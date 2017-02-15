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Майкл Флинн рассказал о деталях своего разговора с послом России

Политика
Экс-советник Дональда Трампа заявил, что обсуждал с Сергеем Кисляком не санкции, а высылку 35 российских дипломатов из США

Вашингтон, 15 февраля 2017, 04:35 — REGNUM  Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн обсуждал с послом России Сергеем Кисляком высылку 35 российских дипломатов из США в конце декабря минувшего года. Об этом Флинн рассказал в интервью изданию The Daily Caller, записанном до его отставки, произошедшей 14 февраля.

По словам экс-советника, речь в беседе шла не о санкциях, а «о тех 35 людях, которые были высланы».

«В действительности разговор был такой: «Послушайте, я знаю, что это произошло. Мы всё изучим». Я никогда не говорил ничего вроде «мы собираемся пересмотреть санкции» или что-то в этом духе», — сказал Флинн.

14 февраля президент США Дональд Трамп принял отставку Майкла Флинна. Своё решение советник мотивировал тем, что он не полностью проинформировал вице-президента Майкла Пенса и других представителей Белого дома о своих разговорах с послом России. Исполняющим обязанности советника президента бал назначен генерал в отставке Кит Келлогг.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря уходящий президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против российских физических и юридических лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к кибератакам на американскую избирательную систему. Новые меры коснулись, в частности, ФСБ, ГРУ и ещё ряда организаций.

Кроме этого, Вашингтон объявил персонами нон грата 35 сотрудников российского внешнеполитического ведомства, работающих в США, предписав им в течение 72 часов покинуть страну.

Читайте ранее в этом сюжете: Wikileaks призывает предать гласности расшифровку беседы Флинна и Кисляка

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