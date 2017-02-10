Более 500 предложений по реформе Конституции выдвинули казахстанцы

Астана, , 18:17 — REGNUM До завершения всенародного обсуждения проекта поправок в Конституцию Казахстана осталось 16 дней. Как сообщил сегодня, 10 февраля, руководитель Администрации президента Казахстана Адильбек Джаксыбеков, за прошедшие две недели от граждан поступило свыше 500 предложений.

«На сегодняшний день поступило более 500 разных предложений, помимо этого имеется много мнений. Прошло уже две недели, как проект Закона о поправках в Конституцию вынесен на всенародное обсуждение. Как вы сами видите, в обществе идет активная дискуссия практически по всем пунктам реформы. Члены нашей группы активно работают, обобщают, анализируют все поступающие предложения. К этой работе привлекаются специалисты и эксперты различных отраслей. Следует отметить, что на всенародное обсуждение вынесен лишь проект конституционной реформы. Мы должны это всегда учитывать. По итогам обсуждения он может быть изменен. Предложения, выражающие мнения широких слоев казахстанского общества, могут быть приняты», — отметил Джаксыбеков на заседании рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.

Напомним, 26 января 2017 года Нурсултан Назарбаев обратился к гражданам страны со специальным заявлением, в котором сообщил, что в Казахстане будет проведена политическая реформа с целью перераспределения полномочий между ветвями власти. Как отметил президент, в рамках данной реформы планируется внести ряд поправок в действующую Конституцию республики. Согласно этим изменениям, полномочия президента должны быть уменьшены, при этом возрастут полномочия парламента. Повысится ответственность правительства страны в регулировании социально-экономических процессов.

Президент также заявил, что на всенародное обсуждение поправок в Конституцию отводится месяц. Ответственным органом за прием предложений от граждан была назначена Администрация президента. Все предложения граждан передаются на рассмотрение специальной рабочей группы о вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, которая была создана указом президента 11 января 2017 года.

Между тем, как сообщил на заседании рабочей группы директор научно-исследовательского института (НИИ) гражданско-правовых исследований Казахского гуманитарно-юридического университета Толеш Каудыров, конституционная реформа вызвала «большое оживление в обществе».

«Комиссия выражает благодарность всем, кто направил свои предложения. Надо помнить, что реформа идет и по-другому пути. Это не только конституционные изменения. Мы насчитали 39 полномочий из 45, которые он (президент — ИА REGNUM ) передает в руки правительства и парламента. Это, я скажу, мировое событие, когда исполнительная власть сама легко отдает по своей воле 39 полномочий. Работа идет, готовится законопроект, который до конца месяца уже должен быть внесен в парламент», — рассказал Каудыров.

Он также отметил, что граждане выражают озабоченность: не много ли полномочий передает президент?

«Разные вопросы и интересы наших граждан затронули. Прозвучали такие предложения, как закрепление роли первого президента Нурсултана Назарбаева в тексте Конституции. Предложения затронули самые разные участки нашей общественно-политической жизни, начиная от выборов, заканчивая полномочиями высших ветвей власти. Отрадно, что населению это очень интересно, и они (граждане — ИА REGNUM ) выражают свое мнение», — подчеркнул глава НИИ.

Каудыров добавил, что «все наиболее ценные предложения, которые будут улучшать этот законопроект (перераспределения полномочий между ветвями власти — ИА REGNUM ), обязательно будут учтены».

Тут следует отметить, что сама реформа подразумевает переход от суперпрезидентской республики к президентской. Однако предложение «закрепить роль первого президента в Конституции» нивелирует эту идею. И здесь вполне уместно вспомнить предположения казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, высказанные в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

«Насколько принципиальный характер носит эта реформа? Мы видим, что в ряде случаев президенту требуется не согласие парламентских партий или палат, а просто консультации. Исходя из этого возникает вопрос — зачем вообще был нужен этот проект поправок? Тем более что механизм влияния парламента на формирование правительства после выборов в нем вообще никак не прописан. И в своем сопроводительном выступлении (спецобращение 26 января — ИА REGNUM ) президент эти направления обозначил весьма туманно. Поэтому складывается впечатление, что есть некий вариант более расширенных поправок в Конституцию, который, скажем так, возникнет в ходе «всенародного обсуждения». И там уже будут содержаться те вопросы, которые и являются на самом деле целью проводимой реформы. Но они будут, видимо, предложены не «сверху», а «снизу» — со стороны населения, экспертов или депутатов», — заявил Ашимбаев.

Он также предположил какие это могут быть поправки:

«Можно предположить, что это усиление влияние партий, точнее партии, на формирование правительства. Возможно, будет внесена норма, по которой после очередных парламентских выборов пост премьера будет предлагаться лидеру или представителю победившей на выборах партии. Вот эта норма выглядит уже более серьезной передачей полномочий. Но при этом мы все прекрасно понимаем, что на выборах всегда гарантировано и с большим отрывом побеждает партия власти «Нур Отан», лидером которой является тот же президент. Здесь же вопрос будет заключаться только в самой процедуре. Конечно, это расширяет полномочия парламента и парламентского большинства. Но, вместе с тем, действующий премьер-министр Бакытжан Сагинтаев — член руководства и бывший первый зампред партии «Нур Отан». Поэтому если такая поправка будет принята, то после выборов пост премьера может быть предложен тому же Сагинтаеву. То есть в персональном варианте опять-таки ничего не изменится», — отметил Ашимбаев.

Кроме того эксперт пояснил, что реформа эта, скорее всего, проводится не ради реформы, а в целях подготовки процедуры по транзиту власти.

«В случае вступления этих поправок в силу, президент сложит с себя полномочия лидера партии «Нур Отан» и инициирует досрочные выборы. Партия выдвинет нового кандидата в председатели партии, который поведет ее на выборы. Затем партия победит, и руководителю будет предложен пост премьер-министра. А затем, если будет принята не озвученная, но обсуждаемая в кулуарах поправка о том, что в случае досрочного ухода с поста действующего главы государства полномочия президента перейдут не к председателю сената, а к премьер-министру, в таком случае новоизбранный премьер автоматически становится и главой государства в случае ухода Нурсултана Абишевича с поста президента. Этот вариант очень похож на то, что происходило в России незадолго до ухода Бориса Ельцина. Когда вновь созданная партия победила на выборах, а ее лидер — Владимир Путин, ставший премьер-министром, через пару месяцев стал президентом», — добавил Ашимбаев.

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