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Горбачев: разговор Путина с Трампом дает надежду на диалог между РФ и США

Политика
Пока диалога нет

Москва, 30 января 2017, 18:39 — REGNUM  Первый и единственный президент СССР, бывший генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев считает, что состоявшийся 28 января телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом дает надежду на начало диалога по широкому спектру вопросов между двумя странами. Слова Горбачева приводит сегодня, 30 января, телеканал RT.

«Очень хорошо, что такой разговор состоялся. Разумеется, у нас может быть только общее представление о его содержании. Но судя по информации в СМИ, была затронута довольно широкая повестка дня, и я это приветствую», — сказал Горбачев.

Экс-президент СССР подчеркнул, что в последние годы он неоднократно говорил о необходимости возобновления российско-американского диалога, а также сокращения ядерных вооружений.

Напомним, 28 января, состоялся телефонный разговор Путина с Трампом. Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений. Тема антироссийских санкций не затрагивалась. Белый дом США заявил, что разговор был хорошим.

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