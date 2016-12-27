Вторник, 27 Декабря 2016 года
17:34:44 МСК

Смольный уверен, что стадион построен

Политика
Окончательное приспособление «Зенит-Арены» к спортивным состязаниям еще впереди
Стадион на Крестовском острове (фото лета 2016 года)
Иллюстрация: Gov.spb.ru
Стадион на Крестовском острове (фото лета 2016 года)

Санкт-Петербург, 27 Декабря 2016, 17:07 — REGNUM  На стадионе с условным названием «Зенит-Арена» в западной части Крестовского острова Санкт-Петербурга завершены общестроительные работы. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в аппарате куратора стройки, вице-губернатора Игоря Албина.

«В настоящее время заказчик в лице Комитета по строительству проводит приёмку выполненных ОАО «Метрострой» работ. Специалистами Ростехнадзора осуществляется итоговая проверка для выдачи заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации и технических регламентов», — говорится в сообщении Смольного.

В аппарате Албина также отметили, что генподрядчик проекта — ОАО «Метрострой» — 26 декабря направил в комитет по строительству Санкт-Петербурга уведомление о завершении общестроительных работ 1-го этапа. В свою очередь, комитет по строительству — заказчик стадиона — представил Ростехнадзору полный пакет документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Как обещают в Смольном, «на втором этапе будут реализованы проектные решения, касающиеся адаптации объекта к требованиям FIFA <…> а также созданию периметра безопасности, включая КПП и терминал досмотра грузового транспорта». Эти решения будут реализованы в первой половине 2017 года.

Читайте также: Как в прорву: «Зенит-Арена» в Петербурге получит еще миллиард рублей

Напомним, сдача стадиона в эксплуатацию, намечавшаяся на 26 декабря, не состоялась. Сроки сдачи в эксплуатацию объекта на Крестовском острове Санкт-Петербурга продлили до 31 марта 2017 года, подтвердили накануне представители ОАО «Метрострой».

Вечером 26 декабря стало известно, что Смольному пришлось заключить дополнительный контракт с ОАО «Метрострой» почти на 1 млрд рублей, чтобы продлить до 31 марта 2017 года срок проведения необходимых работ на стадионе.

Читайте также: «Зенит-Арене» дали еще три месяца на сдачу

По словам Георгия Полтавченко, сказанным в интервью СМИ, фактически строительные работы на стадионе завершены, и в Петербурге появился объект, уникальный с дизайнерской и с функциональной точек зрения. Стадион будет передан футбольному клубу «Зенит» за 1 рубль годовой аренды на 49 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Полтавченко «не отпустит» тех, кто воровал на «Зенит-Арене»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге
Главное сегодня
NB!
27.12.16
Электростанции в Крыму в срок не достроят: задерживается поставка турбин
СимферопольРоссия Строительство электростанций Экономика
NB!
27.12.16
Павел БерлиновДоллар и евро могут встретить 2017 год в паритете
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Станислав СтремидловскийВаршава-2017: великие потрясения или «Великая Польша»?
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
27.12.16
Жители Еревана несут цветы к посольству России
ЕреванАрмения Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Россия может стать крупнейшим экспортером мусора
МоскваРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
27.12.16
Жириновский рассказал, от чего человек «чахнет и перестает размножаться»
МоскваРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Угрожает ли Калининградской области энергетический блэкаут?
КалининградРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
27.12.16
Путин призвал чиновников «не прятаться в кабинетах» от граждан
МоскваРоссия Проблемы экологии Политика
NB!
27.12.16
Александр ШпунтПереучреждение государства на Ближнем Востоке
БейрутЛиван Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
27.12.16
Гигантский природный потенциал РФ имеет планетарное значение — Путин
МоскваРоссия Проблемы экологии Политика
NB!
27.12.16
Путин дал старт подаче газа по газопроводу Кубань—Крым
МоскваРоссия Энергетическая блокада Крыма Экономика
NB!
27.12.16
Президент Болгарии сравнил РФ и СССР – «разрушителей Европы изнутри»
СофияБолгария Президентские выборы в Болгарии-2016 Политика
NB!
27.12.16
Яков РудьВ Киеве испугались Януковича, даже на видео
КиевУкраина Украина глазами экспертов Политика
NB!
27.12.16
«Испания научит Украину киберсвободу любить»
МадридИспания Гражданская война на Украине Политика
NB!
27.12.16
Суд в Москве удовлетворил иск о госперевороте на Украине в 2014 году
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
27.12.16
В Казахстане найден мертвым сотрудник генконсульства России
АстанаКазахстан Происшествия с гражданами России за границей Происшествия
NB!
27.12.16
Станислав ТарасовStratfor прогнозирует упадок влияния США и ЕС на постсоветском пространстве
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
27.12.16
Станислав ВернерРубль показал еще не все минимумы
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Казахстанским бизнесменам порекомендовали не сотрудничать с Крымом
АстанаКазахстан Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
27.12.16
Обама обрекает на сотрясение отношения со всем миром — МИД России
МоскваРоссия Дело Магнитского, «акт Магнитского»,«антимагнитский закон» Политика
NB!
27.12.16
«Эстония не готова к обороне со стороны моря»
ТаллинЭстония Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
27.12.16
Планы США по ПРО направлены на слом ядерного паритета с РФ — МИД
МоскваРоссия Ядерное оружие Политика
ещё главное