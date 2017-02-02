В Екатеринбурге в средствах массовой информации продолжается активное обсуждение возможной отставки губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и дальнейшего его назначения исполняющим обязанности главы региона. В 2017 году осенью на Среднем Урале пройдут выборы губернатора, и наиболее вероятной кандидатурой, которой будет оказана поддержка Кремля, несмотря на неожиданные события последних дней, по-прежнему считается Евгений Куйвашев.

Vanderlindenma Выборы

Позиции действующего губернатора укрепляло то, что в конце января Евгений Куйвашев встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле и доложил ему об экономических показателях области в 2016 году и ситуации с дорожным строительством. Многие эксперты расценили эту встречу как признак доверия действующему губернатору.

Однако в начале февраля в СМИ появилась информация о том, что в нескольких регионах (в которых в 2017 году пройдут выборы глав) предстоят отставки губернаторов, среди прочих указывалась и Свердловская область. Однако само появление слухов нисколько не смутило представителей команды губернатора, которые, по сообщениям местных СМИ, ждали назначения Куйвашева исполняющим обязанности в преддверии выборов.

Но уже 6 февраля произошла прогнозируемая отставка главы Пермского края Виктора Басаргина, а временно исполняющим обязанности был назначен Максим Решетников. Сам Виктор Басаргин ранее написал прошение об отставке и заявил о том, что не намерен участвовать в предстоящих выборах губернатора Пермского края. А на следующий день, 7 февраля, Владимир Путин удовлетворил достаточно неожиданное прошение о досрочной отставке главы Бурятии Вячеслава Наговицина и назначил исполняющим обязанности Алексея Цыденова. Неожиданность заключается в том, что ранее Вячеслав Наговицын заявлял, что готов баллотироваться на новый срок. И по прогнозам местных политологов он имел неплохие шансы на то, чтобы в итоге получить поддержку Кремля. Но прогнозы не сбылись, и после этого на Среднем Урале произошло несколько важных событий, которые вероятно, взаимосвязаны.

Так, в этот день, по сообщению местных СМИ, Евгений Куйвашев, отложив текущие дела, срочно отправился в Москву. По данным URA.RU, в аэропорт его сопровождал глава администрации губернатора Владимир Тунгусов, до мая 2016 года работавший заместителем главы администрации Екатеринбурга и до сих пор имеющий влияние на чиновников мэрии. Состоявшиеся отставки в других регионах и неожиданный вылет в Москву Евгения Куйвашева в сопровождении главы своей администрации позволяют предположить, что в Кремле губернатору Свердловской области предстояло держать ответ перед кураторами региона, а на кону стоял вопрос о его поддержке перед выборами.

В этот же день, уже после того, как губернатор отправился в Москву, произошло ещё два важных события. Вечером, к окончанию рабочего дня, на официальном сайте администрации Екатеринбурга появилось сообщение об отставке Евгения Липовича, давнего соратника Владимира Тунгусова и главного идеолога реформы общественного транспорта в городе. А буквально через 15 минут, в 16:00 по местному времени на информационном сайте мэрии появилось интервью сити-менеджера Александра Якоба, которое он дал своей пресс-службе. В нём глава администрации Екатеринбурга заявил о переносе скандальной транспортной реформы на 2019 год.

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Напомним, что реформа общественного транспорта, которая ранее планировалась на июль 2017 года, вызвала многочисленные протесты горожан. В частности, региональное отделение «Справедливой России» организовало митинг 31 января на площади Обороны. Также были нарекания со стороны специалистов и некоторых государственных служащих Свердловской области. Ситуация осложнялась тем, что её введение планировалось накануне осенних выборов губернатора, и в случае неудачи она могла оказать негативное воздействие на выбор избирателей.

Вероятно, что эта реформа стала одним из пунктов переговоров Куйвашева в Москве. Косвенно это подтверждается ещё и тем, что в тот же вечер в официальном региональном издании «Областная газета» была размещена публикация «Губернатор остановил транспортную реформу», в которой отмечается, что сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб прислушался к советам главы региона.

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Как бы то ни было, на данный момент в региональных изданиях уже появилась информация о том, что Евгений Куйвашев подтвердил свои полномочия и готовится к статусу исполняющего обязанности и участию в выборах главы региона в сентябре этого года. Официальных заявлений об участии действующего губернатора ещё не прозвучало, но, скорее всего, подготовка к выборам и предстоящему в мае 2107 года предварительному голосованию уже началась. При этом сами выборы должны пройти не в условиях безальтернативности, а в конкурентной борьбе кандидатов, что, по прогнозам, окажет положительное влияние на явку избирателей и придаст голосованию «легитимность».

Так, местное издание URA.RU сообщает о том, что глава регионального отделения «Справедливой России» (партия, которая активно выступала против транспортной реформы в Екатеринбурге) Александр Бурков намерен «объединиться» с Евгением Куйвашевым на предстоящих выборах. В частности, издание сообщает о встрече Александра Буркова с полномочным представителем президента в УрФО Игорем Холманских для определения стратегии власти на выборах губернатора Свердловской области. Речь якобы идёт о том, чтобы Александр Бурков стал на предстоящих выборах губернатора «сильным оппозиционным кандидатом», вместо кандидатуры главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

Напомним, что ранее Евгений Ройзман заявлял о своём намерении участвовать в выборах губернатора Свердловской области в качестве оппонента Евгению Куйвашеву.

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Однако, по мнению экспертов, участие Евгения Ройзмана может сделать итоговый результат выборов непредсказуемым, так как мэра Екатеринбурга, по данным проведённых опросов, на выборах поддержало бы большее число избирателей, чем Евгения Куйвашева. В том числе поэтому, по мнению политологов, участие на выборах в качестве основного оппозиционного кандидата Александра Буркова более предпочтительно.

«Бурков для всех более предпочтительная фигура. Он умеет получать политические дивиденды, не ссорясь с остальными участниками политического процесса. С ним можно договариваться и работать в рамках договоренностей. Ройзман же часто договоренности не соблюдает и всегда может совершить «ход конем», — считает уральский политолог Анатолий Гагарин.

Теперь же остаётся ждать официальных указов президента России и официальных заявлений потенциальных участников предвыборной гонки о намерениях баллотироваться на пост губернатора Свердловской области и наблюдать, как заключают предварительные союзы перед предстоящими баталиями будущие кандидаты.