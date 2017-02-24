Приватизация

Иван Шилов REGNUM Обзор экономики Украины — в стране останавливаются заводы

Новости о приватизации на Украине традиционно оставляют ощущение лёгкого бедлама. Взять хотя бы общие планы. «В этом году продаже подлежат более 100 компаний, и сейчас с Фондом госимущества готовим обновленный перечень объектов. Кроме того, уже подготовили законопроект, который усовершенствует процесс приватизации — упростит квалификацию активов и определит порядок формирования перечня объектов на приватизацию. Вскоре планируем внести этот законопроект в парламент», — это слова первого вице-премьера и министра экономического развития Украины Степана Кубива в интервью информагентству УНИАН. А вот председатель ФГИ Игорь Билоус, совместно с которым Кубив готовит обновлённый перечень, сходу увеличивает этот перечень в 4 раза: «В фонде готовят к приватизации около 400 предприятий, из которых за последние полтора-два года нам было передано только 10%», — приводит его слова пресс-служба Кабмина.

В свою очередь экономист Александр Охрименко, комментируя в эфире радио «Голос Столицы» перечни предприятий на продажу, утверждает, что правительство Украины занимается имитацией процесса: «Там очень большой перечень. Там есть «Турбоатом», кажется, «Центрэнерго» из наиболее известных, частично облэнерго, очень большое количество предприятий, которые на самом деле не существуют, только на бумаге. У нас, действительно, очень много государственных предприятий, которых на самом деле нет, только на бумаге существуют. А так, в принципе, ничего нового, отличного от того, что было в 2016, 2015, 2014 годах, нет. Там ничего нет, даже земли… Уже все разворовано. Таких предприятий — больше двух тысяч [из 3500 — Ред]. Это не продажа, это такая имитация продажи. Никто не продает и не покупает».

В процесс решил вмешаться МВФ. Ранее Билоус говорил, что ФГИ собирается продать Одесский припортовый завод (конечный пункт аммиакопровода «Тольятти-Одесса», собственный терминал перевалки аммиака) до конца 2017 года. Однако в меморандуме Украина-МВФ зафиксирована новая дата: конец июня. Два месяца уже истекли, т. е. на организацию продажи у Фонда остаётся всего 4 — задача крайне сложная, учитывая опыт прошлого года. Более того, за это время Украина должна урегулировать вопрос долга ОПЗ в размере 193 млн долл перед структурами Дмитрия Фирташа за поставленный газ. По остальным крупным объектам («Центрэнерго», «Турбоатом») срок более щадящий — конец сентября 2017 года.

Однако и тут есть свои сложности. Об одной из них Билоус рассказал в интервью УНИАН: «Проблему регуляторного поля очень четко обрисовали представители одной из самых мощных в мире энергетических компаний — итальянской Enel. Они сказали, что при существующей ситуации в приватизацию не пойдут, так как риски очень большие. В Enel подчеркнули, что сначала Украина должна принять законодательство, а потом они зайдут в страну и купят активы». Речь о законе о рынке электроэнергии и законе о стимулирующем тарифе, которые депутаты должны были принять в конце прошлого года, однако провалили голосование. Для новой попытки у них остаётся чуть больше месяца, поскольку принятие законов повлечёт за собой изменение тарифов на электроэнергию, а их можно менять только раз в квартал.

Ещё один момент, который в будущем может облегчить продажу предприятий, но в краткосрочной перспективе способен её замедлить — новый закон о приватизации. ФГИ, МЭРТ и консалтинговая компания Baker McKenzie в настоящее время заканчивают его разработку. В нём выделяется 2 идеи: быстрая и массовая приватизация небольших объектов госсобственности, а также продажа крупных объектов с помощью мировых инвестиционных и консалтинговых компаний, которые будут заниматься подбором покупателей и формированием стартовой цены. В принципе это решает задачу, стоящую перед ФГИ: побыстрее всё распродать и сосредоточиться на управлении теми объектами, которые останутся в госсобственности (стратегические или сдаваемые в аренду). Однако как это отразится на текущей задаче: успеть выполнить требования МВФ?

Украинский бизнесмен Евгений Черняк (водочный бренд «Хортица») в интервью изданию «Украинская правда» возвращает нас к теме приватизации «Укрспирта» и насколько она невыгодна действующему министру аграрной политики Тарасу Кутовому: «Когда его назначили на пост министра, он пригласил меня и сказал: я знаю, ты в этой отрасли работаешь, дай, пожалуйста, предложения [по борьбе с контрафактным спиртом — УП]. Конечно, я 20 лет в рынке. Мы знаем всех, кто, чем занимается, кто, чем дышит, кто делает только левое, кто только честно делает свой бизнес… И я, собственно говоря, и дал картину.

Я предполагаю, что он «обилетил» «левых» производителей. То есть я отдал документы, после этого страну залили дешёвым спиртом и он появился именно у тех людей, по которым министр просил информацию и о которых все знают… «Обилетил» ли он их? Не знаю. Берут ли они левый спирт у «Укрспирта»? Берут. Кто руководит этим процессом, Кутовой лично или его люди? Не знаю. Но левого спирта достаточно. Два варианта: или он коррупционер или лузер, который не может решить задачу, которая решается два часа».

Валюта

На валютном рынке Украины продолжается период избытка доллара, рост курсов на прошлой неделе был временным эффектом. По состоянию на 21 февраля доллар стоил 27,02 грн (-0,21 грн. к курсу прошлой недели), евро — 28,69 грн (-0,23 грн.), и даже российский рубль немного потерял — 0,465 грн. (-0,005 грн.). Более того, на несколько дней в конце прошлой недели официальный курс доллара уходил ниже 27 грн, чего не случалось уже довольно давно.

На межбанке доллар лишь немного превышает официальный курс: 27,03−27,06 грн. (-0,06−0,08 грн). И даже на «чёрном рынке» разрыв с курсами НБУ и Межбанка сократился буквально до 20 копеек: 27,18−27,25 грн. (-0,12 грн. с прошлой недели).

«Если текущие события в энергетике [блокада Донбасса — Ред.) будут продолжаться, ожидаем, что рынок ощутит их последствия с временным лагом около 1 месяца. Наблюдаемые сейчас сокращение или полная остановка производства металлургических предприятиях чреваты снижением объемов экспорта, следовательно, на межбанке образуется дефицит валюты. Ведь не секрет, что представители данной отрасли являются одними из основных продавцов валюты на безналичном рынке», — такое мнение в комментарии журналистам UBR.ua высказал начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский. И это не единичное мнение, другие банкиры в один голос его подтверждают.

Экономист Александр Охрименко не согласен с данными о валютном рынке в январе, которые неделей ранее приводил Нацбанк Украины (напомним, что по словам руководства банка, украинцы продали на 53 млн долл больше, чем купили):

«НБУ, как обычно забыл подсчитать черный рынок, где доллар стоит втридорога, однако его все равно покупают, более того, спрос просто огромный. Я думаю, что, если бы, у Гонтаревой подсчитали валютные операции в теневом секторе, то сальдо было бы не просто со знаком плюс, а с огромным перевесом в сторону покупки валюты», — отметил он в комментарии корреспонденту ГолосUA. Впрочем, в этот раз курс говорит скорее в пользу данных НБУ — ведь ажиотаж держал бы курс чёрного рынка и не давал ему опускаться, между тем как даже там гривна устойчиво, хотя и медленно укрепляется.

МВФ

Минфин Украины пребывает в своём обычном состоянии — ожидании транша от МВФ «вот-вот на днях».

«Мы сейчас на завершающей стадии и в ближайшее время согласуем все вопросы. Сначала подписывается меморандум, затем назначается совет директоров. Я ожидаю, что это может быть через две-три недели, а потом вопрос дней, когда транш поступает в Украину», — заявил в эфире телеканала «Интер» министр финансов Украины Александр Данилюк.

8,95 млрд долл — таков долг Украины перед МВФ по состоянию на начало 2017 года. Такие данные приводит регулятор на своём сайте.

Киев назначил нового заместителя директора от Украины в Международном валютном фонде, им стал Владислав Рашкован (до августа 2016 — зампред НБУ). Ранее эту должность занимал министр финансов Украины. Учитывая, что директор от Украины — Валерия Гонтарева, в жизни Рашкована практически ничего не меняется. Зато меняется в жизни Гонтаревой: новый заместитель — её креатура, а следовательно практически вся коммуникация с Фондом будет проходить через главу НБУ. Учитывая, какое значение в правительстве придают сотрудничеству с этой организацией, это резко повышает и без того не последнюю роль Гонтаревой в украинской политике.

Издание minfin.com.ua анализирует текст меморандума Украины с МВФ и выделяет несколько моментов, в которых Фонд ей уступил:

— Выход на пенсию в 63 года и 25 лет трудового стажа — на этом настаивали в МВФ. Украине удалось несколько смягчить эти требования и предоставить гражданам больше вариантов. Хотя, конечно же, более ранний выход на пенсию и меньшее количество лет стажа будет означать уменьшение пенсионных выплат;

— Нормы потребления природного газа (из них рассчитывается величина субсидий) будут снижены с 5,5 кубометров на квадратный метр до 5 (в МВФ настаивали на 4,5).

— Отстояло правительство и упрощённую систему налогообложения. Однако предпринимателям следует готовиться к тому, что налоговики возьмутся за них по-новому и всерьёз.

С другой стороны, Украина должна не только принять закон об обороте сельхозземель, но и реализовать его на практике с января 2018 года: в Фонде однозначно дали понять, что ещё один мораторий — это не то, чего ждут от Украины. Впрочем, этого и следовало ожидать. Как сообщалось ранее, мощности зерновой перевалки на Украине к 2020 году достигнут 100 млн тонн (сегодня 66 млн тонн), что значительно превышает текущий объём экспорта. Мощности не могут простаивать, их не для того строят. Следовательно, от продажи земли Украине в этот раз, видимо, не отвертеться.

Бензин

Синхронно с курсом гривны относительно доллара, который практически замер около отметки 27 грн, остановились и цены на топливо. Так, за литр А-95 автомобилистам теперь придётся платить 24,48 грн. (+0,01 грн. по сравнению с прошлой неделей). Цены же на А-92 и дизтопливо остались на тех же позициях, что и неделей ранее: литр А-92 — 23,76 грн, дизельного топлива — 22,09 грн.

В то же время, согласно данным портала «Терминал», на рынке наблюдается лёгкая коррекция мелкооптовых цен на топливо. Так, партии А-95 и А-92 подешевели на 0,32%, а дизтоплива — даже на 0,35%. Вполне вероятно, что коррекция вызвана стабильным курсом гривны, поскольку тенденция наблюдается вот уже около двух недель.

Эффект блокады Донбасса

Эксперимент, конечно, зловредный, однако результаты получены и их следует зафиксировать. Итак, нарушения в работе ж/д транспорта дают Украине примерно месяц на то, чтобы их ликвидировать. После этого начинается остановка экономики.

Пресс-служба металлургического холдинга «Метинвест» (объединяет практически все крупнейшие метпредприятия Украины, собственник — Ринат Ахметов) заявила о том, что останавливает производство на Енакиевском метзаводе и объединении «Краснодоуголь» (производство коксующегося угля). «С начала боевых действий в регионе ЕМЗ работает в условиях неритмичных поставок железорудного сырья. После того как протестующие заблокировали движение на перегоне Ясиноватая — Скотоватая, ввоз сырья и вывоз готовой продукции стал невозможным. На данный момент на Енакиевском метзаводе закончились работы по подготовке к временной консервации. Произведено выдувание доменных печей №3 и №5, прекращена работа конвертерного цеха. Макеевский филиал ЕМЗ будет остановлен 25 февраля», — говорится в сообщении на корпоративном сайте.

Это лишь первая ласточка, ЕМЗ — не самое крупное предприятие холдинга, однако за ним могут последовать и другие. «Всего несколько дней отделяет мариупольские промышленные гиганты от остановки производства, что повлечет за собой многомиллионные убытки, массовую безработицу и недоотчисления в городской бюджет», — это уже заявление пресс-службы мариупольского горсовета, где расположены сразу 2 крупных предприятия холдинга: «Азовсталь» и Мариупольский меткомбинат им. Ильича. Кроме этого они ещё и градообразующие, т. е. их остановка будет означать локальный экономический коллапс. В случае их остановки, скорее всего, Метинвест использует ту же схему, что и на ЕМЗ (рабочим сохранили ⅔ оклада на период простоя). Однако это означает, что их доходы сократились в лучшем случае на 50% — премия не период простоя не сохраняется.

Работа этих предприятий напрямую зависит от Авдеевского коксохима и, если верить данным министра внутренних дел Арсена Авакова, до его остановки остаются считанные дни: «В таком режиме, как сейчас, сколько суток будет работать Авдеевский коксохим… Я знаю — 9 суток. После этого будем тушить печи. После этого еще неделя и мы должны будем остановить все заводы Мариуполя. После этого — Кривой Рог и так далее», — заявил он в полемике с министром энергетики Игорем Насаликом во время заседания правительства 15 февраля.

В НБУ подсчитали уже и экономический эффект блокады: «2 млрд долл. [потерь валютной выручки экспортёров — Ред.] — наиболее пессимистическая оценка, но она имеет право на жизнь. Потому что не надо забывать, что та же металлургия — это одна из основных составляющих нашего экспорта, в прошлом году это было около 40% экспорта [около 13 млрд долл — Ред]», — такую оценку заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба приводит пресс-служба банка.

Однако, по словам экспертов, убытки могут быть ещё больше: «На территории Луганской и Донецкой областей находятся Алчевский металлургический комбинат и Енакиевский комбинат. Они вместе производят более 4 млн т стали в год. При текущих ценах это 1,6−1,7 млрд долл валютной выручки», — говорит старший аналитик ИК Dragon Capital Денис Саква в комментарии изданию «Новое время». Но, как говорилось выше, под угрозой остановки также «Азовсталь» и ММК им. Ильича, которые в 2016 году произвели 6,44 млн тонн стали (ещё 2,57−2,73 млрд долл к оценке Дениса Саквы).

Разное

Ранее мы сообщали о том, что из-за изменений в налоговом кодексе Украины частные предприниматели, находящиеся на упрощённом режиме налогообложения, стали массово ликвидировать свои предприятия (с декабря по начало февраля закрылись 223 тыс. мелких предприятий из 1,97 млн). Причиной такой ситуации стало решение правительства взимать с предпринимателей ЕСВ даже за те периоды, когда предприятие не показывает прибыли. Однако просто так закрыться предпринимателям не дадут. Государственная фискальная служба пообещала тотальные проверки закрывшихся ФЛП (физическое лицо-предприниматель). По слухам, курсирующим на рынке, налоговики на местах получили своего рода план: начислить на каждого закрывшегося штрафов в размере ЕСВ за год (8−10 тыс. грн, т. е. около 2 млрд грн).

За минувший год в рейтинге экономических свобод Украина опустилась на 4 позиции — 162 и 166 место соответственно из 180 возможных. Это означает, что Украина расположилась на последнем, 44-м, месте в региональном рейтинге. Соседи Украины — Ангола (165) и Суринам (167).

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