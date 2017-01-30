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Высказывания Петра Толстого просят проверить на соответствие закону

Политика
Депутат Заксобрания Петербурга считает, что его думский коллега совершил преступление

Санкт-Петербург, 30 января 2017, 12:51 — REGNUM  Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить высказывания вице-спикера Госдумы, журналиста Петра Толстого на предмет наличия в них признаков преступления. Об этом Вишневский рассказал на своей странице в соцсети.

«Полагаю, что в действиях вице-спикера Госдумы П.О.Толстого «усматриваются отдельные признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» лицом с использованием своего служебного положения», — написал петербургский парламентарий.

Он попросил СКР проверить факты, изложенные в заявлении, и в случае их подтверждения возбудить уголовное дело в отношении Петра Толстого.

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Как сообщалось, на пресс-конференции по поводу дискуссии вокруг передачи Исаакиевского собора в руки РПЦ Петр Толстой заявил, что «люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек».

После этого в адрес Толстого в соцсетях и от ряда депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга прозвучали обвинения в антисемитизме. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) упрекнула Толстого («Единая Россия») в подрыве межнационального мира и призвала парламент отреагировать на его заявления.

Однако 26 января претензии ФЕОР были сняты: вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») и глава ФЕОР Александр Борода примирились. «Конечно, никакой национальности я не имел в виду и говорил об истории нашей страны и о тех людях, которые разрушали и храмы, и синагоги, и речь шла не о национальностях. Поэтому прошу вас, если это кого-то задело, то я сожалею», — сказал Толстой.

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В России антисемитские настроения и националистические высказывания должны пресекаться на корню, заявил глава правительства РФ, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев.

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Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
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