МИД РФ о заявлении Маккейна по Афганистану: «Это простая ложь»

Москва, , 12:54 — REGNUM Заявления сенатора от Республиканской партии США Джона Маккейна, обвинившего Российскую Федерацию в поддержке боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, не соответствуют действительности. Об этом, как передает RT, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Это простая ложь, даже об адекватности говорить не приходится, — говорит он. — Это выдумки, и он (Джон Маккейн) подхватывает ложь, которую первым произнес командующий силами США в Афганистане генерал Джон Николсон».

Кабулов добавил, что данными заявлениями представители США пытаются оправдать собственные неудачи и неспособность стабилизировать обстановку в Афганистане.

«Другого объяснения этому нет», — говорит спецпредставитель президента РФ по Афганистану.

Ранее ряд СМИ сообщил, что сенатор Джон Маккейн обвинил РФ в поддержке радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане с целью помешать США в урегулировании конфликта.