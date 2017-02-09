Генерал НАТО: США необходим целостный пересмотр отношений с Пакистаном

За последние несколько лет США существенно сократили военную и экономическую помощь Пакистану

Вашингтон, , 20:33 — REGNUM Существует необходимость «целостного пересмотра» отношений с Пакистаном, заявил командующий миссией США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон, сообщает 9 февраля Reuters.

Николсон сказал, что афганские талибы получают поддержку из Пакистана. Данная поддержка подрывает деятельность правительства Афганистана.

Напомним, за последние несколько лет США существенно сократили военную и экономическую помощь Пакистану, указывая на поддержку движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Николсон также заявил, что для более эффективной борьбы с боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистан необходимо направить еще несколько тысяч солдат международных войск.

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