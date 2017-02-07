«Перенесена навсегда»: изменение схемы транспорта Екатеринбурга отложили

Екатеринбург, , 15:11 — REGNUM Власти Екатеринбурга изменили сроки внедрения новой схемы городского общественного транспорта в городе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии корреспонденту ИА REGNUM.

«С учетом того, что в 2018 году Екатеринбург будет принимать матчи чемпионата мира по футболу, дата внедрения новой маршрутной схемы будет перенесена на 2019 год», — заявил сити-менеджер Александр Якоб.

По словам главы администрации, перенос срока позволит максимально эффективно провести реформу общественного транспорта. Он отметил, что на данном этапе городские власти сосредоточатся на реализации пунктов намеченной программы в части подготовки транспортной инфраструктуры, в том числе выделенных полос, остановочных и пересадочных комплексов и установки средств видеофиксации.

Данное решение властей вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые наблюдатели посчитали, что виной всему предстоящие выборы губернатора Свердловской области и президента России, и чиновники побоялись проводить перед ними столь радикальную реформу. При этом есть такие граждане, которые уверены, что введение новой схемы отложено навсегда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, реформа городского общественного транспорта была намечена на 1 июля 2017 года. Согласно новой схеме, отменялись практически все существующие маршруты. Вместо них вводились новые. Реформа предполагает уменьшение количества маршрутов и увеличение количества подвижного состава на них. Таким образом, уменьшается время ожидания транспорта, но увеличивается количество пересадок. Для того, чтобы жители города не переплачивали за пересадки, параллельно планировалось ввести систему повременной оплаты, в которой тариф был бы рассчитан от первой посадки до последней пересадки.

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После того, как появилась информация об этом, общественность Екатеринбурга была взбудоражена. В социальных сетях и на городских форумах жители высказывали своё негодование тем, что нововведения не обсуждались на общественном уровне, и указывали на недостатки схемы.

Впоследствии на официальном сайте мэрии Екатеринбурга был открыт форум, на котором горожане могли оставлять свои замечания и предложения. «Сегодня специалисты проводят их анализ. Наиболее удачные будут учтены в окончательном варианте проекта новой маршрутной сети», — сообщил Александр Якоб.

Также с критикой предстоящей реформы выступила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Я убеждена в одном — бурная реакция людей показала, что эту непродуманную реформу просто необходимо остановить. И извиниться перед горожанами за форму, в которой она была презентована», — заявила омбудсмен.

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Высказал свои замечания глава свердловской Госавтоинспекции Юрий Дёмин. Он подчеркнул, что никто из разработчиков не обратился в ГИБДД, чтобы получить информацию об аварийности городских дорог по которым в новой схеме планировалось интенсивное движение новых маршрутов.

«Особую озабоченность вызывает то, что разработчики даже не поинтересовались состоянием аварийности на тех или иных участках улично-дорожной сети, задействованной в транспортной схеме, хотя зачастую именно ДТП становятся причиной затруднений в движении того же общественного транспорта, а соответственно, начнется и несоблюдение графика движения, как следствие — обещанные 3−7 минут ожидания общественного транспорта невозможно будет соблюсти», — заявил Юрий Дёмин.

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В свою очередь, проверку новой транспортной схемы организовала прокуратура Свердловской области.

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Также в городе была проведена массовая акция протеста на Площади обороны. Несколько сотен жителей вышли на митинг, чтобы выказать своё недовольство предстоящей реформой и увеличением стоимости проезда в городском транспорте. На интернет портале была создана петиция, в которой Минтранс призывают остановить внедрение новой схемы общественного транспорта в Екатеринбурге.

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Вопрос о реформе выносился на обсуждение в городской думе Екатеринбурга, а также на совместное заседание общественных палат города и области. В ходе обсуждения существующий вариант нововведений получил долю критики, как от депутатов, так и от общественников, которые призвали подключить к разработке новой схемы широкий круг специалистов.

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Тем не менее, ранее городские власти заявляли, что все пожелания будут учтены до марта 2017 года, после чего будет принят окончательный вариант реформы. Однако теперь в администрации изменили своё решение.

«Безусловно, схема будет доработана с учетом предложений общественности и экспертного сообщества. Новая маршрутная сеть должна стать удобной как для школьника, так и для пожилого человека. В настоящее время созданы рабочие группы по каждому направлению проекта, которые позволят учесть большинство предложений. Планируется, что на доработку схемы понадобиться около года», — сообщил Александр Якоб.

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Отметим, что сегодня стало известно о завершении работы в администрации одного из идеологов новой транспортной схемы Евгения Липовича. Глава администрации Екатеринбурга поблагодарил своего бывшего заместителя за «многолетнюю успешную работу». Также было указано, что все наработки, накопленные за годы его деятельности, будут использованы городскими властями.

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