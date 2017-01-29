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Телефонный разговор Путина и Трампа завершился

Политика
«Беседа (двух лидеров) продолжалась около 45 минут»
Путин и Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
Путин и Трамп

Москва, 28 января 2017, 21:30 — REGNUM  Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонный разговор в субботу, 28 января. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил высокопоставленный чиновник в администрации США.

«Беседа (двух лидеров) продолжалась около 45 минут», — говорится в сообщении.

Отметим, что телефонный разговор между президентами РФ и США стал первым после вступления Трампа в должность и вторым после его избрания главой Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что 28 января Владимир Путин проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Предполагается, что Путин поздравит Трампа со вступлением в должность, также, возможно, состоится обмен мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений.

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