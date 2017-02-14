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АВС: «Флинна погубило заигрывание с Москвой»

Политика
«Майкл Флинн впал в немилость по причине заигрывания с Россией, – уверен корреспондент испанской АВС Хавьер Ансорена
Майкл Флинн Майкл Флинн

Вашингтон, 14 февраля 2017, 20:24 — REGNUM  «Опытный генерал Флинн был главной опорой неопытного президента Трампа — они оба исламофобы, ­ — тоном, не допускающим сомнений говорит журналист. — Флинн в своих высказываниях использовал термин «исламский терроризм», которого не боялся Трамп и чего Обама старательно избегал. Флинн, который был не в фаворе у Конгресса, но тем не менее утверждение в нижней палате прошел, конгрессменов не устраивал: слишком большой вес в Белом Доме он сразу набрал, находясь на короткой ноге с президентом».

Долго это продолжаться, по мнению автора газеты, не могло и на генерала нашли компромат.

«Стало известно, что год назад Флинн беседовал с российским послом в США Сергеем Кисляком о санкциях, наложенных на Москву. А в 2015 году он шокировал публику тем, что сидел с Путиным рядом на концерте в Москве, посвященном каналу RT», — в словах журналиста слышится уверенность в том, что «поговорить о санкциях» — это уже приговор и содержится явный расчет на то, что заявление автора должно произвести эффект разорвавшейся бомбы. Маловероятно, что такое воздействие на читателей оно произвело в действительности, ведь фотографии, на которых Владимир Путин и Макл Флинн сидят за одним столом, обошли всю мировую прессу еще несколько месяцев назад. Только Ансорене, по всей видимости, удалось их тогда не заметить.

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