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Правящая партия Армении идёт на выборы без президента Саргсяна в списке

Политика
Как после заседания исполнительного органа РПА заявил пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов, пропорциональный список партии возглавит министр обороны Армении Виген Саркисян, который вступил в партию всего несколько месяцев назад
Руководящий состав РПА
Иллюстрация: President.am
Руководящий состав РПА

Ереван, 14 февраля 2017, 20:17 — REGNUM  Президент Армении Серж Саргсян не возглавит список правящей Республиканской партии Армении на выборах в парламент.

Как после заседания исполнительного органа РПА заявил пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов, пропорциональный список партии возглавит министр обороны Армении Виген Саркисян, который вступил в партию всего несколько месяцев назад.

Как выяснилось из опубликованной Шармазановым первой десятки списка, в ней нет ни только Сержа Саргсяна, но и спикера парламента Армении Галуста Саакяна, а также премьер-министра Карена Карапетяна.

Вторым, по словам пресс-секретаря РПА, в списке будет мэр Еревана Тарон Маркарян, третий — министр юстиции Арпине Ованнисян. В пятёрку входят также депутат Ара Баблоян и ещё один новоиспечённый республиканец — министр культуры Армен Амирян.

Далее следуют заместитель Сержа Саргсяна в партии Армен Ашотян, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, депутаты Маргарит Есаян, Самвел Фарманян и Карен Авакян.

Неожиданностью также стало решение о том, кто возглавит предвыборный штаб партии. По словам Шармазанова, штабом будет руководить председатель партии, президент Армении Серж Саргсян, а все члены Исполнительного органа будут вовлечены в его работу.

Пресс-секретарь также поведал, что в территориальные предвыборные списки партии включены 133 кандидата, а в общегосударственный — 64.

«С таким списком РПА может, в условиях свободной конкуренции, добиться серьёзного успеха на выборах», — заявил Шармазанов. Он напомнил, что если РПА сформирует правительство, его возглавит нынешний премьер-министр Карен Карапетян.

Выборы в парламент Армении назначены на 2 апреля 2017 г.

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Парламентские выборы в Армении-2017
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