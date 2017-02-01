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Сроки и условия передачи нового стадиона клубу «Зенит» пока неизвестны

Общество
Обсуждается передача спортивной арены на условиях концессии
Стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга
Иллюстрация: Gov.spb.ru
Стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 1 февраля 2017, 15:06 — REGNUM  Стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга, скорее всего, передадут футбольному клубу «Зенит» на условиях концессионного соглашения. Пока конкретные параметры договора находятся в стадии обсуждения. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщил глава комитета имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга Александр Семчуков, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В настоящее время, если говорить языком строителей, идет период адаптации. Тот земельный участок, на котором находится стадион, находится в безвозмездном пользовании у «Метростроя», и город сейчас не несёт никаких расходов», — сообщил Александр Семчуков.

К настоящему времени, напомнил он, подписан меморандум с президентом ФК «Зенит», состоялось обсуждение основных условий будущего договора.

«Сделан первый шаг, в последующем будет заключение договора либо аренды, либо эксплуатации сооружения», — пояснил Семчуков, добавив, что даже приблизительные сроки подписания соглашения ему не известны. Ранее предполагалось, что до конца января стадион уже будет передан ФК «Зенит».

При этом, по словам генерального директора подконтрольного городским властям ГУП «ГУИОН» Аллы Эккерман, передача стадиона в собственность Санкт-Петербурга осуществлена пока лишь частично. «Был выполнен учет только части стадиона — его чаши. Что касается остальных элементов сооружения (помещений и т. д), постановка на учет была разбита на этапы и будет завершена в марте месяце», — сообщила она.

По словам Александра Семчукова, по стадиону на этой неделе состоится совещание со с органами госвласти и другими заинтересованным сторонами.

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Как сообщало ИА REGNUM, разрешение на ввод стадиона на Крестовском острове в эксплуатацию было получено 29 декабря 2016 года. 30 декабря стадион был зарегистрирован как собственность Санкт-Петербурга в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Площадь объекта недвижимости составила 283 958,6 кв. метров.

Все работы по приспособлению «Зенит-Арены» к проведению футбольных матчей, а также все работы вокруг стадиона и благоустройство территории должны завершиться к 1 мая 2017 года.

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Между правительством Санкт-Петербурга и ФК «Зенит» ранее был заключен меморандум о передаче клубу нового стадиона на Крестовском острове. Как предполагается, ФК «Зенит» получит арену в пользование, клуб будет поддерживать ее в надлежащем состоянии в течение 49 лет, при этом имеет право на все доходы от объекта. С одной стороны, клуб должен вложить еще около 500 млн рублей в инфраструктуру стадиона, а с другой, может заставить Смольный возместить любые расходы на устранение недостатков, допущенных при строительстве, если таковые обнаружатся. За такие условия концессионного соглашения ФК «Зенит» будет платить всего 1 рубль в год.

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Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге
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