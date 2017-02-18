Суббота, 18 Февраля 2017 года
21:45:28 МСК

Американцы продают Opel: новый удар по Германии?

Экономика
На этой неделе, 14 февраля, стало известно, что автомобильный концерн General Motors намерен продать входящий в его состав бренд Opel французской компании PSA Group
Логотип Opel
Иллюстрация: Cscwtalkto.site
Логотип Opel

Виктория Бабаева, 18 февраля 2017, 21:07 — REGNUM  

Заключение сделки серьёзно изменит положение на европейском авторынке, а также может повлечь за собой экономические и даже серьёзные политические последствия

Немецкий бренд Opel находится в составе General Motors почти 90 лет. Однако с начала 2000-х проект Opel стал для автоконцерна убыточным, и GM был намерен продать марку ещё в 2009 году. Тогда потенциальными покупателями выступила компания Magna и российский Сбербанк. Однако сделка не состоялась, и Opel продолжил функционировать в составе концерна. По некоторым данным, причинами для отказа могли стать как восстановления рынка и улучшение финансового положения компании, так и боязнь GM, что Opel «уйдет России».

Спустя несколько лет автоконцерн снова подумывает избавиться от убыточного бренда, и теперь немецкая марка может перейти PSA Group (Peugeot, Citroёn), которая уже имеет ряд совместных проектов с GM. Сделка может стать выгодной для обеих сторон. General Motors избавится от тяжкого груза, а французский автоконцерн путём слияния с Opel увеличит собственную долю рынка в Европе до 16% и займёт второе место в регионе после Volkswagen Group. Более того, покупка Opel позволит PSA Group дозагрузить мощности существующих заводов французского автоконцерна, что положительно скажется не только на деятельности самого PSA, но и на экономики всей Франции. Однако такие изменения негативно повлияют на второстепенных участниках сделки.

На сегодняшний момент предприятия Opel производят автомобили на нескольких площадках в Европе. В наибольшей степени сменой владельца Opel озабочены в Германии и Великобритании (в Соединенном Королевстве автомобили компании продаются под именем Vauxhall). Продажа компании французскому концерну и новая политика управления ставит под угрозу эффективное функционирование заводов в Германии и Великобритании. Из-за того что заводы PSA Group во Франции работают не на полную мощность, наиболее вероятным окажется перенос производства Opel из Германии и Великобритании во Францию. Таки преобразования сулят потерей рабочих мест на существующих заводах Opel.

Автомобильная промышленность Великобритании последние годы демонстрирует рост, однако большая часть предприятий принадлежит зарубежным компаниям, в том числе Vauxhall. Это не было большой проблемой до тех пор пока не встал вопрос о выходе Великобритании из Европейского Союза. Пока экспорт товаров из Соединенного Королевства не облагается налогами и пошлинами, однако выход страны из ЕС изменит положение дел, особенно если Великобритания также покинет Европейскую экономическую зону. Это ставит под угрозу успешную торговлю британскими товарами за рубежом. Ряд автомобильных компаний, производящие машина на территории Великобритании выражают обеспокоенность из-за Brexit.

Автомобили, производимые на заводах Vauxhall в Великобритании, производятся в основном для внутреннего рынка, тем не менее, закрытие предприятий грозит потерей около 4,5 тысяч рабочих мест. Правительство страны, как сообщают СМИ, внимательно следить за ситуацией.

В Германии на заводах Opel число сотрудников насчитывает более 15 тысяч, и сворачивание производства скажется на регионе резко негативно. В Министерстве труда Германии заявляют о том, что переговоры с Opel, General Motors и PSA уже ведутся. Основной целью переговоров является гарантия сохранения трёх заводов Opel в Германии в случае смены владельца.

Прекращение деятельности автомобильных предприятий в Германии запустит цепочку социально-экономических проблем в регионе. Более 15 тысяч человек окажутся в поисках работы, и в предверии выборов эти люди явно не окажутся на стороне действующего канцлера Ангелы Меркель.

Если Германии не удастся отстоять сохранение предприятий Opel при переходе компании в руки PSA, Ангела Меркель потеряет часть голосов осенью этого года. Однако эти изменения не окажутся существенными. Тем не менее во избежание конфликтов и разногласий главы PSA и GM намерены лично договариваться с Меркель об условиях сделки по продаже бренда.

Однако прогнозы пока что неутешительные. General Motors был намерен закрыть предприятия по сборке автомобилей Opel в Германии и Великобритании ещё в 2012 году. Продажа бренда PSA только ускорит этот процесс, особенно, учитывая желание потенциальных владельцев перенести мощности во Францию.

Несмотря на попытки сохранить добрососедские отношения на международной арене, бизнес делает своё дело: компании не намерены терпеть убытки ради сохранения рабочих мест, более того, в чужой стране.

Кто победит в этой игре пока неизвестно, но без проигравший здесь не обойдётся.

Читайте ранее в этом сюжете: «Дизельгейт»: ЕC роет себе новую яму

regnum author Виктория Бабаева
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
Главное сегодня
NB!
18.02.17
Виктория БабаеваАмериканцы продают Opel: новый удар по Германии?
БерлинГермания Автопром Экономика
NB!
18.02.17
Станислав СтремидловскийГлава МИД Германии похвалил Польшу зря?
БерлинГермания Судьба Евросоюза Политика
NB!
18.02.17
Президент Финляндии: Путин — не главная угроза для Европы
ХельсинкиФинляндия Вступление Швеции и Финляндии в НАТО Политика
NB!
18.02.17
Леонид НерсисянВПК России продолжит зарабатывать в Индии: итоги авиасалона AeroIndia 2017
БангалорИндия Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
18.02.17
Владислав КраевИсаакием по Полтавченко
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
18.02.17
Эквадор: выборы еще не начались. Наблюдатели уже заявляют о фальсификациях
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
18.02.17
Владимир Добрынин Генерал Флинн: жертва, запланированная Трампом
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
18.02.17
Станислав ТарасовСША и Израиль бросают Ирану в лицо перчатку
ТегеранИран Противостояние Ирана и США Политика
NB!
18.02.17
Дмитрий ТёткинКак завести семью на необитаемом острове?
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
18.02.17
Олег АйрапетовПосле Севастополя. Малая Азия и Закавказье
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
18.02.17
Виктория БабаеваFerrari: недоучка, создавший стиль жизни
МоденаИталия REGNUM: ничто не забыто Техника
NB!
18.02.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: Станция «Проспект Мира»
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Общество
NB!
18.02.17
ЮНИСЕФ: Миллион детей в Донбассе нуждается в срочной гуманитарной помощи
Нью-ЙоркСША Гражданская война на Украине Общество
NB!
18.02.17
Светлана ШаповаловаНесчастный дебошир и пират: подлинный отец Робинзона Крузо
Лоуэр ЛаргоВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
17.02.17
Фёдор ЯковлевКатастрофа Boeing MH17: результаты и перспективы / 2
КиевУкраина Катастрофа рейса MH17 Malaysia Airlines над Украиной Политика
NB!
17.02.17
АВС: «О сотрудничестве НАТО с Москвой речи нет»
МадридИспания Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
17.02.17
«Трамп заставит Кремль уважать Киев»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Китай хочет построить солнечные станции в зоне Чернобыльской АЭС
ПрипятьУкраина «Зеленая» энергетика Экономика
NB!
17.02.17
Ашот ПогосянКак интеллигенция развалила страну
МоскваРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
17.02.17
«Если Сирия – военный полигон РФ, то Калининград – полигон идеологический»
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
17.02.17
Рязань как зеркало Калуги: пособие и.о. рязанского губернатора
КалугаРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
17.02.17
Элла Памфилова признала произвол на выборах в Дагестане
МахачкалаРоссия Единый день голосования 18 сентября 2016 г. Политика
ещё главное