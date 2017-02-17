Их будет 9: Армения взяла курс на парламентские выборы

Ереван, , 22:53 — REGNUM 18:00 по местному времени (17:00 мск) истекло время подачи документов в ЦИК Армении для участия в парламентских выборах, которые намечены на 2 апреля 2017 года.

В отведённое время в Центризбирком страны представили документы 5 партий и 4 блока.

Правящая Республиканская партия Армении, как уже сообщало ИА REGNUM, идёт на выборы во главе с министром обороны Вигеном Саркисяном. Президент страны и лидер партии Серж Саргсян в списке РПА вообще не представлен, что даёт повод предположить, что после истечения своих президентских полномочий в 2018 годы Саргсян хочет занять кресло премьер-министра. В первой десятки списка правящей партии представлено молодое поколение республиканцев.

В так называемые рейтинговые или территориальные списки партии включены лица с неоднозначной репутацией, на плечи которых и возложено обеспечение необходимого результата. Как уже писало ИА REGNUM, рейтинговая избирательная система окончательно перенесла борьбу политических взглядов и точек зрения в сферу денег и кланов. В СМИ уже муссируются слухи о том, что кандидаты от РПА обещают избирателем по $100.

Что касается других политических объединений, то армянскому избирателю следует определить кто есть кто на самом деле.

С блоком «Царукян», например, всё более или менее ясно. Вернувшийся в политику после двухлетнего отсутствия бизнесмен Гагик Царукян, которого изгнал из политики в феврале 2015 года президент Серж Саргсян, уже сменил призывы о всеобщей мобилизации и смены «власти зла» на популистские заявления. Несмотря на это, обладая огромными финансовыми ресурсами, именно Царукян, и примкнувшие к нему несколько микроскопических партий и «политических трупов», будет претендовать на весомое представительство в парламенте.

Борьбу за протестный электорат развернут три блока.

Партия первого президента Армении Левона Тер-Петросяна «Армянский национальный конгресс» (АНК) образовала ожидаемый предвыборный блок с «Народной партией Армении» (НПА), которой руководит Степан Демирчян — депутат парламента и сын Карена Демирчяна — бывшего 1-го секретаря ЦК КП Армянской ССР, спикера парламента Армении, убитого 27 октября 1999 года при теракте в парламенте Карена Демирчяна.

Блок АНК-НПА идёт на выборы с крайне непопулярной в стране идеей нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией, и решения Карабахского вопроса по принципу «мир в обмен на земли». Хотя блок и можно назвать единственным политическим объединением, которое вместо популизма предлагает избирателю политическую дискуссию, но маловероятно, что Левону Тер-Петросяну и Степану Демирчяну, которые возглавляют список блока, удастся преодолеть установленный барьер для избирательных блоков в 7%.

Блок «Оганян-Раффи-Осканян», список которого возглавляют бывшие министры обороны и иностранных дел Сейран Оганян, Раффи Ованнисян и Вардан Осканян, связывают со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, хотя, как в самом блоке, так и в аппарате экс-президента эти сведения опровергают.

Имя Сейрана Оганяна, который после отставки в сентябре 2016 года стал выступать с резкой критикой власти, связывают в первую очередь с 1 марта 2008 года, когда после президентских выборов, продолжавшийся 10 дней митинг сторонников кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна был разогнан с применением огнестрельного оружия и участием армии. В результате 10 человек погибли, а следствие по делу идёт до сих пор. В то время Оганян был начальником Генштаба ВС Армении и, по мнению оппозиции, именно он отдавал некоторые приказы о привлечении армии во внутриполитические процессы, что было запрещено конституцией.

Кроме того, именно Сейран Оганян был министром обороны во время четырёхдневной войны в апреле 2016 года, когда выяснилось, что армянская армия не доукомплектована, воюет «оружием 80-х годов», а о злоупотреблениях и коррупции в рядах ВС не писал только ленивый. Вот почему заслуги героя Карабахской войны сейчас отошли на второй план и пресса, а также сторонники Левона Тер-Петросяна вспоминают именно нелицеприятные факты биографии Сейрана Оганяна.

С таким багажом своего лидера, блоку, будет трудно претендовать на хорошие результаты. Кроме того, во время формирования предвыборное объединение всё время сопровождали какие-то скандалы, связанные с выходом из него разных политиков и приход «Наследия» во главе с Раффи Ованнисяном, который заявил, что хочет быть в списке 11-м номером, поскольку второй десяток списка также проходной.

Блок «Елк» (Исход), возглавляют лидер партии «Светлая Армения», депутат парламента Эдмон Марукян, лидер «Гражданского договора», депутат парламента Никол Пашинян, лидер «Республики» Арам Саркисян, бывший премьер-министр, брат убитого в парламенте 27-го октября 1999 г. премьер-министра Вазгена Саркисяна.

«Елк» считается прозападной политической силой. Все лидеры объединения выступают с резкой критикой решения властей страны о присоединении Армении к ЕАЭС. Недаром, после подписания договора о сотрудничестве, представители блока отправились в Лос-Анджелес, где представили соотечественникам, которые лишены права голосовать на родине, либо вообще являются гражданами США, свою предвыборную программу.

По муссируемым в Армении слухом, объединение состоялось при участии некоторых западных посольств. Именно этим некоторые СМИ и простые граждане объясняют сотрудничество Марукяна и Пашиняна, которые ещё осенью 2016 года, во время выборов в органы местного самоуправления, обвиняли друг друга во всех смертных грехах.

Тем не менее, поскольку память у избирателя чрезвычайно короткая, «Елк» имеет все шансы преодолеть 7% барьер, тем самым, представлять в парламенте западное лобби.

Именно плохой памятью можно объяснить выживание на политическом поле партии «Оринац еркир», которая перед выборами пошла на хитрость, сменив название на «Армянское возрождение».

Лидера партии Артура Багдасаряна, который успел побывать в коалиции с РПА, сменить посты спикера парламента и секретаря Совбеза, можно смело назвать оратором с большой буквы, который успешно вешает лапшу на уши своим сторонникам и избирателям без малого 19 лет. Слушая пламенные речи политика, можно даже забыть, что после кровавых событий 1 марта 2008 года именно возглавляемая им партия подписала коалиционное соглашение с Сержем Саргсяном, в то время как сотни граждан Армении сидели в тюрьмах по политически мотивированным обвинениям.

Партия «Дашнакцутюн», которую связывают с правящей партией узы коалиционного соглашения, имеет своего традиционного избирателя и вне зависимости от того, состоит в оппозиции или во власти, набирает необходимые для прохождения в парламент 5%.

«Свободные демократы» тоже считаются прозападной политической силой, но если на прошлых выборах глава партии Хачатур Кокобелян имел определённую поддержку западных диппредставительств, то сейчас главный его козырь — второй номер списка — бывший премьер-министр Армении, депутат парламента Грант Багратян, который считается одним из лучших экономистов страны. Понятно, однако, что одного козыря для прохождения в парламент слишком мало.

По поводу Коммунистической партии Армении, о участии которой в выборах журналисты узнали в здании ЦИК, возникает единственный вопрос: «Откуда у коммунистов 10 млн драмов ($ 20тысяч) для внесения залога для участия в выборах»?

Читайте ранее в этом сюжете: Армения: борьба денег, кланов и дешёвый предвыборный популизм