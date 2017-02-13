Борьбой с игрой «Синий кит» в Казахстане занялась специальная служба

С начала года в стране 15 подростков нанесли себе ранения, выполняя задания в сети

Астана, , 16:02 — REGNUM Игры в социальных сетях, приводящие к суицидам подростков, стали главной темой правительственного часа в Мажилисе (нижняя палата) парламента сегодня, 13 февраля.

О сложившейся ситуации депутатам сообщил министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов. По словам министра, всплеск увлечения этими играми произошел в январе. Согласно данным министерства, с начала года в Казахстане зарегистрировано 63 случая вовлечения несовершеннолетних в суицидальные игры. 15 подростков, выполняя задания кураторов игр, нанесли себе телесные повреждения.

«Нам известно, что сейчас они (создатели так называемых «групп смерти» в соцсетях — ИА REGNUM ) начали распространять это (игры — ИА REGNUM ) на пользователей приложений. Это WhatsApp, Instagram, Facebook. Поэтому есть вопросы. Мы сейчас отслеживаем. Не только волонтеры, мы сейчас специальную службу посадили, которая отслеживает эту работу», — заявил Касымов.

Он также отметил, что в 2016 году в Казахстане было зарегистрировано 44 попытки совершения суицида подростками. 16 из них закончились трагически. Однако проведенные правоохранительными органами проверки показали, что эти самоубийства не имеют никакого отношения к «группам смерти» в социальных сетях.

«Изучили «Синий кит», «Тихий дом». Мы изучаем российский опыт, поскольку они с этой проблемой борются с 2013 года. Там в прошлом году они задержали некого Филиппа Будейкина — создателя группы смерти под названием f-57. Его обвиняют в причастности к смерти нескольких подростков. Естественно, его последователи продолжили эту работу. Сейчас еще больше групп появилось», — отметил Касымов.

При этом он подчеркнул, что одной из главных проблем противостояния группам смерти является то, что практически все они размещены в зарубежных соцсетях.

«Разные законодательства. Представляете, как долго мы исполняем эти запросы! А вся проблема в том, что используемые ресурсы расположены вне зоны Казахстана. ВКонтакте находится в России, Facebook и Instagram — в США. Здесь выход может быть такой: в законодательном порядке обязать этих владельцев все данные на казахстанских пользователей держать в Казахстане. Или же обязать их работать в Казахстане через казахстанских провайдеров», — пояснил глава МВД.

Он также обратил внимание на неблагополучную среду, в которой зачастую оказываются казахстанские подростки. По данным Касымова, в 2016 году за неисполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечены более 5500 родителей. Выявлены и пресечены 44 факта жестокого обращения с детьми. В общей сложности 16 тысяч детей проживают в неблагополучных семьях.

Напомним, ранее казахстанские СМИ сообщали о попытках совершения суицидов, связанных с играми «Синий кит», «Море китов», «Тихий дом» и других. В частности, газета «Время» сообщила, что в Караганде в ночь 6 февраля покончила с собой 19-летняя студентка, в телефоне которой нашли снимок записки с текстом «Синий кит или Тихий дом или 4−20, я в игре, тест 57 или 84».

При этом в Министерстве внутренних дел Казахстана опровергли связь между смертью карагандинской девушки с этими играми.

«По факту смерти Сибиряковой проводится досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства». Информация о том, что самоубийство было совершено под влиянием социальных сетей, является недостоверной. Преподаватели и родные потерпевшей в связи с последней информационной волной в обществе предположили о ее связи с «группами смерти». Обстоятельства будут установлены в ходе следствия. Кроме того, призываем представителей СМИ не раздувать указанную тему в информационном пространстве, корректно освещать тему суицида, опираться только на комментарии компетентных органов. Граждан призываем сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — сообщил директор Департамента государственного языка и информации в МВД Алмас Садубаев.

Тем временем, в Кокчетаве школьник сообщил о том, что на него вышли некие люди, которые стали давать ему задания. Однако он понял, что это связано с игрой «Синий кит», и отказался.

В Актау 6 февраля семиклассник нанес себе несколько порезов, якобы выполняя задания куратора игры «Синий кит».

Прокуратура Восточного Казахстана выявила два факта вовлечения школьников области в опасную игру «Синий кит». Прокуроры нашли в социальной сети «ВКонтакте» 9 групп, пропагандирующих насилие и суицид.

Напомним также, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году госорганами Казахстана было выявлено на интернет-ресурсах 150 тысяч материалов, содержащих пропаганду экстремизма, терроризма, жестокости, насилия и суицида. Министерством информации было направлено порядка 500 писем-уведомлений собственникам этих сайтов. В результате 110 тысяч противоправных материалов были удалены.

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