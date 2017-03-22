



Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

Россия, может быть, и находится в экономическом и демографическом упадке, однако со стратегической точки зрения она является возрождающейся державой, ведущей значительную программу перевооружения, благодаря чему страна может, по-прежнему, расширять свое глобальное влияние. И одной из самых последних целей Кремля является Афганистан, в котором США погрязли в самой долгой в их истории войне, пишет Брахма Челлани в статье для The Strategist.

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Через почти три десятилетия после окончания войны Советского Союза в Афганистане, Россия пошла на шаги для возвращения себе роли центрального игрока в делах этой страны. И неожиданностью для большинства стало принятие Москвой афганского «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это бандитское движение, созданное самоуправной Межведомственной разведкой Пакистана, в Кремле на протяжении долгого времени считали террористической угрозой. В 2009—2015 годах Россия служила критически важным маршрутом доставки грузов для возглавляемых США сил по борьбе с радикалами в Афганистане. Более того, Москва также направила вертолеты для борьбы с ними.

Изменение позиции России в отношении афганского «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отражает более широкую стратегию Москвы, связанную со столкновением между Россией с США с ЕС. Это столкновение значительно обострилось после «аннексии» Крыма и последовавших за этим экономических санкций США и ЕС. В каком-то смысле Россия и США поменялись ролями в Афганистане.

В 1980-х годах президент США Рональд Рейган использовал ислам в качестве идеологического инструмента против советской «оккупации». Следуя логике, согласно которой враг моего врага — мой друг, ЦРУ стало тренировать и вооружать тысячи афганских моджахедов, из числа которых и выросли «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Рональд Рейган

На сегодняшний день Россия, считает автор, следует той же логике для оправдания своего взаимодействия с афганским «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который, по плану Москвы, должен продолжать борьбу против нестабильного поддерживаемого США правительства в Кабуле, тогда как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), признав, что у него с Россией общий враг, не откажется от любой помощи по выдавливанию США.

Президент России Владимир Путин надеется нанести значительный ущерб США за их решение сохранить военные базы в Афганистане для проецирования своего влияния на Центральную и Юго-Восточную Азию. Так. в рамках соглашения о безопасности от 2014 года с афганским правительством Вашингтон смог получить долгосрочный доступ по меньшей мере к девяти базам, с помощью которых США смогут контролировать происходящее в соседних странах, в том числе России, которая, по словам чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Афганистане Замира Кабулова, «никогда не потерпит этого».

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В более широком смысле Путин стремится расширить геополитическую «игровую доску» в надежде на то, что он сможет, по мнению автора, получить достаточный рычаг давления на США и НАТО с целью добиться от них уступок по экономическим санкциям. Кремль считает, что, став значительным игроком в Афганистане, Россия сможет сделать так, что Вашингтону будет необходима помощь по выходу из войны в Афганистане. Эта стратегия напрямую соответствует подходу Москвы в Сирии, где Россия уже сделала себя жизненно важным партнером в любой операции по уничтожению боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Сближаясь с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», указывает автор, Путин посылает сигнал, что Россия способна дестабилизировать афганское правительство таким же образом, каким США, помогающие так называемой сирийской оппозиции, которая подрывает правление официального Дамаска, поддерживаемого, в свою очередь, Россией. Москва уже дала понять — хоть и не напрямую, — что поставка западных образцов ПВО сирийским мятежникам станет поводом для отправки «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) таких же систем. Это может поменять полностью расклад сил в Афганистане, где радикалы удерживают больше территорий, чем когда-либо с 2001 года.

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Командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон, призывающий отправить в страну дополнительно несколько тысяч военнослужащих США, недавно выступил с предупреждением о растущем «вредоносном влиянии» России и других держав в Афганистане. За прошедший год, как Николсон сообщил сенатской комиссии по делам ВС, Россия «открытым образом способствовала легитимации «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для подрыва деятельности НАТО и поддержки боевиков с помощью ложного нарратива, согласно которому только «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) противостоит ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)]».

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По мнению Николсона, реальность состоит в том, что оправдания России установления связей с радикалами для обмена разведывательной информацией довольно безосновательны. Именно благодаря возглавляемым США рейдам и авиаударам удалось сдержать ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) внутри Афганистана. В любом случае, эти боевики имеют мало связей с действующей в Сирии группировкой. Афганский ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) состоит по большей части из пакистанских и узбекских экстремистов, которые «перекрасились» и захватили территории на границе с Пакистаном.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Голубь

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В некотором смысле сами США дали повод России использовать эту стратегию. Из-за попытки бывшего президента США Барака Обамы добиться мира с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось сформировать фактическую дипломатическую миссию движения в Катаре, в рамках которой впоследствии на пленного сержанта США были обменены пятеро высокопоставленных лидеров радикальной организации, до этого находившиеся в тюрьме в Гуантанамо. Этим шагом Обама предоставил легитимность террористической организации, насаждающей средневековые практики на подконтрольных ей территориях.

США также отказались от военного уничтожения прибежищ «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Пакистане. Напротив, Пакистан, по-прежнему, является одним из самых значительных получателей помощи США. Если прибавить к этому подозрительное исключение «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из списка иностранных террористических организаций, то осуждать Россию за её шаги в сторону «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и связи с Пакистаном становится все сложней.

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Военная стратегия США по принуждению «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к уступкам всегда была сложно достижимой, сейчас же, когда Россия оживила Большую игру в Афганистане, это может оказаться просто невозможным.