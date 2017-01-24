«У меня ощущение, что я присутствую на пиршестве юридической мысли, — воскликнул представитель правительства РФ Михаил Барщевский, лишь только оказавшись на трибуне Конституционного суда России во вторник, 24 января. — Редко бывают такие интересные процессы». Всегда красноречивый Барщевский живо описал, что чувствует себя будто перед шведским столом, и понимает, что уже высказано так много интересных мнений, что ему досталась всего пара «пирожков».

Ksrf.ru Главный зал Конституционного суда РФ

Обсудить и впрямь было что. В КС рассматривали жалобу оппозиционера Ильдара Дадина. Находясь в колонии общего режима №5 Рубцовска в Алтайском крае, он пытается оспорить конституционность статьи УК РФ, по которой его осудили.

Дадин стал первым человеком в стране, которого осудили по статье 212.1 УК РФ. Она предусматривает уголовное наказание за неоднократные нарушения порядка проведения митингов и других массовых акций. Вообще эти нарушения не считаются особенно опасными и подпадают под действие Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). К ним относится, например, несогласованный с властями пикет из более чем одного человека. Уголовную статью 212.1 ввели лишь в 2014 году. В декабре 2015 года Басманный районный суд Москвы признал по ней Дадина виновным и приговорил его к трём годам колонии общего режима. Затем Мосгорсуд скостил срок до 2,5 лет. В ноябре прошлого года Дадин заявил, что в карельской колонии №7 его пытают. Разразился громкий скандал. После этого сидельца отправили в колонию Алтайского края.

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Ильдар Дадин убежден, что статья 212.1 УК РФ криминализует факт участия в мирных массовых акциях, предусматривая уголовную ответственность просто потому, что формальные нарушения порядка их проведения были неоднократными. Таким образом, полагает оппозиционер, попирается правовой принцип non bis in idem — невозможность назначения двойного наказания за одно и то же деяние. Дадин полагает, что норма УК противоречит сразу одиннадцати статьям Конституции, а именно 1 (часть 1), 15 (часть 4), 17 (часть 1), 18, 19 (часть 1), 29 (части 1 и 3), 31, 48, 49 (часть 1), 50 (части 1 и 2) и 55 (часть 3).

Адвокаты заявителя также настаивают, что уголовное наказание за правонарушения, — пусть и неоднократные, предусмотренные административным кодексом, — непропорционально и неадекватно общественной опасности этих правонарушений. «Из трех кошек не получится тигра. Если нарушение раньше было не опасно, то повторное его совершение не делает его более опасным», — заявил представитель Дадина Сергей Голубок. Тем более странно, по его мнению, назначать за такие проступки реальные сроки лишения свободы, или, например, штраф в 600 тыс. рублей, что составляет среднюю зарплату россиянина за 2,5 года, согласно данным Росстата.

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Оказалось, что не только Дадин и его представители недовольны новой статьей Уголовного кодекса, но — по совсем иным причинам. «Мне не нравится 212.1. Но это не значит, что она неконституционна», — заявил Михаил Барщевский. Статья написана неаккуратно, считает он: получается, что за третье нарушение КоАП грозит «уголовка», но затем прежняя история «сгорает», и уже за четвертое аналогичное деяние нарушитель может вновь отделаться административным наказанием. Барщевский, конечно, выступил против применения уголовной ответственности «сходу», но и против бесконечного применения административной. «Мой дедушка говорил: «Прежде, чем выпороть, нужно два раза отшлепать». Логика в этом есть», — согласился он с мотивами законодателей.

Похожую позицию высказала и представитель Министерства юстиции Мария Мельникова. Она заметила, что формулировки статьи, например, о сроке, в течение которого следует отсчитывать «повторность» нарушений (180 дней), не позволяют точно определить, какой период имеется в виду. «Конструкция нормы полностью соответствует Конституции, но некоторые формулировки требуют законодательного усовершенствования», — заключила она.

Коллеги из других институтов власти были еще более непреклонны. «Общественная опасность преступления достигается в силу систематического, умышленного игнорирования лицом требований законодательства о порядке проведения собраний», — сказал представитель президента в КС Михаил Кротов. Он пояснил, что законодатель вправе учитывать опасность не только конкретного деяния, но и личности, которая многократно пренебрегает законом, осознанно проявляет неуважение к федеральным нормам. Если же этого не делать, то злостному правонарушителю, в конце концов, будут присуждать менее строгое наказание, чем он того заслуживает.

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Схожие сентенции изрекли и представитель Совета Федерации Андрей Клишас, и представитель Государственной Думы Татьяна Касаева. Чем чаще тебя штрафуют и всячески административно наказывают, чем упорнее ты сопротивляешься и, например, выходишь на несогласованные акции — в случае с Дадиным это были одиночные или малочисленные пикеты, — тем более опасным гражданином ты становишься.

Если у адвокатов Дадина не возникло желания задавать вопросы представителям властей — как они впоследствии пояснили, им «всё и так было понятно» — то у некоторых судей все же была пара вопросов. Судья Сергей Князев обратил внимание, что в КоАП есть еще одна статья за «повторное нарушение» порядка проведения массовых акций, которая следственными органами в отношении Ильдара Дадина была вообще проигнорирована — те сразу привлекли его к уголовной ответственности. «Как вы можете это объяснить?» — обратился он к Клишасу. Тот пояснил, что такие решения остаются «на усмотрение правоприменителя», к чему следствие хочет привлечь, к тому и привлекает. «А как же равенство всех перед законом и судом?» — не понял Сергей Князев. Вопрос повис в воздухе.

Князев этим не удовлетворился и обратился уже к Михаилу Кротову. Он поинтересовался, считает ли представитель президента, что верно криминализованы даже те неоднократные нарушения, которые не представляют никакой опасности для общества, например, если организатор систематически не носит бейджик с именем во время акции или призывает к потенциальному мероприятию, которое в итоге даже не состоялось. «Это тоже образует состав преступления? Когда нарушение носит исключительно мирный характер?» — уточнил свой вопрос Князев.

«Давайте не будем отказывать суду и правоприменителю в разумности применения норм, когда он, оценивая, принимает решение о необходимости применения уголовной ответственности», — предложил Кротов.

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Но когда место за трибуной занял начальник отдела защиты интересов МВД в высших судебных органах Гайк Марьян, стало понятно, что российский суд, вероятно, вообще слишком гуманен к Ильдару Дадину и ему подобным. Марьян попросил суд все-таки взглянуть на дело «с точки зрения правоприменения», то есть встать на место тех полицейских, которые борются со злостными нарушителями правил проведения массовых акций «на земле», путем задержаний, арестов и прочих мер, оговоренных административным, а теперь и уголовным законодательством.

«Большей опасности, чем у массовых мероприятий и каких-то акций, которые происходят в местах большого скопления людей, нет ни у чего. Даже проводимое полностью в соответствии с законом массовое мероприятие, к сожалению, имеет большой риск того, что пострадают люди. Если к тому же нарушается еще и закон и порядок проведения любого массового мероприятия, то нарушаются права огромного количества людей», — заявил он. Одновременно, подчеркнул Марьян, возникает угроза жизни, здоровью и имуществу граждан.

МВД России даже обратилось к опыту других «ведущих, цивилизованных стран мира», где за нарушения на массовых мероприятиях «сразу предусмотрена уголовная ответственность», без всяких административных поблажек. «Ведь если мы возьмем уголовный закон одной ведущей страны — я, правда, не хочу ее называть, но у меня вся подборка есть, — интриговал представитель полиции, — запрещенным мероприятием может быть даже согласованная с администрацией акция, когда местные жители считают, что их спокойствие нарушается, или когда местные жители или органы власти считают, что в ходе мероприятия что-то может спровоцировать какую-то группу населения». У присутствующих возникли подозрения, что речь идет о Соединенных Штатах Америки, где 22 января на улицы 600 городов вышли 1−2 миллиона протестующих против прихода к власти Дональда Трампа. Полиция рапортовала, что не произвела ни одного ареста.

Впрочем, Гайк Марьян свою «ведущую страну» не выдал. «У них прямо в уголовной норме говорится: во-первых, сразу до года лишения свободы за участие в неразрешенной акции, — увлеченно продолжал Марьян, — а во-вторых, сотрудник полиции дает команду и просит всех разойтись, если не подчинились — до пяти лет, а полиция имеет право — прямо это в законе написано! — причинять вред здоровью».

А что получается у нас — за многократное нарушение штрафуют на 10−15 тысяч рублей, согласно нормам КоАП, продолжал Марьян, а с теми, кто не повинуется законному требованию полицейского, вообще обращаются крайне мягко. «Не то что до пяти лет — административная ответственность, опять же, предусмотрена!» — заметил Гайк Марьян.

Эмиссару полиции возразил Сергей Голубок. «Уважаемый представитель МВД ссылался на свое исследование, которое к материалам дела не приобщено, о разных странах. Упоминал страну ведущую, но не назвал ее, так что очень сложно понять, что имелось в виду. Если речь идет о США, то там 50 уголовных систем в штатах и одна федеральная с разными законами, и по-разному вопросы решаются. Сложно здесь что-то комментировать», — заметил адвокат.

В свою очередь он напомнил о постановлении Европейского суда по правам человека «Галстян против Армении», оговорившись, что не в курсе, считает ли МВД России Армению цивилизованной и ведущей страной. Страсбург тогда постановил, что Аршама Галстяна наказали лишь «за факт присутствия на демонстрации, а не за совершение чего-либо насильственного или неприличного во время нее», а это наносит ущерб «сути права на свободу собраний». Гражданина Армении приговорили к трем дням заключения. Ильдара Дадина — к трем годам, замененным на 2,5 года.

Представители Дадина подчеркнули, что в российском уголовном праве достаточно способов нивелировать любую общественную опасность — участников массовых акций можно привлечь за хулиганство, массовые беспорядки, другие действия, несущие общественную опасность. «В статье 212.1 криминализуется только само участие. Любой другой риск, если он есть, запрещен другими статьями. Необходимо вырезать эту опухоль из тела Уголовного кодекса», — призвал Голубок.

А апеллировать к разумности судебных инстанций, соразмерности наказаний, которые присуждают на деле, бесполезно, считают адвокаты. К сожалению или счастью, но пока Ильдар Дадин — единственный осужденный по ст. 212.1 УК РФ. Правоприменительной практики просто нет, точнее, она крайне неутешительна.

«Общественную опасность, причиненную поступками Дадина, ни в ходе предварительного расследования, ни в ходе судебного заседания никто даже не пытался доказать. Наличие ее в диспозиции статьи 212.1 УК РФ не прописано. Следователь и не обязан доказывать ее наличие. Ильдар Дадин привлекался по трем эпизодам, два из которых были одиночные пикеты. Правда, при задержании сотрудникам полиции померещился еще один человек, но на суде полицейские не смогли вспомнить, кто был этот второй оппозиционер и задерживали ли его», — заметила адвокат Ксения Костромина. Но был ли это одиночный пикет или «массовое» мероприятие из двух-трех человек, для Басманного суда Москвы это стало установленным фактом благодаря постановлению об административном правонарушении.

«Никто не выясняет действительную степень опасности этого деяния. Вот стоял Дадин в одиночном пикете, кому он причинил вред? У нас нет ни одного потерпевшего по делу — ни физического, ни морального вреда, ни какого-то вреда имуществу. Потерпевшего по делу нет, как можно говорить о том, что общественная опасность возникла из-за действий Ильдара Дадина? Можно сколько угодно рассуждать об абстрактной возможности, но законодатель обязан прописать, как это должно быть расследовано. Особенно в том случае, когда человеку грозит лишение свободы сроком до пяти лет», — добавила Костромина.

Она напомнила, что правоприменение в деле Дадина началось с того, что его хотели взять под стражу с момента возбуждения уголовного дела, тогда как все постановления о привлечении к административной ответственности еще не вступили в силу. Впрочем, апелляции были отклонены. В итоге, суд все же разрешил Дадину оставаться на время следствия не в СИЗО, а под домашним арестом.

«Далее судья Басманного суда Наталия Дударь, рассмотрев уголовное дело в отношении ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности Дадина при отсутствии доказанного причинения какого-либо ущерба какому-либо лицу, госоргану или кому-то еще, назначает ему лишение свободы в виде трех лет, берет в зале суда под стражу. Вот единственный факт правоприменительной практики по статье 212.1 УК. Рассуждать можно сколько угодно, но, видимо, этот пример говорит о том, что все-таки правоприменителю законодательные органы должны более ясно рассказать, как же им надо действовать в каждом конкретном случае», — считает адвокат Костромина.

В итоге, дело Дадина — это не просто «дело Дадина», считают его представители. По их убеждению, весь этот «пир юридической мысли» должен-таки отменить статью 212.1, которая запугивает граждан, заставляя их сидеть в «фейсбуках», а не реализовывать свои права на мирные собрания. Отмена статьи — единственная возможность для россиян не бояться произвола со стороны государственных органов, провозгласили адвокаты.

…К слову, еще в 2015 году они могли найти хоть какую-то поддержку в институтах власти. Бывший уполномоченный по правам человека в РФ Элла Памфилова считала, что статья 212.1 УК РФ нарушает запрет на двойное наказание за одно нарушение, о чем говорится в ее докладе за 2015 год, она даже сама планировала обратиться в Конституционный суд, чтобы проверить соответствие этой нормы положениям статьи 50 Конституции. Представитель нынешнего омбудсмена Татьяны Москальковой подобных лирических отступлений себе не позволил и заявителя не поддержал. Видимо, с приходом на этот пост экс-сотрудника МВД ситуация в аппарате омбудсмена кардинально переменилась.

«Это просто нож в спину», — воскликнул Голубок. «Нож в спину кому? Уполномоченному?» — не понял председатель КС Валерий Зорькин, поторопившийся под занавес объявить всё происходящее вокруг «душевным праздником».

«Нож в спину правам человека, уважаемый председательствующий», — обреченно заключил Сергей Голубок.