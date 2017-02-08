Авторынок: год начался с падения

Москва, , 21:32 — REGNUM В январе 2017 года рынок легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России сократился на 5% и составили 77 916 машин, сообщают аналитики Ассоциации Европейского Бизнеса.

«Падение обусловлено несколькими причинами. Во-первых, низкие результаты отдельных бестселлеров, особенно Lada Granta и Hyundai Solaris, или марок — в частности, Toyota. Во-вторых, на отрицательном показателе сказался объем продаж Daewoo за январь 2016 года, который тот же Ravon пока не покрывает,"—прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Эксперт добавил, что именно поэтому никакой трагедии из результата начала года пока делать не следует. Показательными будут ближайшие два-три месяца. Если ситуация за это время выправится, то к лету можно будет ожидать объёма продаж на уровне прошлого года.

По словам председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, после очень медленных первых двух недель 2017 года покупательская активность заметно и последовательно увеличивалась, начиная с середины месяца, и это предполагает, что покупатели приняли продуктовые предложения и цены 2017 года и смирились с новой реальностью.

«Это является солидной базой, чтобы стартовать в начале весеннего сезона, и с продолжением текущего тренда это должно быть только вопросом времени, когда можно будет увидеть рост по сравнению с предыдущим годом», — отметил Шрайбер.

Лидерство на российском авторынке удерживает отечественный «АвтоВАЗ», реализовавший в первый месяц 2017 года 16 334 машины, что оказалось на 5% выше показателя прошлого года. Второе место по объему продаж занял южнокорейский бренд KIA — 10 306 автомобилей, что на 14% выше, чем в 2016 году. Третью позицию занимает Hyundai с результатом 6694 реализованных машины, что на 16% меньше по сравнению с прошлым годом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в 2016 году российский авторынок сократился на 11%, что стало худшим результатом за последние 10 лет.

В комитете автопроизводителей АЕБ прогнозируют, что продажи в 2017 году составят 1,48 млн автомобилей, что на 4% превысит показатели 2016 года. Таким образом, по прогнозу АЕБ Россию ждёт завершение четырёхлетнего периода падения продаж и возвращение российского авторынка к росту.