, но там стабильно», — поясняет директор группы транспортных компаний PRIME Дмитрий Лёушкин для Vector news. При этом, по его словам, импортёров не останавливает даже тот факт, что топливо из Индии и Греции обходится в среднем на 0,4−0,5 грн./л дороже, чем белорусское: «Сейчас греческое топливо имеет все больший приоритет. Рынок распределился 30% на 30% на 30% [РФ/Белоруссия/Греция, остальное Индия — Ред]».

Последнее косвенно подтверждает директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн в своём материале для издания «Зеркало недели»: «В ноябре и декабре 2016-го поставки с двух крупнейших направлений практически сравнялись. Есть все основания ожидать, что в 2017 г. «дизельные» объемы «Роснефти», которые на Украину идут через швейцарскую компанию Proton Energy Group S.A., превысят 2,5 млн т и станут крупнейшим источником поставок».

Разное

Госслужба труда становится новой грозой украинского бизнеса, начисляя такие штрафы, которые редко когда назначали даже налоговики. Профильные ассоциации уже обсуждают средства борьбы с новой напастью, пишет UBR.ua.

Суть проблемы в том, что повышение минимальной зарплаты до уровня 3200 грн принималось в вместе с новыми полномочиями службы, а также санкциями за попытки препятствовать работе инспекторов. «Когда охранник нанятой фирмы, отказался допустить его [инспектора — Ред] на стройку, инспектор выписал штраф на 320 тыс. грн за недопуск к проверке. Потом долго разбирались и штраф сняли. Но сам прецедент удивляет», — рассказал UBR.ua управляющий партнер АО Suprema Lex Виктор Мороз.

Везёт разобраться далеко не всем. К тому же, это не единственный предусмотренный штраф. Так, за каждого неоформленного сотрудника предприятию грозит уплата 96 тыс. грн.; на ставку меньше минимальной з/п — 32 тыс.

Издание Bloomberg поставило Украину на 7 место в своём рейтинге беднейших государств мира. И это хорошая новость, поскольку год назад она была на третьем. Занимаемое место зависит от прогнозов инфляции и индекса безработицы. Любопытно, что Украину в этом рейтинге опередили сразу два европейских государства — Греция и Испания (4 и 6 места). Россия — на 21 месте.

О проблемах, которые создаёт блокада Донбасса отдельными представителями политической элиты Украины, заявила теперь и «АрселорМиттал» — собственник металлургического комбината «Криворожсталь» (одно из крупнейших метпредприятий Украины: 27 тыс сотрудников, 7 млн тонн стали за 2016 год, 10% поступлений от налога на прибыль в украинский бюджет в 2015 году). «Компания «АрселорМиттал», крупнейший иностранный инвестор на Украине, обеспокоена возможными негативными последствиями блокады ж/д сообщения на востоке страны. Блокада поставок угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса несет угрозу стабильному энергоснабжению предприятия, а также обеспечению сырьевыми материалами, необходимыми для производственной деятельности», — говорится в официальном сообщении компании. В настоящее время предприятие работает в штатном режиме, однако кризисные планы работы уже подготовлены и доведены до низового менеджмента.

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