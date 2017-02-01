Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели свои первые телефонные переговоры 29 января. В рамках диалога главы государств обменялись взглядами на будущий курс двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. И несмотря на опасения, что новый президент США будет готов пойти на крупномасштабные односторонние уступки Кремлю, их разговор не привел ни к чему подобному, а сам Трамп указал, что его администрация будет тщательно пересматривать политику США в отношении России, пишет Николас К. Гвоздев в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

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Newsit.gr Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина

Автор отмечает, что на основе предоставленных администрацией президента России и Белым домом материалов можно сделать вывод, что Путин и Трамп провели откровенную, приятную беседу, в рамках которой не было достигнуто никаких обязывающих стороны соглашений. Целью разговора, по всей видимости, было установление предварительного фундамента, на котором обе стороны смогут развивать отношения. Такое начало тем не менее не означает, что далее Москву и США ждет простой путь.

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Одной из наиболее полезных рамок для понимания процесса принятия решений во внешней политике является так называя концепция «двухуровневой игры», высказанная профессором Гарварда Робертом Патманом. Вкратце она заключается в том, что пока два лидера ведут переговоры друг с другом, им приходится вести торги и в рамках собственных политических систем, что означает, что свобода их маневра на международной арене может быть ограничена действиями внутриполитических сил. Какими бы «теплыми и дружественными» ни были отношения Путина и Трампа, от них будет мало пользы, если Трамп не сможет убедить тех, кто занимается национальной безопасностью США, что его подход сможет сработать или что Путин будет готов изменить внешнюю политику России, чтобы в большей степени соответствовать предпочтениям Белого дома.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

За последние несколько недель, когда бы ни возникал разговор о возможном улучшении отношений между США и Россией, наблюдается постоянное бюрократическое противодействие новой команде в Белом доме, а в обеих политических партиях в Конгрессе наблюдается единство позиций в том, что Россия — угроза, а Путин — противник, которому нельзя доверять. Более того, крупные группы не заинтересованы в улучшении отношений. Так, до переговоров Кремля и Белого дома высокопоставленные лидеры Республиканской партии предостерегли президента принимать какие-либо шаги в сторону снятия или ослабления санкций США против России, что свидетельствует о том, что законодатели, возможно, работают на то, чтобы ограничить свободу Трампа в отношениях с Москвой.

Совсем никакого внимания тем не менее не получили возможные препятствия такому сближению со стороны российской политической системы. Сохраняется убежденность, что российская сторона отчаянно стремится к улучшению связей с Вашингтоном, тогда как у Владимира Путина есть неограниченная свобода действий в вопросах установления курса российской политики. Однако в стране существует более чем достаточно сил, которые могут не захотеть идти по пути Перезагрузки 2.0 и начать вставлять ей палки в колеса.

Одним из таких признаков автор считает заявление вице-спикера Госдумы России Петра Толстого по поводу акций против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Оно, указывает автор, является прямым намеком, что Великая Октябрьская революция была «еврейским заговором», направленным против этнических русских и их институтов.

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В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин попытался сгладить ущерб, нанесенный замечаниями Толстого, как в России, так и за границей, отметив, что вице-спикер имел в виду осужденных, а не представителей еврейской общины.

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Заявления Толстого напрямую играют на руку потенциальному антисемитскому нарративу, который представляет опасность не только для межэтнического и межрелигиозного баланса в стране, но и угрожает потенциалу стратегического партнерства России и Израиля. Более того, они создают проблемы для любой администрации США, которая пытается улучшить связи с Россией.

Так, пока СМИ США сконцентрированы на политических шагах новой администрации и слова Толстого еще не получили нужного внимания. Однако тем представителям еврейской общины США, чьи предки прибыли из черты оседлости, о которой говорил Толстой, вероятно, уже о них известно. Они теперь могут оказаться более склонны встать на сторону тех, кто считает, что взаимодействие с Россией не стоит того.

Замечания Толстого являются предостережением, что российские политики располагают целым рядом инструментов для саботирования любых попыток добиться разрядки Трампа и Путина. Но есть и другие.

Borgenmagazine.com Флаги США и России

Так, хотя у Владимира Путина больше полномочий, чем у главнокомандующего США, в установлении внешней политики страны, в ней существуют сильные «векторы», которые могут сказаться на попытках добиться скорейшего изменения в отношениях. Администрация Трампа намекала, что заинтересована в улучшении отношений с Россией для перевеса Китая, а также изоляции Ирана.

Россия имела ряд острых моментов в истории отношений с Тегераном и Пекином, тогда как в российско-иранских и российско-китайских отношениях существует определенное недоверие. Однако против того, чтобы пожертвовать этими выгодными отношениями для достижения сомнительной доброй воли со стороны США, будут выступать влиятельные силы. Так, у ВПК и энергетики России значительные и жизненно важные интересы в этих странах. Их не перевесить отношениями с Вашингтоном. Более того, хотя санкции США и оказались проблематичными для России, страна научилась жить при них и необязательно готова пойти на крупные уступки в Сирии и на Украине для достижения смутных обещаний ослабления ограничений со стороны США.

В свою очередь, администрации Трампа будет сложнее продвигать изменения в отношениях, если она не сможет убедить большое число скептиков в правительстве США и внешнеполитическом сообществе, что взаимодействие с Москвой с большей вероятностью приведет к успехам в заявленных целям и интересам США, чем продолжение или даже эскалация конфронтации.

Хорошо, заключает автор, что первый официальный разговор между Путиным и Трампом прошел так успешно, однако довольно смутными кажутся перспективы любой значительной сделки в ближайшие месяцы, если с одной или обеих сторон не окажется готовности активно бороться против сил, сопротивляющихся сотрудничеству двух стран.