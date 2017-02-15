Власти Подмосковья подписали контракт на строительство завода Mercedes-Benz
Завод Mercedes-Benz будет построен в индустриальном парке Есипово в Солнечногорском районе Московской области
Красногорск, 15 февраля 2017, 02:43 — REGNUM Власти Московской области подписали инвестиционный контракт по строительству на территории региона завода Mercedes-Benz. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на своей странице в Instagram.
«Девять экземпляров инвестконтракта по строительству завода Mercedes. Только что подписал документы со стороны Подмосковья. Отправляем в Минпромторг России», — написал Мантуров.
Как предполагается, завод будет построен в Солнечногорском районе Московской области в индустриальном парке Есипово. Запуск предприятия запланирован на 2019 год.
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