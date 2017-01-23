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Мутко: Стадион в Петербурге сдадут FIFA в феврале, первый матч — в апреле

Общество
Ранее власти Петербурга сообщали, что стадион доделают к маю
Стадион на Крестовском острове
Иллюстрация: Gov.spb.ru
Стадион на Крестовском острове

Санкт-Петербург, 23 января 2017, 15:33 — REGNUM  Сдача стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга представителям Международной федерации футбола (FIFA) запланирована на конец февраля 2017 года. А первый матч на стадионе с неофициальным названием «Зенит-Арена» состоится в апреле. Об этом заявил 23 января вице-премьер правительства России, глава РФС Виталий Мутко на совещании главы правительства РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

Напомним, в конце декабря 2016 года стадион был принят в эксплуатацию. На арене продолжаются работы по ее приспособлению к проведению футбольных состязаний международного уровня.

«Стадион в Санкт-Петербурге 26 декабря полностью принят в эксплуатацию. В апреле там проводим первые тестовые матчи — сыграет две игры футбольный клуб «Зенит». Здесь полная готовность с точки зрения адаптации к чемпионату: это закрытый периметр безопасности, это досмотровые зоны, газон. В конце февраля мы сдаём его FIFA», — цитирует слова Виталия Мутко пресс-служба правительства РФ.

Уже летом стадион в Петербурге примет матчи Кубка конфедераций, которые пройдут под эгидой FIFA с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

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Как сообщалось, на прошедшей неделе Виталий Мутко сообщил, что для приведения петербургского стадиона в соответствие с параметрами ФИФА к Чемпионату Мира 2018 года необходимо еще 1,5−2 млрд рублей. По словам Мутко, эти работы на «Зенит-Арене» предстоит выполнить за 3−4 месяца силами города, футбольного клуба «Зенит» и ФИФА.

Напомним, что в 20-х числах декабря 2016 года, когда стадион сдавался в эксплуатацию, Смольный уже заключил два контракта с генподрядчиком стройки — ОАО «Метрострой» — на сумму, превышающую 3 млрд рублей. Деньги пойдут на выполнение «комплекса дополнительных работ, в том числе связанных с реализацией требований правоохранительных органов» и на введение в эксплуатацию системы безопасности и контроля доступа на стадионе.

По заверению чиновников Смольного, все работы по приспособлению «Зенит-Арены» к проведению футбольных матчей, а также все работы вокруг стадиона и благоустройство территории должны завершиться к 1 мая 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Мутко назвал сумму, нужную для адаптации «Зенит-Арены» к параметрам ФИФА

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Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге
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