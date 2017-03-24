5 марта в Армении официально стартует агитационная кампания к выборам в национальное собрание, которые намечены на 2 апреля.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Премьер-министр Армении Карен Карапетян на рекламном щите РПА с лозунгом «безопасность и прогресс»

Но уже сейчас, за месяц до выборов, можно констатировать, что рейтинговая избирательная система стала настоящей головной болью в первую очередь для представителей правящей Республиканской партии Армении (РПА). Ещё задолго до выборов новая избирательная система показала, что граждане должны выбирать не между точками зрениями и программами, а между деньгами и кланами.

Всё чаще становится известно о случаях столкновений как между сторонниками кандидатов от правящей Республиканской партии Армении (РПА), так и между республиканцами и представителями других партий.

Согласно сообщениям прессы, предвыборные страсти так накалились, что в последние дни зафиксированы случаи, когда кандидаты в депутаты, баллотирующиеся по рейтинговым спискам РПА, и работающие на них лица, избивали своих соперников. Согласно СМИ, в одном случае сторонники двух кандидатов от РПА избили друг друга, в другом — мишенью республиканцев стали работающие в пользу «Дашнакцутюн», а ещё раз поножовщина произошла между представителями РПА и партии Процветающая Армения.

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Дело даже дошло до того, что лидер РПА, президента Армении Серж Саргсян встретился со всеми выдвиженцами по рейтинговой системе своей партии и предупредил, чтобы предвыборная борьба проходила в рамках законодательства, и что у страны нет другого варианта, как провести честные выборы.

По-видимому, по представлениям правящей партии подкуп и запугивание избирателей не является помехой честным выборам, а для правоохранительных органов подкуп избирателей происходит в рамках законодательства, так как трактуется как благотворительность.

Мэра Еревана Тарона Маркаряна даже удивил вопрос о том, не может ли рассматриваться предоставление мэрией в предвыборный период помощи социально необеспеченным семьям в качестве агитации. «В общинном бюджете предусмотрены средства для социально необеспеченных семей, и в соответствии с заявлениями граждан мы изучаем вопрос и предоставляем помощь. Не следует связывать работу органов местного самоуправления с выборами», — пояснил мэр Еревана, который занимает второе место в избирательном списке РПА.

За подкуп избирателей власти Армении «пристыдил» даже посол США в Армении Ричард Миллс. «До нас доходит информация о попытках подкупить избирателей, у людей уточняют, за кого они будут голосовать», — заявил дипломат.

По его словам, подобные явления неприемлемы и не могут быть частью демократических выборов. «Я призываю все те партии, которые пытаются подкупить электорат, перестать заниматься этим», — сказал дипломат в интервью tert.am. Он также призвал граждан страны, избирателей своевременно сообщать о таких явлениях в полицию, либо офис омбудсмена.

Миллс отметил, что посольство США намерено обсудить ситуацию с властями страны и политическими силами.

«Никто не должен знать, за кого проголосует избиратель. Есть соответствующие гарантии, обеспечивающие тайное голосование. В рамках помощи, оказываемой в том числе и США, на избирательных участках будут размещены камеры. Ходят слухи, будто с их помощью можно увидеть, за кого проголосовал тот или иной гражданин. Эти слухи не соответствуют действительности. Призываю всех своих армянских друзей обеспечить законный порядок голосования. Граждане должны самостоятельно решать, кому отдать свой голос — Республиканской партии, «Процветающей Армении» или какой-то другой силе», — подчеркнул посол.

В связи с этим стоит отметить, что партия власти идёт на выборы со слоганом «безопасность и прогресс». Правда, у республиканцев своеобразное понятие как о безопасности, так и о прогрессе.

По словам зампреда РПА Армена Ашотяна, воплощением безопасности по должности, своей биографией и прожитой жизнью является президент Серж Саргсян, а символом прогресса является новое правительство в лице Карена Карапетяна.

Именно Карен Карапетян усиленно задействован в агитационной компании РПА, несмотря на то, что его имени в избирательном списке республиканцев нет. Также, как и имени лидера партии Сержа Саргсняа. Сам Саргсян объясняет это тем, что в партии принимают во внимание озабоченность, высказанную оппозиции относительно возможности использования административного ресурса в избирательном процессе. «Это также означает, что мы создаем возможности самовыражения в политике молодых людей. Вот уже 10 лет я лидер Республиканской партии, и я остаюсь в этом качестве», — заявил Саргсян в интервью Euronews.

Очень чётко, вчера, 3 марта, охарактеризовал предвыборную ситуацию и последние дни работы действующего парламента оппозиционный депутат Арам Манукян. По его мнению, армянский парламент не имеет аналогов в мире.

Подводя итоги прошедших заседаний Национального собрания, депутат заявил: «Это — рекорд. В течение 3 дней было проведено 60 голосований, рассмотрено 46 вопросов. В среднем 1 законопроект за 2 минуты. Это оценка нашего парламента, это качество нашего парламента. А те «кнопки», которые обеспечивают такое качество в эти дни заняты подкупом избирателей и терроризированием народа», — заявил Арам Манукян.

По его словам, большая часть депутатов, участвующих в голосовании, даже не понимает, за что голосует.

«Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Мы имеем парламент, в котором 90% даже не могут сказать, за что голосуют, в то время как принимаются судьбоносные законы», — заявил он.

Касаясь отсутствия кворума на вчерашнем заседании парламента, депутат подчеркнул, что сейчас эти люди заняты подкупом избирателей и терроризированием народа, чтобы снова оказаться в парламенте.

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