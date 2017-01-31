СМИ: Задержанные сотрудники ФСБ совмещали хакерство и работу на ЦРУ

Начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ и его заместитель уже обвинены в нарушении присяги

Москва, , 19:09 — REGNUM Два сотрудника Федеральной службы безопасности, ранее задержанные по делу хакерской группы «Шалтай-Болтай», передавали секретную информацию агентам Центрального разведывательного управления США, сообщает «Лайф» со ссылкой на неофициальные источники.

Начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ России Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в нарушении присяги и сотрудничестве с ЦРУ, сообщили неназванные источники в спецслужбах.

Кроме того сообщается, что всего по данному делу арестованы четыре человека, еще восемь человек проходят по нему как соучастники. Их статус может быть изменен на статус свидетелей.

Источник отметил, что кибератаки с целью вымогательства денег у бизнесменов и госслужащих и сотрудничество с ЦРУ задержанные совмещали, не пересекая одно с другим.

Напомним, при обыске у заместителя руководителя Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, который уже считается куратором хакерской группы «Шалтай-Болтай», было обнаружено почти $12 млн наличными.

Члены хакерской группировки вымогали крупные суммы денег у бизнесменов и госчиновников, угрожая распространением личных данных из их взломанной электронной почты.

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