Ошибкой было бы считать, что с отставкой советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна скандал с его участием закончится, поскольку отношения Трампа и России, затрагивающие самые основы национальной безопасности, заслуживают более пристального внимания со стороны Конгресса, СМИ, правоохранительных органов и общественности. Телефонный разговор Флинна может оказаться только началом российского скандала администрации Трампа, пишет Фрида Гитис в статье для The Foreign Policy.

Майкл Томас Флинн

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Автор отмечает, что существует достаточно оснований полагать, что Майкл Флинн действовал не самостоятельно, когда общался до инаугурации Трампа с послом России в США Сергеем Кисляком. Можно утверждать, что он следовал одобренному курсу в соответствии с российской политикой команды Трампа, что наводит на размышления о том, что вообще стоит за российской политикой Трампа.

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Хотя собранное сотрудником британской разведки Кристофером Стилом досье, согласно которому президент России Владимир Путин на протяжении нескольких лет готовил Трампа для подрыва Запада, и содержало ряд ошибок, «официальные лица США» заявили телеканалу CNN, что они подтверждают часть информации, представленной там.

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Самый важный вопрос, который затрагивает досье, состоит в том, пошел ли Трамп, который настаивал на необходимости улучшить отношения с Москвой и, возможно, снять с неё санкции, на сговор с Россией. Одного факта сговора будет достаточно, чтобы скомпрометировать его администрацию, поскольку одного этого хватит, чтобы принудить Трампа действовать в интересах России.

Трамп Путин

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Но даже если прямого сговора между Трампом и Россией не было, его помощники могли пойти на эти соглашения за спиной президента-республиканца. Так, в досье указывается, что представитель предвыборного штаба Трампа Картер Пейдж в июле встречался с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Как сообщается, что Сечин пообещал Картеру 19-процентную долю в «Роснефти» в обмен на снятие санкций.

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Почти в то же самое время Трамп выбирает Пола Манафорта — человека, связанного с влиятельными лицами в России, — главой своего штаба в ходе съезда Республиканской партии США, а затем и всей предвыборной кампании. Манафорт, которого обвинили в получении $12 млн от свергнутого президента Украины Виктора Януковича, сыграл ключевую роль в том, что Республиканская партия не критиковала Россию и не поддерживала независимость Украины.

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Также в Москве проходят обыски в Центре информационной безопасности ФСБ, под стражей оказывается его глава Сергей Михайлов и ряд других его сотрудников. Они, считает автор, также могут быть сигналом Трампу со стороны Москвы.

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Таким образом, заключает автор, пока сохраняются сомнения относительно возможного сговора Трампа с Кремлем, пока Трамп отказывается придавать огласке свои налоги и финансовые связи, ему будет сложно выполнять обещания и трансформировать политику в отношении России.

Более того, хотя отставкой Флинна администрация надеется показать, что он действовал самостоятельно, без объективного расследования знать наверняка будет невозможно, действовал ли Флинн по методичке Трампа и замешаны ли администрация и Трамп в чем-то намного более серьезном.