



Казахстан

В «тихом доме» «синий кит»

За 25 лет независимости Казахстану так и не удалось до конца избавиться от статуса российского сателлита. Информационное поле в стране формируется под влиянием российских СМИ, самый обсуждаемый политик после Нурсултана Назарбаева — Владимир Путин, самая страшная угроза, порой наравне с китайской экспансией — российская аннексия… Даже фобии приходят из России.

Ярким примером этому стали «игры» в социальных сетях: «Синий кит», «Тихий дом», «Море китов», «Разбуди меня в 4:20» и т.д.

Напомним, в 2015 году в российских СМИ появились публикации о том, что в социальных сетях, в частности «ВКонтакте», появились тайные сообщества для подростков, предлагающие своим участникам сыграть в «игру». Суть ее заключалась в том, что пользователям в течение 50 дней выдавались различные задания. К примеру, вырезать на руке бритвой изображение синего кита или побриться налысо. Последним заданием, как правило, оказывался приказ совершить суицид. Если подросток отказывался сделать последний шаг, ему присылали SMS-сообщения с угрозами убить или покалечить близких людей. Причем в этих сообщениях указывался точный домашний адрес игрока, что наталкивало ребенка на простую мысль: за ним следят и про него все знают.

В России популярность этой «игры», как, впрочем, и ее упоминаемость в СМИ, постепенно сошла на нет. Но тема неожиданно оказалась актуальной для Казахстана. И паника, в которую родители впадают при упоминании «синих китов», с каждым днем становится все сильнее.

Основания для переживаний есть: прокуратура Кзыл-Ординской области сообщила, что 106 школьников в регионе являлись участниками склоняющих к суициду интернет-сообществ.

Руководитель управления контроля в области СМИ Министерства информации и коммуникаций Казахстана Азамат Кабдешев рассказал, что за последние два года в стране заблокированы свыше 300 сообществ и групп в соцсетях, имеющих суицидальный характер.

В ночь на 6 февраля в Караганде покончила с собой 19-летняя студентка, в телефоне которой нашли снимок записки с текстом «Синий кит или Тихий дом или 4−20, я в игре, тест 57 или 84». В Министерстве внутренних дел Казахстана пока опровергают связь между смертью карагандинской девушки и этими «играми», но в стране уже появилось немало других примеров.

В Кокчетаве школьник сообщил о том, что на него вышли некие люди, которые стали давать ему задания. Однако он понял, что это связано с игрой «Синий кит», и отказался.

В Актау 6 февраля семиклассник нанес себе несколько порезов, якобы выполняя задания куратора игры «Синий кит».

Прокуратура Восточного Казахстана обнаружила два факта вовлечения школьников области в опасную игру «Синий кит». Прокуроры нашли в социальной сети «ВКонтакте» 9 групп, пропагандирующих насилие и суицид.

«Группы смерти» в соцсетях предположительно вынуждали павлодарского подростка совершить суицид. Он был запуган администраторами группы, которые вынуждали его путем различного рода манипуляций вырезать на руке лезвием некий рисунок, отправить фото окровавленной руки, а потом в назначенное время совершить самоубийство», — сообщает радио «Азаттык».

В Чимкенте за три дня в полицию обратились девять человек с жалобами на то, что их детей вовлекают в эти смертельные игры. В Кустанае две девушки-подростка попытались совершить суицид по заданию куратора.

Ken & Nyetta Дети

Власти тем временем пытаются погасить панику: «Мы должны помнить, что каждое их (суицидальных групп в соцсетях — ИА REGNUM ) упоминание в СМИ — это реклама деструктивных сообществ. Не стоит забывать и о так называемом «эффекте Вертера», когда актуальность и сенсационность новостей о суицидах ведет к увеличению числа самоубийств. К слову, всего, по данным МВД, в 2016 году по стране было расследовано девять уголовных дел по фактам доведения до самоубийства несовершеннолетних. Однако каких-либо сведений о влиянии на их поведение социальных сетей и групп не получено», — написал в Facebook министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

Общество же выбрало борьбу по российскому сценарию: активисты пытаются найти организаторов групп своими силами. К примеру, основатель «Совета общественной безопасности» Алма-Аты Ислам Угушев установил личность одного из кураторов. По его словам, данные 21-летнего жителя Семипалатинска уже переданы правоохранительным органам.

«Вот вам явные доказательства того, что большинство людей, которые угрожают вашим родным условиями опасной игры, — это всего лишь маленькие, туповатые и невоспитанные дети. Из-за вот таких вот мелких выродков целыми городами люди впадают в истерическую панику из-за ощущения опасности по отношению к своим нормальным детям», — сообщил Угушев.

Игры в социальных сетях, приводящие к самоубийствам подростков, стали темой правительственного часа в Мажилисе (нижняя палата) парламента. Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов сообщил, что с начала года в Казахстане зарегистрировано 63 случая вовлечения несовершеннолетних в суицидальные игры. 15 подростков, выполняя задания кураторов игр, нанесли себе телесные повреждения.

«Есть вопросы. Мы сейчас отслеживаем. Не только волонтеры, мы сейчас специальную службу посадили, которая отслеживает эту работу», — заявил Касымов.

Казахстанское общество тем временем разделилось на две группы — на тех, кто считает весь этот ажиотаж вокруг «синего кита» преувеличенным, и тех, кто, наоборот, уверен в том, что угроза недооценена и нужно принимать срочные меры. К примеру, блокировать социальные сети.

Однако, по мнению директора Казахстанского бюро по правам человека Евгения Жовтиса, такой способ борьбы неэффективен.

«С тем же успехом можно привлечь к ответственности владельцев телефонных станций за то, что кто-то кому-то по телефону рекомендует покончить жизнь самоубийством. Интернет — это такое же техническое средство коммуникации, но гораздо сложнее. У интернета доступ к огромной аудитории, несравнимый с газетой или даже с телевидением, поэтому он предъявляет требования к социальным практикам, на которые ни общество, ни государство ответить адекватно пока не смогли», — говорит Жовтис.

Атака на психику

Между тем, согласно данным международной неправительственной организации Amnesty International, в Казахстане уже сделано достаточно для того, чтобы максимально ограничить влияние социальных сетей.

Об этом говорится в отчете организации «Уничтожение пространства для свободы выражения мнения в социальных сетях в Казахстане», опубликованном на минувшей неделе.

«За последние пять лет независимая пресса в Казахстане была практически полностью уничтожена, а также были введены серьёзные ограничения на мирные собрания. Единственным местом, где жители Казахстана имели возможность высказать своё мнение относительно свободно, был интернет, в частности социальные сети. В ответ на это власти сейчас работают над «закрытием» социальных сетей как пространства, где жители Казахстана могут осуществлять своё право на выражение критических мнений, и где они могут искать и получать разнообразную информацию из различных источников. Казахстан должен выполнять свои обязательства по поощрению прав на свободу выражения мнений и мирных собраний, согласно международному праву и Конституции. Власти Казахстана должны прекратить использовать Административный и Уголовный кодексы для того, чтобы заставлять замолчать критиков, открыто высказывающих своё мнение, как в интернете, так и вне его», — дает Amnesty International свои рекомендации.

Страсти по Тасмагамбетову

Пока одни переживают за детей, другие волнуются за страну. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в Казахстане заканчивается всенародное обсуждение проекта поправок в Конституцию, открытое 26 января. Поправки вносятся в рамках политической реформы, направленной на перераспределение полномочий между ветвями власти: часть функций президента будет передана правительству и парламенту.

ИА REGNUM сообщало также о том, что мнения политологов и экспертов относительно этой инициативы Нурсултана Назарбаева разделились. Одни видят в ней реальное стремление к демократии, другие же уверены, что от перемены полномочий сумма президентской власти в Казахстане не изменится.

Именно из-за столь большого расхождения во взглядах тема конституционной реформы продолжала оставаться одной из самых обсуждаемых на минувшей неделе.

Напомним, одной из наиболее популярных версий «зачем все это затевалось» является следующая: в Казахстане начинается подготовка к транзиту власти. Нурсултан Назарбаев хочет быть уверен, что его преемнику, равно как и ему самому, после смены руководства страны ничего не будет грозить.

Но вот личность преемника остается пока загадкой. Вице-премьер-министр Имангали Тасмагамбетов, который, по мнению известного казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, мог занять это место, был отправлен послом в Россию. Это кадровое решение тоже стало объектом многочисленных жарких споров, которые шли на протяжении всей прошлой недели.

Bureau International des Expositions Имангали Тасмагамбетов

«Россия — это не Хорватия и не Черногория. Если рассматривать назначение Тасмагамбетова с точки зрения внешней политики и того контекста российско-казахстанских отношений, который сложился в последние несколько месяцев, то можно прочитать стремление Ак орды (название резиденции президента Назарбаева — ИА REGNUM ) более принципиально и жестче отстаивать национальные интересы. К слову сказать, на этом поприще Имангали Тасмагамбетов получил хорошие возможности укрепить свой имидж государственника», — привел свои доводы сайт политологов Казахстана «Саясат» в публикации «Камень в огород Москвы».

А вот политолог Азимбай Гали, напротив, уверен, что Имангали Тасмагамбетову в России придется несладко. «На мой взгляд, в этом назначении есть политическая подоплека. Имангали — один из влиятельных политиков казахской элиты, который хорошо знает свое дело. Он пользуется симпатией казахской интеллигенции, обладает политическими амбициями. Возможно, метит на «первое место». И поэтому у представителей политической элиты есть опасения, что он «придет к власти». Конечно, у него есть свои упущения. Несмотря на это, у него сложился имидж человека, радеющего за нацию. Но именно таких людей не любят в России», — считает Гали.

В свою очередь главный редактор биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» Данияр Ашимбаев отмечает, что Имангали Нургалиевич зачастую сам по неосторожности предоставляет козыри своим политическим оппонентам. «Врагов у Тасмагамбетова более чем достаточно, каждый его шаг рассматривается буквально под микроскопом, а Имангали Нургалиевич зачастую не проявляет осторожность в тех или иных вопросах. Начиная с 2000 года он находится под прицельным обстрелом», — цитирует Ашимбаева информационно-аналитический центр в статье «Страсти по Тасмагамбетову».

В той же статье подмечена и другая немаловажная деталь: «Возможность поработать главой дипмиссии в Москве только добавляет очки Имангали Нургалиевичу. Ведь для предполагаемого претендента на высшую политическую должность в Казахстане важно заручиться связями и поддержкой в Москве. А, учитывая блестящий талант Тасмагамбетова в сфере коммуникаций и пиара, по-видимому, следует ожидать оживления деятельности посольства Казахстана в России», — отмечается в публикации.

На сайте радио «Азаттык» высказано мнение, что назначение Тасмагамбетова послом — явный признак начала процесса по передаче власти. «Переведение Имангали Тасмагамбетова в «зону безопасности» дает ему надежные шансы переждать начинающуюся на казахстанском олимпе «бурю в степи» в тихой гавани посольства РК в Москве. Последнее обстоятельство дает основание полагать ротацию Тасмагамбетова как стажировку в области международной политики. Действительно, знакомство с кадровым резюме Имангали Тасмагамбетова обнаруживает, что в списке занимаемых им должностей отсутствует стаж работы в международном ведомстве. Все эти динамично развивающиеся события (явные и латентные) дают основание говорить о том, что транзит власти в Казахстане вышел на «финишную прямую». Однако эта «прямая», вопреки многим прогнозам отечественных и зарубежных политических экспертов, не столь пряма, как прогнозируется ими, но имеет форму сложного зигзага в лабиринте со множеством ложных ходов, разгадать оптимальный маршрут которого представляется головоломкой повышенной сложности — особенно в условиях, когда запутаться в этом лабиринте могут даже сами авторы транзита», — говорится в статье «Финишная кривая».

Политолог Андрей Чеботарев сохраняет спокойствие в этом вопросе, поскольку уверен, что в ближайшие три года никакой смены власти в стране не будет. «Время еще не пришло. Предварительный этап трансформации, который начался, не позволяет никому с точностью на сто процентов сказать, как изменится политическая шахматная доска. Я не вижу тех игроков, кто бы уже нарастил мощь, а тем более показал это на деле настолько, чтобы можно было формировать список реальных кандидатов на президентство. Абсолютно уверен, учитывая нашу политическую культуру, что объявлять заранее об этом переходе никто не будет. Сама элита желает, чтобы транзит власти произошел достаточно быстро и, возможно, даже неожиданно для общества, чтобы не было каких-то неприятных последствий. В цивилизованном процессе передачи власти заинтересованы не только внутренние, но и внешние силы, сами игроки процесса. Здесь еще вопрос инвестиций, сохранения ресурсов и влияния в элитных группах», — уверен Чеботарев.

Между тем, согласно данным опроса «Евразийский монитор», одним из основных страхов казахстанцев является страх перед сменой власти.

«В обществе есть устойчивое представление о том, что транзит власти связан с неуправляемостью и хаосом. Население Казахстана не проголосует за кандидата с националистической повесткой. При условии, что электоральная кампания пройдет в рамках сложившейся политической системы и устоявшихся процедур с участием тех же самых действующих лиц. Однако если будет умело разыграна националистическая карта, если сложатся подходящие условия, появится спекулятивная тема или произойдут события из разряда «черных лебедей» — труднопрогнозируемые и редкие — к примеру, политическое убийство — в этом случае на волне соответствующих общественных настроений не исключен приход к власти президента-националиста. Хотя этот сценарий настолько маловероятен, что я бы даже не рассматривала его всерьез», — комментирует результаты опроса президент Общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира Илеуова.

«Ути-пути» и поправки

Но не только вопрос преемничества волнует казахстанцев. Немалую озабоченность граждан вызвала предлагаемая поправка в конституционную статью 26. В действующей Конституции говорится, что граждане республики имеют право на частную собственность. В поправках же «граждане Казахстана» предлагается заменить на слово «каждый».

Liter.kz Конституция Казахстана

«Есть конспирологическая теория о том, что конституционная реформа нужна только для того, чтобы внести изменения в 26-ю статью Основного Закона. Согласно предлагаемым поправкам, право частной собственности и ее неприкосновенность будут закреплены не только за гражданами Казахстана, но и за каждым человеком, законно приобретшим имущество на территории республики. Якобы эта норма вводится для того, чтобы разрешить иностранцам покупать землю в Казахстане. Хотя после наложенного моратория на поправки в Земельный кодекс речи не идет даже о долгосрочной сдаче земли в аренду иностранцам, не говоря уже о ее продаже. Полагаю, что мы находимся в самом начале конституционной реформы, и нынешний проект поправок пилотный, тестовый, этим и объясняется его «недосказанность». Возможно, президент планирует протестировать дееспособность нынешнего правительства и парламента, а затем уже определить дальнейшее направление реформ», — заявила сотрудник Казахстанского Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Жанар Тулиндинова в интервью агентству «Содружество».

Заместитель руководителя экспертного совета Комиссии по правам человека при президенте Казахстана Марат Башимов успокаивает сограждан, заявляя, что к земельным делам эта поправка не имеет никакого отношения.

«Спросите любого юриста, и он скажет, что слово «гражданин» изменяется на «каждый» по одной простой причине, потому что иностранцы в статье 12 Конституции РК пользуются такими же правами, как и граждане, в приобретении имущества. Допустим, он машину может купить, квартиру, лодку, рыболовную сеть — всё это является его собственностью, но кроме земли, потому что в законе оговорено: «если иное не предусмотрено законом». А Земельный кодекс — это акт высшей законной силы, в котором чётко написано, что иностранцы не имеют права приобретать, то есть они ограничены в праве собственности на землю. Тем более воля народа такая: «Земля — национальная собственность», и за неё граждане Казахстана очень переживают, и поэтому она никогда не перейдёт в руки иностранцев», — заявил он на заседании круглого стола на тему защиты прав собственности.

А вот казахоязычный портал abai. kz опубликовал мнение юриста Абзала Куспана, который заявил, что поправка в 26-ю статью Конституции полностью скопирована с российской Конституции.

«В Конституции России говорится, что «каждый имеет право на частную собственность». Наш вариант поправок взят оттуда. Но нельзя сравнивать Россию и Казахстан. Россия на самом деле многонациональное, федеративное государство. Казахстан — унитарное государство. Россия — страна с сильной армией, имперскими амбициями, способная оказать отпор любому государству в мире. Казахстану предстоит еще многое сделать, чтобы доказать свою независимость», — полагает юрист.

В свою очередь другой казахоязычный портал qamshy. kz в рамках всенародного обсуждения поправок выступил со своим предложением изменений в Конституцию: «Пользуясь инициированным властью всенародным обсуждением, хотим предложить в Основной Закон следующие изменения. В частности, требуем убрать пункт 2 статьи 7, который гласит, что «в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский язык. Когда принимался закон «О языке» в 1989 году, по переписи населения на тот момент в республике казахов было — 39,7%, русских — 37,8%. То есть соотношение казахов и русских было почти одинаковое. По переписи 2009 года доля казахов в общей численности населения составила 63,9%, в то время как численность русского населения значительно уменьшилась. Вместе с тем 25,3% представителей русской диаспоры понимает казахский язык, 8,8% — умеет читать на казахском, а 6,3% — писать. Когда в стране будет 75−80% казахов, но будут говорить и вести делопроизводство на русском, это может привести к необратимым последствиям. Господствующее положение русского языка в Казахстане создает препятствия для развития СМИ и государственной документации. Это не только наше мнение, об этом открыто говорится в обществе. Ученые и представители интеллигенции часто выносят проблему языка на повестку дня. И мешает решению этого вопроса 2-й пункт, статьи 7», — говорится в материале.

Эту инициативу косвенно поддерживает и крупнейший казахоязычный портал abai.kz. Причем ссылаясь на опыт Украины. «Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал депутатов говорить только на украинском языке. Он даже подготовил специальный закон и начал борьбу против тех, кто будет говорить с трибуны парламента на другом языке. Это предложение одобрили другие депутаты. Теперь в Раде на своем языке могут говорить только члены иностранных делегаций», — говорится в статье «Украина отказалась от русского языка».

И как тут не задаться вечным для Казахстана вопросом: почему за 25 лет независимости казахский язык так и не смог вытеснить русский из сферы межнационального общения в стране? Вполне возможно, что ответ на этот вопрос кроется в материале журналиста Мурата Есжана под заголовком «Для казаха проще сказать: «Что случилось?» вместо: «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?», опубликованном на казахоязычном портале baq.kz.

«Американцы любят проявлять эмоции, говорить комплименты. Казахи же наоборот: если даже хвалят, то за глаза. Нам, кажется, как-то не идет даже «разбрасываться» чувствами. Несмотря на богатство нашего языка, почему у нас нет слов «үти-пүти»? О чем это говорит? О том, что одна из особенностей национального характера — сдержанность, неумение говорить прямо, в лицо, а больше про себя?» — пишет Есжан.

Хотят ли русские земли?

Не утихали всю минувшую неделю в Казахстане и страсти вокруг заявления депутата Госдумы от Крымского регионального отделения ЛДПР Павла Шперова. Напомним, 27 января на одном из украинских сайтов появилась статья о том, что Шперов на заседании круглого стола в нижней палате российского парламента по проблемам российских соотечественников высказал притязания на территорию Казахстана.

«Мы великая страна и должны защищать свои интересы по всему миру всеми доступными силами. Сил у нас достаточно, нужно вести пропаганду, не все потеряно в так называемых странах ближнего зарубежья. Когда мы, например, в Казахстане называем наших соотечественников диаспорой, которые живут на наших землях, которые временно отторгнуты, а я считаю, что эти земли временно отторгнуты — границы не вечны, и мы вернёмся к границам государства Российского. Это будет в ближайшее время. То есть эти территории, которые исконно наши, они вернутся», — заявил Шперов 26 января.

И вот спустя почти две недели после этого заявления на него решились отреагировать казахстанские коммунисты.

«Коммунистическая Народная партия Казахстана как парламентская партия Мажилиса (нижней палаты — ИА REGNUM ) Парламента Республики Казахстан выражает решительный протест безответственному и абсурдному заявлению депутата Государственной думы РФ от партии ЛДПР Павла Шперова, который в провокационном духе поставил под сомнение территориальную целостность Казахстана. Вызывает удивление, что подобные мысли о территориальной целостности соседних государств могут открыто звучать в высшем законодательном органе страны. Здесь не имеет значения, было это официальное заседание или неофициальные мероприятия, проходящие под эгидой Госдумы и в её стенах. В связи с этим должна быть выражена официальная позиция российской стороны в отношении всех подобных провокаций и дана принципиальная оценка безответственным высказываниям «отдельно взятых политиканов», не в первый раз позволяющих себе замысловатые предположения о возможном пересмотре границ, что есть не что иное, как покушение на территориальную целостность Казахстана», — выступили коммунисты Казахстана с официальным заявлением.

Молдахмет Кенбаев. Песня чабана. 1956

Не остались в стороне и казахстанские политологи и эксперты.

«Крайне удивляет беззубая реакция МИДа (Казахстана — ИА REGNUM ) на подобного рода политические диверсии. Скажем, того же лидера ЛДПР Владимира Жириновского необходимо было уже давно объявить персоной нон грата. Увидев достойный ответ, его коллеги по партии сначала бы думали головой, прежде чем молоть всякую чушь относительно казахстанских территорий», — считает Султанбек Султангалиев.

«Таможенный союз и Евразийский экономический союз — это политические проекты, только оформленные как экономические. За этим случился Майдан — Украина не просто так бросилась в Европу, а от Таможенного союза. А дальше пошел Крым, война на юго-востоке Украины… Даже Сирия — это тоже интересы России на Ближнем Востоке. А практически заключительным этапом отмены постсоветского миропорядка стал приход Трампа (речь о Дональде Трампе — 45-м президенте США — ИА REGNUM ), официально объявившего, что Америка больше не будет глобальным надзирателем, а начнет заниматься собственными проблемами. Отсюда вытекает, что Россия уже по факту получила право заявлять свои интересы на постсоветском пространстве, дальше это право будет только расширяться и укрепляться», — в свою очередь полагает Петр Своик.

Он также считает, что Украина — это пространство, где сейчас определяется будущая граница между старой Европой и новой Евразией.

«И пройдет она (это ясно уже сейчас) много западнее, чем сегодняшняя линия фронта между АТО и Донецком с Луганском. Что касается Казахстана, никто наши земли забирать не будет, но вот взаимодействие с Россией мы обязаны опирать на нашу собственную политическую и экономическую упругость. Только это способно обеспечить равноправное и взаимовыгодное взаимодействие. И здесь пока большие проблемы. В экономическом плане у нас есть выдыхающаяся экспортно-сырьевая модель и, если честно сказать, без альтернативы», — говорит Своик.

Эти комментарии помогают понять, почему новость о заявлении Шперова в первую очередь появилась в украинских СМИ. Украина всеми силами пытается вбить клин одновременно между Москвой и Астаной и между Минском и Москвой. Впрочем, раздрай в отношения вносят не только украинские СМИ, но и вышеупомянутый лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в эфире одного из телеканалов вновь обсуждавший восстановление СССР в его прежних границах: «Если они увидят, что Штаты устранятся, не будут вмешиваться, то эти страны сами попросят присоединиться к России. Потому что население этих стран хочет этого, так как при Союзе они жили хорошо. А сейчас они плохо живут, богачи живут хорошо, а бедные слои населения такой системой недовольны. Я бывал на Кавказе, жил и в Казахстане, я точно знаю, что никакого возражения против восстановления СССР не будет. Тем более что СССР был упразднен незаконно. У беловежских соглашений нет никакой легитимности», — заявил Жириновский в программе «Чай с Захаром».

Остается ждать реакции казахстанского общества и на это выступление.