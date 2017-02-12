После сдачи — на доделку

Юлия Карнаева ИА REGNUM Работы на стадионе продолжаются

Стадион на Крестовском острове начал жить своей жизнью. В минувшую субботу на «Санкт-Петербург арене», как именуют ее власти, прошло первое массовое мероприятие, чиновники бодро отрапортовали о том, что стадион прошел «народную проверку». Что же происходит внутри объекта в процессе его «почти» передачи клубу?

Почему «почти»? Мы неоднократно слышали заверения городских властей в том, что стадион вот-вот передадут эксплуатирующей организации, которой выбран ФК «Зенит». А точнее — специализированной структуре, созданной клубом специально для приемки, доведения до ума и исправления многочисленных недостатков, допущенных при строительстве стадиона. Сначала говорилось, что это произойдет уже в конце января. Теперь говорят о марте.

Возможно, когда у стадиона появится настоящий хозяин, дела пойдут быстрее. Однако, на сегодняшний день недостатки исправляет последний генподрядчик мегастройки — ОАО «Метрострой». Правда, на объекте уже видны люди в синих касках с надписью «Зенит Арена».

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Что же делают рабочие на стройке, если еще в последних числах декабря прошлого года представители комитета по строительству Санкт-Петербурга отрапортовали о приемке стадиона Ростехнадзором и выдаче Госстройнадзором разрешения на ввод стадиона в эксплуатацию? Что же на самом деле приняли надзорные ведомства? Попробуем разобраться.

Гладко было на бумаге…

Итак, в официальных документах значится: в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30 декабря 2016 г. зарегистрировано право Санкт-Петербурга на объект недвижимости «Футбольный стадион в западной части Крестовского острова Санкт-Петербурга: 1-й этап — футбольный стадион» с нежилым назначением, площадью 283 958,6 кв. метров.

Основанием для государственной регистрации права города на объект стали распоряжение Комитета по управлению городским имуществом Правительства Санкт-Петербурга от 12.09.2012 № 788-рк, разрешение на строительство от 22.12.2016 №78−15 651,6с-2006, а также разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2016 №78−13−33−2016.

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В переводе с канцелярского на русский — ряд объектов и построек на Крестовском острове, многие из которых действительно имеют законченный вид — исторические павильоны, сохранившиеся со времен стадиона имени Кирова, сама чаша новой арены, подстанции, лестницы, лифты и т.д. и т.п. — теперь законно называются стадионом, зарегистрированы как собственность города, и значит, есть, что передавать «Зениту». Но — это город, который долго строил данный объект, сам у себя его принял, пускай и разными ведомствами, но под единым управлением. А что подтвердил Ростехнадзор?

Как сообщалось, 26 декабря 2016 года от заказчика (комитет по строительству) в Северо-западное управление Ростехнадзора начала поступать исполнительная документация по выполненным на объекте работам, объем которой составляет более пяти тысяч документов. Одновременно инспекторским составом управления проводится проверка фактически выполненных работ на стадионе.

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То есть, Ростехнадзор подтверждает, что с 26 декабря получает документацию по стадиону (в полном объеме ее еще никто не видел), а инспекторы надзорного ведомства проверяют соответствие этих документов выполненным работам. То, что фактически сделано на Крестовском острове, технадзор пока не подтвердил. Однако чиновники городской администрации еще в декабре доложили о завершении многолетней стройки, разве что ордена еще не получили.

Пять за один

Если говорить о стадионе как о спортивном объекте, а именно в этом его предназначение, то готовность его значительно меньше, чем хотелось бы чиновникам.

Напомним, что эксплуатировать стадион будет футбольный клуб «Зенит». Одним из возможных вариантов развития событий была достройка стадиона клубом и доведение его до рабочего состояния (эти процедуры принято было называть пуско-наладкой). Речь идет не только о раздвижной крыше и злополучном выкатном поле, но и о множестве других инженерных систем, сейчас существующих лишь в виде набора блоков, агрегатов и сотен километров кабелей и проводов.

Клуб оценил оставшиеся работы в 5 млрд рублей. У города на пуско-наладку остался 1 млрд, и перед Новым годом вице-губернатор Албин решил доводить стадион до окончательной готовности силами «Метростроя» именно за один миллиард. Срок окончания работ обозначен 31 марта 2017 года.

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При этом, по сведениям источников ИА REGNUM, оплата выполненных работ субподрядчикам, то есть тем организациям, которые действительно занимаются строительными и монтажными работами, происходит с огромным «скрипом». То есть, если генподрядчик зависит от подрядчика, и ему срочно нужны какие-то виды работ, он может выплатить часть от задолженности; а если работы уже в основном выполнены, то денег добиться сложно, если вообще возможно.

Возможно, «Метрострой» рассчитывает устранить большую часть недоделок своими силами, но, как уже отмечалось ранее, свои ресурсы предприятию привлекать на стадион проблематично, ввиду того, что они нужны по основному профилю компании — для возведения новых тоннелей и станций метрополитена.

И вообще достаточно странно, что объем работ, оцениваемый специалистами в пять миллиардов рублей, кто-то соглашаются выполнить за один. Возникает сомнение в качестве этих работ и их полноте.

Сейчас всех интересуют вопросы: когда состоится окончательная передача объекта эксплуатирующей организации, какое количество недостатков при этом будет выявлено, когда они будут устранены, и во сколько это обойдется городской казне?

Ведь, как уже сообщало ИА REGNUM, оплачивать все недоделки будет городской бюджет.