На этой неделе, 14 февраля, стало известно, что автомобильный концерн General Motors намерен продать входящий в его состав бренд Opel французской компании PSA Group

Виктория Бабаева, , 21:07 — REGNUM

Заключение сделки серьёзно изменит положение на европейском авторынке, а также может повлечь за собой экономические и даже серьёзные политические последствия

Немецкий бренд Opel находится в составе General Motors почти 90 лет. Однако с начала 2000-х проект Opel стал для автоконцерна убыточным, и GM был намерен продать марку ещё в 2009 году. Тогда потенциальными покупателями выступила компания Magna и российский Сбербанк. Однако сделка не состоялась, и Opel продолжил функционировать в составе концерна. По некоторым данным, причинами для отказа могли стать как восстановления рынка и улучшение финансового положения компании, так и боязнь GM, что Opel «уйдет России».

Спустя несколько лет автоконцерн снова подумывает избавиться от убыточного бренда, и теперь немецкая марка может перейти PSA Group (Peugeot, Citroёn), которая уже имеет ряд совместных проектов с GM. Сделка может стать выгодной для обеих сторон. General Motors избавится от тяжкого груза, а французский автоконцерн путём слияния с Opel увеличит собственную долю рынка в Европе до 16% и займёт второе место в регионе после Volkswagen Group. Более того, покупка Opel позволит PSA Group дозагрузить мощности существующих заводов французского автоконцерна, что положительно скажется не только на деятельности самого PSA, но и на экономики всей Франции. Однако такие изменения негативно повлияют на второстепенных участниках сделки.

На сегодняшний момент предприятия Opel производят автомобили на нескольких площадках в Европе. В наибольшей степени сменой владельца Opel озабочены в Германии и Великобритании (в Соединенном Королевстве автомобили компании продаются под именем Vauxhall). Продажа компании французскому концерну и новая политика управления ставит под угрозу эффективное функционирование заводов в Германии и Великобритании. Из-за того что заводы PSA Group во Франции работают не на полную мощность, наиболее вероятным окажется перенос производства Opel из Германии и Великобритании во Францию. Таки преобразования сулят потерей рабочих мест на существующих заводах Opel.

Автомобильная промышленность Великобритании последние годы демонстрирует рост, однако большая часть предприятий принадлежит зарубежным компаниям, в том числе Vauxhall. Это не было большой проблемой до тех пор пока не встал вопрос о выходе Великобритании из Европейского Союза. Пока экспорт товаров из Соединенного Королевства не облагается налогами и пошлинами, однако выход страны из ЕС изменит положение дел, особенно если Великобритания также покинет Европейскую экономическую зону. Это ставит под угрозу успешную торговлю британскими товарами за рубежом. Ряд автомобильных компаний, производящие машина на территории Великобритании выражают обеспокоенность из-за Brexit.

Автомобили, производимые на заводах Vauxhall в Великобритании, производятся в основном для внутреннего рынка, тем не менее, закрытие предприятий грозит потерей около 4,5 тысяч рабочих мест. Правительство страны, как сообщают СМИ, внимательно следить за ситуацией.

В Германии на заводах Opel число сотрудников насчитывает более 15 тысяч, и сворачивание производства скажется на регионе резко негативно. В Министерстве труда Германии заявляют о том, что переговоры с Opel, General Motors и PSA уже ведутся. Основной целью переговоров является гарантия сохранения трёх заводов Opel в Германии в случае смены владельца.

Прекращение деятельности автомобильных предприятий в Германии запустит цепочку социально-экономических проблем в регионе. Более 15 тысяч человек окажутся в поисках работы, и в предверии выборов эти люди явно не окажутся на стороне действующего канцлера Ангелы Меркель.

Если Германии не удастся отстоять сохранение предприятий Opel при переходе компании в руки PSA, Ангела Меркель потеряет часть голосов осенью этого года. Однако эти изменения не окажутся существенными. Тем не менее во избежание конфликтов и разногласий главы PSA и GM намерены лично договариваться с Меркель об условиях сделки по продаже бренда.

Однако прогнозы пока что неутешительные. General Motors был намерен закрыть предприятия по сборке автомобилей Opel в Германии и Великобритании ещё в 2012 году. Продажа бренда PSA только ускорит этот процесс, особенно, учитывая желание потенциальных владельцев перенести мощности во Францию.

Несмотря на попытки сохранить добрососедские отношения на международной арене, бизнес делает своё дело: компании не намерены терпеть убытки ради сохранения рабочих мест, более того, в чужой стране.

Кто победит в этой игре пока неизвестно, но без проигравший здесь не обойдётся.

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