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Стало известно, кто отменил транспортную реформу в Екатеринбурге

Общество
Чиновник мэрии фактически признал, что изменить схему транспорта можно было и с 1 июля

Екатеринбург, 8 февраля 2017, 19:47 — REGNUM  В Екатеринбурге транспортная реформа была отменена под влиянием губернатора Свердловской области. Об этом сообщает официальное издание региональных властей «Областная газета».

В публикации под названием «Губернатор остановил транспортную реформу» отмечается, что сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб прислушался к советам главы региона. Ранее губернатор заявлял, что при подготовке этой реформы необходимо широкое общественное обсуждение.

Заявление официальной печати вызвало недоумение у некоторых экспертов. Дело в том, что изначально эту реформу наблюдатели рассматривали как своего рода предвыборный акт. В связи с недовольством значительной части горожан предполагалось, что кандидат на пост губернатора Свердловской области своим «волевым решением» поставит шлагбаум на пути этой реформы и тем самым выступит в роли спасителя, заручится симпатией электората.

Однако реформу остановил именно Александр Якоб, а не губернатор Евгений Куйвашев. К моменту оглашения этого решения глава региона находился в Москве. В связи с этим, заявления о том, что реформу остановил именно губернатор, некоторые эксперты расценивают как попытки администрации главы региона сохранить лицо.

Впрочем, возможно, что Куйвашев действительно повлиял на прекращение реформы общественного транспорта Екатеринбурга. Но за последние около месяца обсуждения власти города и активисты фонда «Город.PRO» сумели поменять негативные настроения горожан. У реформы появилось всё больше сторонников. Многие жители города после решения Якоба заявляли, что жалеют о её остановке.

Кроме того, позиции самого Куйвашева экспертами оцениваются как шаткие. Издание «Ведомости» назвало его кандидатом, но не на пост губернатора, а в отставку. В администрации главы региона пока делают вид, что сохраняют спокойствие.

Есть и ещё один нюанс. Якоб в качестве оправдания заявил, что реформа нуждается в доработке. Однако эксперты считают: времени до старта новой схемы было достаточно для того, чтобы максимально подготовить город и горожан к изменениям. Косвенно в интервью телекомпании «Четвёртый канал» это подтвердил и заместитель председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Сергей Яскевич. «Схема могла бы быть внедрена и к 1 июля, в последующем она бы видоизменялась», — заявил он в интервью телекомпании.

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