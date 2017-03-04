Производство обскакало рынок

Drive2.ru

В январе 2017 года рынок легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России сократился на 5% и составили 77 916 машин, сообщили в феврале аналитики Ассоциации Европейского Бизнеса. Падение обусловлено во многом низкими результатами отдельных бестселлеров или марок.

В Комитете автопроизводителей АЕБ полагают, что покупатели приняли продуктовые предложения и цены 2017 года и смирились с новой реальностью.

Таким образом, автомобильный рынок России, который в прошлом году сохранил пятое место в Европе, по итогам первого месяца 2017 года выпал из пятерки европейских лидеров, пропустив вперед Испанию.

Как считают эксперты, к лету можно ожидать объёма продаж на уровне прошлого года. В Минпромторге также выразили уверенность в росте рынка. По прогнозам Минпромторга, стоит ожидать роста продаж в 2017 году по всем сегментам автомобильной промышленности. По легковым автомобилям с учетом к массовости рост будет несущественный.

В то время как рынок падает, производство автомобилей в России демонстрирует существенный рост. Производство легковых автомобилей в январе 2017 года выросло на 68%, сообщил в этом месяце Росстат. Рост объясняют низкой базой прошлого января. Однако, несмотря на высокий результат января, дальше динамика производства будет снижаться, уверены эксперты.

Publicdomainpictures.net Автомобили

Господдержка придет летом

Новые программы помощи российскому автомобильному рынку запустят не раньше второго полугодия 2017 года, сообщили в этом месяце в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Согласно информации Минпромторга, с 1 июля также продолжатся уже используемые программы утилизации и trade-in, льготное автокредитование, субсидирование лизинга, а также госзакупки автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов, стимулирование спроса на электротранспорт и газомоторную технику.

К новым же мерам господдержки, которые будут запущены со второго полугодия 2017 года, относятся программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Российский тягач», «Российский фермер», «Своeдело».

Продолжающиеся программы в данном случае позволят сохранить аудиторию участников существующих программ, а новые — охватить более широкий сегмент потребителей, уверены в ведомстве.

В 2016 году на поддержку автопрома было выделено 50 млрд рублей, как и годом ранее. В 2017 году сумма, выделенная для удерживания продаж и производства автомобилей, больше — 60 млрд рублей. Государственные программы поддерживают уровень продаж на автомобильном рынке, и как следствие — объемы производства на российских автомобильных предприятиях.

Mercedes всё-таки станет российским

Власти Подмосковья подписали контракт на строительство завода Mercedes-Benz в России. Это стало одной из самых громких новостей февраля. Контракт предполагает создание предприятия полного цикла по выпуску легковых автомобилей и внедорожников премиум-сегмента, включая локализацию таких технологических операций как сварка, окраска, сборка автомобилей и выполнение цепочки логистических операций. Завод Mercedes-Benz будет построен в индустриальном парке Есипово в Солнечногорском районе Московской области.

Срок специального инвестиционного контракта составляет 9 лет. Запуск производства на предприятии запланирован на 2019 год, и по предварительным данным, мощности завода составят более 20 тысяч автомобилей в год. В результате реализации проекта будет создано более тысячи рабочих мест.

Как комментируют в Минпромторге, российская сторона будет способствовать реализации проекта путем оказания мер государственной поддержки и создания льготного налогового режима. В результате немецкая компания Daimler вложит не менее 15 миллиардов рублей в проект завода по производству легковых автомобилей Mercedes в России.

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Непропуск «скорой» обойдется дорого

Минздрав России подготовил законопроект, определяющий наказание за непропуск машины «скорой помощи». Это будет приравнено к вождению в нетрезвом виде, сообщил ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

Согласно законопроекту, наказание за непропуск «скорой помощи» ужесточится. За данное нарушение водителя смогут лишить водительских прав на срок от одного до полутора лет. Также за такое нарушение будет увеличена сумма штрафа до 30 тыс. рублей.

Artem Svetlov Скорая помощь

Вопрос об ужесточении наказания за непропуск машины «скорой помощи» начал активно обсуждаться после нескольких громких инцидентов. Так, в Петропавловске-Камчатском бригада скорой помощи не успела вовремя приехать на вызов к пациенту из-за того, что водитель легкового автомобиля не уступил ей дорогу. Прибыв на место, медики констатировали смерть пациента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуме на рассмотрении уже есть законопроект, предполагающий ужесточение ответственности за непропуск «скорой» или других автомобилей специальных служб.

Поправками в Кодексе РФ об административных правонарушениях увеличивается административная ответственность за непропуск спецтранспорта, включая «скорую помощь». Предполагается, что штраф вырастет с 500 рублей до 1 тыс. рублей, а прав можно будет лишиться не на три месяца, а на срок до года.

Поправками в Уголовный кодекс устанавливается уголовная ответственность за непропуск машин с «мигалками», если это привело к тяжкому вреду здоровья, либо к смерти человека.

Кубань «позеленеет»

В Краснодарском крае появятся «зеленые зоны», доступные только для электромобилей. Соглашение о создании благоприятных условий для внедрения и реализации электромобилей на территории Кубани было подписано 28 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Специальные «зеленые зоны», доступные для въезда только электромобилей, в регионе могут появиться уже в ближайшее время. Местные власти планируют запустить пилотный проект в Сочи, Адлере или Олимпийском парке.

Предполагается, что в перспективе электромобили станут основным видом транспорта для курортов Краснодарского края.

На базе «зеленых зон» планируется развивать проекты аренды и каршеринга электромобилей, привлечения электросетевых компаний края для создания необходимой зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Более того, будет прорабатываться возможность организации проката транспорта с электродвигателем на особо охраняемых природных территориях и территории Сочинского дендропарка. Энергетическим партнером проектов выступит ПАО «Россети».

Европа выбирает экологию

Тем временем Европа уже смело пересаживается на электрокары и другие машины с минимальным уровнем выбросов. Продажи электрокаров, гибридов, автомобилей на водородном топливе и других топливных элементах в Европе уверенно растет. Согласно данным, опубликованным 1 февраля Ассоциацией европейских производителей автомобилей (ACEA), по итогам 2016 года в Европейском Союзе и на рынках Европейской ассоциации свободной торговли приобретено более 500 тысяч таких автомобилей, что оказалось на 20,3% выше, чем в 2015 году.

Kirill Borisenko Электромобиль

Напомним, продажи новых электромобилей в России составили 83 единицы, что на 28,4% меньше, чем годом ранее, согласно данным агентства «Автостат». Больше половины, 60% от всего объема реализованных электрокаров, были поставлены на учет в столичном регионе — в Москве и Подмосковье. Десять машин отправилось в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, девять — в Приморский край, по две — в Татарию, Краснодарский край и Новосибирскую область. По одному электромобилю приобрели жители Мурманской, Пензенской, Кировской, Курганской, Иркутской, Амурской, Томской областей и Чувашии.

General Motors решил распрощаться с Opel

В этом феврале стало известно, что автомобильный концерн General Motors намерен продать входящий в его состав бренд Opel французской компании PSA Group, которая производит автомобили Peugeot и Citroen.Слияние французского автоконцерна с Opel увеличит PSA Group долю рынка в Европе до 16% и позволит компании занять второе место в регионе после Volkswagen Group. Более того, покупка Opel позволит PSA Group дозагрузить мощности существующих заводов французского автоконцерна, что положительно скажется не только на деятельности самого PSA, но и на экономике всей Франции.Однако тогда под угрозой оказываются предприятия Opel в Германии и Великобритании (Opel выступает под брендом Vauxhall). Перевод мощностей во Францию сулит Германии и Соединенному Королевству потерять тысячи рабочих мест.

Mark Morgan Эмблема Opel

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с главой PSA Peugeot Citroen Карлосом Таваресом возможную покупку Opel. По сообщению представитель канцлера Германии, руководство компании PSA намерено сохранить независимость концерна Opel после его вхождения в состав PSA. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что PSA сохранит производственные мощности Opel и защитит запланированные инвестиции.

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Автомобили и алкоголь теперь совместимы

Британская автомобильная компания Morgan MotorCompany запустила выпуск пива. Набор из трех бутылок различных сортов стоит 15 фунтов-стерлингов. Предполагается, что обладатели автомобилей Morgan будут пить пиво не до поездки, а после нее, продлевая себе удовольствие от общения с машиной, считают в компании.

Компания Morgan MotorCompany основана еще в 1909 году и занимается выпуском лимитированных спортивных автомобилей класса люкс. Завод Morgan Motor Company находится в городе Малверн в центральной Англии.