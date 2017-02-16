Кольцо вокруг Армении сжимается, а политическое поле отвечает на это в основном популизмом и жалким патриотизмом. Вопрос о том, кто импортирует в страну бананы порой более актуален, чем Карабахское урегулирование

Ереванское бюро ИА REGNUM, , 13:10 — REGNUM

16 февраля — последний день, когда политические партии и блоки могут представить документы в Центризбирком Армении для участия в парламентских выборах, намеченных на 2 апреля.

Однако, все без исключения политические объединения решили подать документы и опубликовать полные предвыборные списки только в последний день. Это лишний раз доказывает, что помимо огромной тени, которая есть в экономике страны, не меньшая тень присутствует и в политике.

Как пишет газета «168 жам», готовящиеся к участию в выборах силы делают всё «в тени» — ведут переговоры и аннулируют свои договоренности, вновь договариваются и вновь расходятся. Всё происходит в тайне от общества, но представляется как процесс, исходящий из интересов общества. И, по большому счету, на предстоящих парламентских выборах мы будет наблюдать борьбу теней, а обществу в этой борьбе нет места».

Хотя с большой натяжкой можно назвать политикой, то, что происходит в стране за полтора месяца до выборов. Вызывает боль та радость, которая вызвана ожиданием скорого подкупа избирателей.

Как пишет депутат парламента Ваге Ованнисян, рейтинговая избирательная система окончательно перенесла борьбу политических взглядов и точек зрения в сферу денег и кланов.

По его словам, она не имеет ничего общего с развитием Армении, справедливыми выборами, прогрессом общества. Она приведет к ещё большей девальвации общественных процессов, извращению ценностей, что характерно не имеющим государственности народам.

Несмотря на то, что правящая Республиканская партия и её лидер — президент Армении Серж Саргсян ещё год назад объявили о начале процесса укоренения новой политической культуры, но после публикации предвыборного списка партии стало ясно, что «политическая культура» пошла на спад. Как будут вести предвыборную агитацию депутаты, которые в течение многих лет не произнесли в парламенте ни слова — ясно. Вместо слов их соратники, в основном с криминальным прошлым, составляют списки тех избирателей, которые за определённое вознаграждение готовы ещё на один срок делегировать в парламент «молчунов».

Вообще, в Армении политическая мысль не эквивалентна угрозам безопасности, которые стоят перед страной. Во время агитации точно не будет глубинных дискуссий о безопасности страны, Карабахском вопросе, и о других актуальных и по-настоящему опасных вызовах.

Кольцо вокруг Армении сжимается, а политическое поле отвечает на это в основном популизмом и жалким патриотизмом. Вопрос о том, кто импортирует в страну бананы порой более актуален, чем Карабахское урегулирование.

По словам всё того же Ованнисяна, качества армянского общества всё чаще становятся похожими на качества народов, не имеющих государственности.

«Память общества не продлилась с апреля по апрель. Казалось, что общество должно было восстать, потому что тех незаработанных миллонов, которые будут раздаваться рейтинговыми кандидатами от различных партий, хватило бы для повышения безопасности на передовой, установки систем ночного видения, бронежилетов, создания профессиональных армейских подразделений и многого другого. Для решения тех основных проблем из-за которых год назад у нас было свыше ста жертв. Но реальность совершенно противоположная», — считает депутат.

В Армении потерялась связь между реальностью и политическим полем. Инциденты и напряженность на границе практически отсутствуют в политической повестке.

У многих избирателей нет ответа на вопрос «куда идет страна». За деньги можно сформировать парламент, но за деньги невозможно сформировать новую государственную элиту.

Стране сегодня необходима новая государственная элита, которая сформирует новую повестку, новые подходы, новые задачи. В противном случае увлекшись мелкой предвыборной торговлей мы окажемся перед серьезными проблемами.

Необходимость формирования новой элиты доказывает и тот факт, что во всех политических силах есть серьезные люди, во власти и вне власти есть грамотные и порядочные люди, но нет механизма, по которому они могли бы быть полезны стране, изменить ход событий.