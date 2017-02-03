Вице-премьера Тасмагамбетова отправили послом Казахстана в Россию

Астана, , 18:03 — REGNUM Имангали Тасмагамбетов освобожден от должности вице-премьера указом президента Казахстана в связи с переходом на другую работу — сообщение такого содержания появилось сегодня, 3 февраля, на официальном сайте главы государства.

Как позднее сообщило казахстанское национальное агентство «Хабар», Назарбаев принял решение отправить Имангали Тасмагамбетова послом в Российскую Федерацию.

Напомним, место казахстанского посла в Москве стало вакантным 12 января 2017 года. Бывший посол Марат Тажин был отозван на родину и назначен Назарбаевым на должность заместителя главы Администрации президента вместо арестованного по подозрению в распространении и разглашении государственных секретов Баглана Майлыбаева.

Новое назначение для Имангали Тасмагамбетова, прежде всего, означает временную высылку из страны. Каковы причины такого решения, остается только догадываться. Эксперты не исключают, что Тасмагамбетов стал жертвой внутриэлитных интриг, разворачивающихся в Казахстане вокруг неофициальной должности преемника Нурсултана Назарбаева.

Напомним, буквально на днях в интервью корреспонденту ИА REGNUM известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев назвал Имангали Тасмагамбетова одним из главных претендентов на президентскую власть в стране.

«Операция по передаче власти, на мой взгляд, займет достаточно короткое время. И я не думаю, что будет какой-то промежуточный вариант президента в нашей стране. Скорее всего, «промежуточный президент» станет окончательным вариантом — так же как это было в Азербайджане, Туркмении и т. д. С точки зрения харизмы и опыта, наиболее вероятным наследником считается Имангали Тасмагамбетов. С другой стороны, его кандидатура у многих вызывает неприятие», — отметил Ашимбаев в интервью, добавив, что скорее всего процесс передачи власти завершится уже к осени 2017 года.

Имангали Тасмагамбетов родился в 1956 году. Окончил естественно-географический факультет Западно-Казахстанского государственного университета имени Утемисова по специальности «учитель географии и биологии». Политическую карьеру начал с должности первого секретаря ЦК ВЛКСМ Казахстана в 1989 году. В 1991 был назначен председателем Государственного комитета Республики Казахстан по делам молодёжи. В 1993 году Тасмагамбетов получил повышение до помощника президента Казахстана. Через два года был назначен на пост заместителя премьер-министра республики. В 1997 году стал заместителем руководителя Администрации президента. Еще через год вернулся к прежним обязанностям помощника главы государства. С 1999 по 2000 год руководил Атырауской областью. Затем снова вернулся на должность заместителя премьер-министра. В 2002 году возглавил правительство. С 2003 по 2004 год работал Государственным секретарем. Затем получил назначение руководителем Администрации президента. С декабря 2004 года по апрель 2008 года был акимом (мэром) Алма-Аты. В 2008 году перебрался на аналогичную позицию в столице Казахстана Астане. В 2014 году получил пост министра обороны республики. В военном ведомстве Имангали Тасмагамбетов проработал до 13 сентября 2016 года, когда был назначен вице-премьером Казахстана.

Читайте также: Внук Назарбаева публично назвал имена казахстанских «врагов народа»