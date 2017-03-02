Приватизация

«Иван Шилов ИА REGNUM Обзор экономики Украины

Приватизация на Украине — процесс довольно увлекательный и сулящий открытия даже самим чиновникам. Так, начальник одесского регионального отделения Фонда госимущества Украины Алексей Косьмин, комментируя в ходе пресс-конференции вопрос приватизации Черноморского морского пароходства (некогда крупнейшая судоходная компания мира, в 90-х флот компании был банально разворован), отметил: «Правительство приняло решение о поиске дополнительных активов предприятия. В ближайшее время сотрудники Министерства инфраструктуры и Службы безопасности Украины выедут во Вьетнам, чтобы решить вопрос с долей ЧМП в причале в тамошнем порту. Кроме того, обнаружилось, что в Барселоне есть здание, принадлежащее пароходству». Правда, пока вопрос с продажей компании повис в воздухе — в правительстве пока не знают, что делать с внезапно обнаруженной собственностью за границей.

Тот же ФГИ обещает, что продажа в этом году пойдёт «бодрее»: «Из процесса исключаются оценщики имущества: оценка действительна лишь полгода. Когда истекает её «срок годности», нужно оценивать снова, и на это тратятся огромные бюджетные деньги», — приводит «Вести-Украина» слова пресс-секретаря Фонда Нины Яворской. Иными словами, чтобы сэкономить бюджетные деньги, госсобственность теперь будут пускать с молотка без оценки вообще.

Проблема с оценкой госактивов на Украине действительно есть. Законодательством предусмотрена уголовная ответственность оценщика за занижение стартовой цены. И действительно сложилась негативная практика: оценщики называли заведомо высокую стоимость, чтобы избежать возможного преследования. Однако под предлогом борьбы с этой практикой ФГИ ликвидирует институт оценки вообще. Учитывая, что иностранные инвесторы опасаются заходить на Украину и участвовать в приватизации, даже несмотря на неоднократные приглашения Порошенко, мы получаем ясную картину приватизации: покупателями государственной собственности будут преимущественно украинские компании и граждане. Некоторые эксперты тут же дополняют это определение фразой «…близкие к власти».

Отбиться от этих обвинений в ФГИ пытаются новым законом о приватизации, которым предусматривают сразу два метода, заменяющие оценку — советников и открытые аукционы: «В новом законопроекте о приватизации мы предложили простой подход. Есть большие предприятия, на которые в процессе передачи в Фонд, подготовки и проведения приватизации заводится советник. Их будет немного — около 50. Все остальные активы могут продаваться на простых электронных аукционах. Чтобы решить проблему, нужно продавать по 100−200 предприятий в месяц, иначе все затянется на долгие годы… С каждым годом все госпредприятия стремительно дешевеют в долларовом эквиваленте. Этому в первую очередь способствует технический прогресс, новая промышленная, цифровая революция», — рассказал глава ФГИ Игорь Билоус в интервью журналу «Бизнес».

Между тем правительство обратило внимание на перечень объектов, предлагаемых к приватизации, и начинает его пересматривать: «Государство должно оставить себе контрольный пакет акций «Турбоатома» [объект энергетического машиностроения: турбины для всех типов электростанций — Ред]. Такие предприятия продавать полностью недопустимо. Возможна частичная приватизация с привлечением ведущих мировых производителей с целью совместного выхода на мировой рынок», — приводит слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана информагентство «Укринформ».

Более того, Гройсман на последнем заседании правительства 2 марта со скандалом предложил нынешнему руководству Фонда госимущества подать в отставку.

«Когда Фонд государственного имущества выполнит свою основную функцию — эффективное управление государственным имуществом и публичная, открытая, конкурентная приватизация?» — спросил премьер, обращаясь к первому замглавы ФГИ Дмитрию Парфененко. «ФГИ в полном составе неэффективно управляет госимуществом, и от этого государство теряет миллиарды гривен. Вам надо всем вместе собраться, написать заявления и уволиться… Я подчеркиваю, что не буду всего этого терпеть, просто подчеркиваю это», — добавил Гройсман.

Мы неоднократно обращали внимание на настойчивость, с которой президент Украины Пётр Порошенко рекламирует инвестиции в украинские активы. Между тем в украинской политике есть и иное направление деятельности: создание Украине имиджа «чёрной дыры», в которой инвестор может только потерять, но никак не заработать. «Время действовать решительно — не ждать, пока кто-то возместит нам убытки, а самим забирать своё. Нужно приватизировать [похоже, депутат имел в виду «национализировать» — Ред.] российские предприятия на украинской территории — эта процедура прописана в Конституции Украины. К таким объектам можно отнести «Лукойл», что после ребрендинга работает как сеть АЗС «Амис» и при этом скрывает налоги, «Индустриальный союз Донбасса», 80% которого принадлежит «Внешекономбанку» РФ. С понедельника мы вместе с коллегами начинаем работать над приватизацией «ИСД», чтобы прекратить финансирование врага за счет Украины», — заявил народный депутат Украины Игорь Мосийчук журналисту ipnews.in.ua.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Лидер партии «Успешная страна» Александр Клименко в своём Facebook приводит приблизительную оценку прибыли, которую может принести продажа украинской с/х земли после снятия моратория. Политик исходит из оценки гектара в 5000 долл (как в Эстонии), что довольно много: во времена экс-президента Украины Виктора Януковича гектар хорошей пашни редко оценивали выше 3000 долл. Всего же на Украине около 42 млн га. В любом случае очевидно, что земля сегодня — самый дорогой украинский актив. Если все 3500 государственных предприятий можно купить, пожалуй, за несколько миллиардов долларов, то с/х земли даже по скромной оценке стоят больше сотни миллиардов.

Валюта

На валютном рынке Украины наблюдается затишье с незначительными колебаниями. По состоянию на 28 февраля доллар стоил 27,05 грн (+0,03 грн к курсу прошлой недели), евро — 28,64 грн (-0,05 грн.). Российский рубль немного вырос — 0,466 грн. (+0,001 грн.).

Однако, похоже, что посленовогодний сезон дешёвого доллара подходит к концу, об этом сигнализирует межбанк, на котором американская валюта торгуется по 27,17−27,22 грн. (+0,14−0,16 грн к прошлой неделе), что не только выше официального курса, но и даже выше чёрного рынка, где доллар опустился почти до значений середины осени: 27,03−27,1 грн. (-0,15 грн).

То, что доллар на межбанке будет дорожать, эксперты предсказывали ещё в конце прошлой недели, связывая это с возмещением НДС импортёрам. Государство отдаёт им гривню, значит не нужно сбрасывать на рынке доллары свыше установленного законом минимума (65% валютной выручки): «Валютная выручка аграриев и окончание налогово-бюджетного периода, с одной стороны, и покупка валюты под репатриацию дивидендов вместе с подпитывающей валютный спрос гривневой ликвидностью, поступившей на рынок при возмещении НДС, с другой стороны, будут играть основную роль в течение будущей недели», — комментировал в прошлую пятницу начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский для «Вести-Украина». Что же до репатриации дивидендов, то она приходится на начало каждого месяца, соответствующим образом подстёгивая спрос на иностранную валюту.

«Наибольшее давление на позиции гривны по-прежнему оказывает неопределенность с блокадой в зоне АТО, что тормозит деятельность металлургов. И тут важно понимать, что, несмотря на любое альтернативное решение — будь то закупка угля в РФ или же поиск подходящих украинскому производству аналогов на Западе, — спрос на валюту будет расти, что, безусловно, окажет давление на гривну», — добавляет к этой оценке директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. В ходе торгов 28 февраля экспортёры не удовлетворили спрос импортёров на небольшую сумму — всего 10−15 млн. Однако и этот разрыв привёл к тому, что курс межбанка опередил чёрный рынок.

Согласно данным ForexClub, курс продажи безналичного доллара США на Украине в феврале вырос на 0,4% до 27,22 грн, наличного снизился на 2,1% до 27,15 грн. Снижению спроса на рынке способствовала стабилизация притока валюты в страну, а также либерализация валютного рынка для банковского сектора со стороны НБУ.

Средний размер спреда по наличным операциям с долларом США в феврале сузился до 1,5% с 2,5% в январе, что свидетельствует о стабилизации рынка и сокращении доли черного рынка. Средняя разница между наличным и безналичным курсом снизилась до 1,4% — минимума с октября 2016 года.

МВФ

Вопрос о выделении нового транша Украине не будет рассматриваться, по крайней мере, до 6 марта — об этом свидетельствует расписание на сайте Фонда. Известно, что МВФ может включить Украину в повестку совета директоров через 10 дней после получения подписанного меморандума. Следовательно, в самом лучшем случае рассмотрения стоит ждать не ранее конца марта. В Фонде традиционно никак не комментирую отсрочку (и даже отказываются считать её отсрочкой): «Достигнут значительный прогресс в принятии решений, которые были условием завершения третьего пересмотра со стороны МВФ. Продолжается обсуждение остальных вопросов. Мы надеемся на следующей неделе предложить Совету директоров завершение проверки», — сообщает пресс-служба организации, демонстрируя тем самым, что не хуже украинской бюрократии умеет говорить ни о чём.

«Мы согласовываем детали меморандума. Это очень важный документ, каждое слово имеет значение. У нас в стране много видов национального спорта, в том числе и отслеживание траншей МВФ. Но в этом вопросе день или неделя ничего не решает», — успокаивает читателей глава украинского Минфина Александр Данилюк, словно забывая, что эта неделя тянется вот уже полгода как минимум: в 2016 году в правительстве рассчитывали получить не менее трех траншей от фонда, а получили всего один, да и тот урезанный вполовину.

Тем временем в президентской фракции, похоже, решили немного поиграть на нервах у руководства Фонда: «После длительного сотрудничества за 22 года мы получили 20 млрд долларов. За эти 20 млрд долларов полностью деиндустрализировано наше государство. Сегодня идет речь о том, чтобы восстановить торговлю землей, снять мораторий на торговлю землей, фактически уничтожив наше сельское хозяйство. Мы открыли свои экономические границы, мы стали абсолютно финансово и экономически оккупированной страной. Мы создадим соответствующую комиссию, которая проанализирует, как выдавались эти деньги и куда они были потрачены», — такую позицию занял член фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин, который внёс в Верховную раду законопроект о моратории на подписание любых документов с МВФ. Разумеется, что серьёзность этих заявлений нулевая, и первый, кто в них не верит — сам автор законопроекта. Дисциплина в президентской фракции построже, чем в бывшей Партии регионов при Януковиче. И если штатный флюгер фракции (а это и есть парламентская роль Каплина, о чём на Украине участникам околополитической тусовки хорошо известно) озвучивает такие тезисы — значит, на это есть «добро» от её руководства.

Бензин

Цены на топливо ведут себя удивительно согласованно. По состоянию на 28 февраля они синхронно поднялись на 0,06 грн. Так, за литр А-95 автомобилистам теперь придётся платить 24,54 грн. Литр А-92 теперь стоит 23,82 грн, дизельного топлива — 22,15 грн. При этом реализация через сети АЗС продолжает сокращаться: в январе 2017-го в сравнении с январём 2016 года обороты по бензинам упали на 14,4% (до 101,5 тыс. тонн), по дизтопливу — на 8,2% (до 81 тыс. тонн). Такие данные приводит Госстат Украины. Одновременно промышленное потребление выросло: по бензинам — на 14,5%, до 39,5 тыс. тонн, а по дизтопливу сразу на 23,1% — до 191,5 тыс. тонн.

Wallspaper.ru Бензин

Руководство компании «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) выступило с заявлением о том, что в 2017 году компания намерена поставлять на рынок до 30 тыс. тонн светлых нефтепродуктов в месяц. «Выпуск дополнительных объемов стал возможен благодаря диверсификации поставок сырья, в частности импорта нефти по морю, что дает возможность нарастить выпуск нефтепродуктов на 30−40%», — приводит слова заместителя председателя правления компании Алексея Плакасова издание «Нефтерынок».

Разное

Госстат Украины приводит данные об обороте розничной торговли в январе 2017 года. В сравнении с декабрём она сократилась на 16,4%, что, скорее всего, объясняется эффектом Нового года. А вот в сравнении с январём 2016 года она выросла на 3,1%. Это можно было бы считать активизацией потребительских настроений, если не помнить об украинской инфляции. Её общеэкономический показатель за эти 12 месяцев составит примерно 12−13%. Даже если считать по нему, то выходит, что украинцы оставляют в магазинах больше денег, однако приносят домой меньше покупок.

Подтверждением тому может служить законопроект, поданный на рассмотрение Верховной рады одним из депутатов. Депутат Юрий Солод предлагает вернуть государственное регулирование цен на ряд продуктов питания (отменено с 1 октября 2016 года). В обосновании законопроекта депутат указывает: «С начала года яйца подорожали на 39,9%, или в среднем на 5,97 грн/дес., сливочное масло — на 21,7%, или на 23,91 грн/кг, молоко — на 18,4%, или на 2,38 грн/л. Это намного выше, чем средний уровень инфляции в стране».

Представители торговых сетей в ответ говорят, что рынок уже давно разобрался и отрегулировал цены, а торговые сети предлагают продукты разных ценовых диапазонов (в смысле разного качества и с удешевляющими добавками) — на любой спрос: «У нас большой выбор товаров всех категорий по низким ценам. Например, макароны по 7 грн/кг, молоко жирностью 2,5% по 11,5 грн/л, мясо-костные и суповые наборы 2-го сорта, регулярно проходят акции, распродажи», — приводит издание finance.ua слова менеджера одной из торговых сетей Владимира Молчанова.

«Каждая страна ищет рыночную нишу. Идея не в том, что мы должны заниматься гигантоманией: создавать свой национальный трактор, свой национальный поезд. Это утопия. Идея, которая мне больше нравится: Украина как сборочная фабрика Европы», — такое мнение высказал замминистра экономического развития Максим Нефёдов в интервью «ЛигаБизнесИнформ» в ответ на вопрос, какие ниши для развития украинской экономики он видит сегодня.

Укрметаллургпром — отраслевое объединение украинской металлургической промышленности, выступило со своей оценкой последних событий в экономике, связанных с блокадой Донбасса и введением в республиках внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции. «…Остановка только предприятий ГМК приведет к снижению поступлений в страну валютной выручки в размере 2,5−3 млрд долл. в год. Кроме того, Украина потеряет до 45 тыс. рабочих мест (включая транспорт и другие смежные отрасли, в т.ч. около 20 тыс. на неконтролируемых территориях). При этом бюджеты страны недополучат налогов в объеме около 2,5−3 млрд грн., в т. ч. около 1,5 млрд по предприятиям на НКТ», — говорится в агрегированном анализе последствий блокады, выполненном по просьбе министерства по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц».

СМИ обращают внимание и ещё на одно последствие блокады, не связанное напрямую с ГМК. «Стабильное транспортное сообщение — это необходимое условие для функционирования бизнеса. Информационный фон, который сопровождает противостояние, может отпугнуть от нашей страны новых иностранных инвесторов, а также подтолкнуть существующих к тому, чтобы свернуть свою деятельность», — отмечается в материале издания «Новое время». Действительно, подобные «мероприятия», проводимые не просто политиками, но народными депутатами, способны даже быстрее войны поставить крест на планах включения Украины в любые транспортные коридоры.

Госстат Украины предоставил уточнённые данные по инвестициям, вложенным в украинскую экономику в 2016 году. Согласно этим данным, они составили 4,4 млрд долл. (НБУ в конце года приводил цифру 3,8 млрд долл.). В Госстате уточняют, что это на 17% превышает уровень инвестиций в 2015 году. При этом почти 38% всех инвестиций (1,667 млрд долл.) поступило от российских компаний, что сравнимо с совокупными инвестициями всего ЕС.

Как и предупреждало руководство республик Донбасса, с 1 марта стартовал процесс введения внешнего управления на предприятиях ГМК. «Практически на всех предприятиях, которые не перерегистрировались, начат процесс. Предприятий, которые захотели бы перерегистрироваться, — нет. Украинское начальство отозвало отсюда весь свой управляющий менеджмент. Заблокированы все программы, все средства связи», — заявил изданию «Политнавигатор» депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский. По его словам, в течение месяца заводы начнут работу под новым управлением. Первое время работа заводов будет координироваться специальным штабом: «С целью стабилизации ситуации на предприятиях, пострадавших вследствие блокады со стороны государства Украина, а также защиты прав трудовых коллективов на данных предприятиях, распоряжаюсь создать Специальный штаб, в состав Штаба включить представителей трудовых коллективов предприятий, профессиональных союзов, представителей Народного Совета ДНР», — говорится в распоряжении главы республики Александра Захарченко. Всего же, по его словам, под контроль ДНР перешли порядка 40 различных предприятий отрасли.

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