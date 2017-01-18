Одним из самых важных вопросов во внешней политике избранного президента США Дональда Трампа, полную картину которой еще предстоит составить, является то, какой курс президент-республиканец выберет по отношению к Израилю. При этом самыми существенными из противоречий, возникших между США и Израилем в ходе президентства Барака Обамы, являются сделка с Ираном и расширение израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, пишет Келли Бокар Влахос в статье для The American Conservative.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Израиля

Israel Defense Forces Израильские солдаты на учениях

Хотя Трамп и начал свою предвыборную кампанию с заявлений о том, что его позиция по палестино-изральскому конфликту будет носить «нейтральный» характер, за последние несколько недель она значительно сдвинулась «в сторону настойчивого сионизма». Так, избранный президент США выдвинул на пост посла США в Тель-Авиве человека, придерживающегося более правых взглядов, чем премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, взял в свою команду еще одного сторонника израильских поселений, а также назначил своего зятя Джареда Кушнера, который, по некоторым данным, и стоял за привлечением этих лиц, на пост высокопоставленного советника.

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Эксперты отмечают, что в новой команде наблюдается такое единство позиций против решения палестино-изральского конфликта двумя странами, за расширение поселений на спорных территориях и перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, какого давно не было в политике Вашингтона. Если этим силам удастся поступить согласно своим планам, и без того хрупкий Ближний Восток может встать на путь новой региональной напряженности, тогда как на десятилетиях процесса мирного урегулирования будет поставлен крест.

Krokodyl Американское посольство в Тель-Авиве

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«Мы обеспокоены, потому что новая администрация, кажется, отказывается от давнего межпартийного консенсуса в поддержку двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта и давней межпартийной внешней политики США против шагов, которые могут нанести вред двухгосударственному решению, в том числе против расширения поселений», — заявил Дилан Уильямс из лоббистской организации J Street, которая занимается поддержкой Израиля и решением конфликта между Израилем и Палестиной, а также поддерживает ядерное соглашение с Ираном.

Вопрос поселений стал центральным в декабре, когда США воздержались при голосовании в Совете Безопасности по резолюции против еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Тогда Трамп в гневе выступил с рядом сообщений в Twitter против администрации Обамы за сделку с Тегераном и отказ от вето в ООН, после чего республиканец призвал израильский народ «держаться», пообещав, что «после 20 января все будет лучше». Инцидент произошел менее чем через месяц, после того как помощница Трампа Келлиан Конуэй настояла на необходимости переноса посольства США. По её словам, это «большой приоритет» для Трампа.

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«Без сомнения, это вызывает опасения», — считает Уильямс. «Как и в случае с большинством его замечаний и политических мер, предстоит еще посмотреть, сколько в них риторики, а какие из них он планирует воплотить в жизнь». Однако отказ от двухгосударственного решения и перенос посольства, добавил он, «будет связан с большими рисками».

И процесс уже пошел. Так, в первый день заседания Конгресса ряд республиканцев внес на рассмотрение законопроект о том, чтобы объявить Иерусалим столицей Израиля, а также перенести туда посольство США из Тель-Авива.

С другой стороны, президент Палестины Махмуд Аббас обратился к Трампу с письмом, в котором он предостерег от подобного шага, подчеркнув, что эти действия будут иметь «катастрофические последствия» для мирного процесса. «Катастрофическими» последствия подобного шага называли и в Иордании, для которой перенос посольства станет «красной чертой».

При этом Дэвид Фридман, которого Трамп выдвинул на пост посла США, лишь ускорит ход событий по этой траектории. Фридман — ортодоксальный иудей — был сопредседателем Рекомендательного комитета по вопросам Израиля в предвыборном штабе Трампа. Вместе с ним комитетом руководил юрист Джейсон Гринблатт, занимающий на сегодняшний день пост специального представителя по международным отношениям. И Фридман, и Гринблатт поддерживают близкие связи с мужем дочери Трампа Иванки Джаредом Кушнером, который, по некоторым данным, и «помог» при составлении обращения Трампа к Американо-Израильскому комитету по общественным связям (АИКАС)

Free great picture Ортодоксальные иудеи перед Стеной Плача

Фридман не только заявил, что поселения на спорных территориях законны, но и назвал двухгосударственное решение «иллюзией», а также пообещал тем, кто поддерживал Трампа на выборах, что новый президент США не будет делать ничего, чтобы принудить Израиль к переговорам. Он сторонник и спонсор консервативного еврейского поселения Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан. Он также назвал организацию J Street теми, кто «хуже, чем капос» — нацистских сообщников из числа евреев, тогда как, по его словам, Антидиффамационная лига делает «кретинские» заявления.

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В свою очередь, посол Израиля в США Рон Дермер, который встречал холодное отношение со стороны администрации Обамы, был тепло принят новым руководством. Он обвинил команду Обамы в сговоре с ООН по антиизраильской резолюции и выступил в защиту Стива Бэннона и издания Breitbart News, которых обвинили в антисемитизме. Он также выступает за перенос посольства, считая выдвижение Фридмана «прекрасным выбором».

Для ультраконсервативных произраильских групп в Вашингтоне такое развитие событий крайне желательно. Тем не менее, несмотря на уверенность одних экспертов в поддержке со стороны Трампа еврейских поселений и переноса посольства, некоторые неоконсерваторы с подозрением относятся к позициям Трампа в вопросе Израиля. Однако, как отмечает профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт, выступивший соавтором книги «Израильское лобби и внешняя политика США», холодная реакция республиканцев на шаги Трампа в сторону Израиля связана с их неприятием самого Трампа.

Тем не менее они по меньшей мере понимают, что он занимает более произральские позиции. Так, бывший заместитель государственного секретаря США в администрации Рональда Рейгана Эллиот Абрамс выразил свое удовлетворение выдвижением Фридмана, а также отметил, что «кажется вероятным, что при администрации Трампа США вернутся к прежним практикам и будут стоять на защите Израиля».

Даже, возможно, самый ярый критик Трампа Уильям Кристол нашел что сказать хорошего о Трампе за прошедшие дни, прежде всего из-за того, что Кристол считает подход Обамы к Израилю достойным самого яростного порицания. Так, после голосования в ООН Кристол заявил, что Трамп «перенастроит американо-израильские отношения», потому что он занимает более «дружескую, чем администрация Обамы, позицию» к Тель-Авиву.

Тем временем профессор истории России в Университете Центрального Коннектикута и регулярный автор статей правого издания Jerusalem Post Джей Бергманн обвиняет американо-израильские лоббистские группы вроде АИКАС в том, что они слишком привыкли к статус-кво и доступу к вашингтонскому истеблишменту, чтобы одобрять радикальные шаги, за которые выступают Трамп и его приближенные. Он считает, что для лоббистов близкие связи с Белым домом и Конгрессом оказались важнее, чем выполнение возложенных на них обязанностей по усилению безопасности Израиля посредством увеличения его поддержки в США.

James Emery Флаги Израиля и США

Бергманн также не считает, что перенос посольства и даже отказ США от двухгосударственного решения обязательно приведет к региональному конфликту. По его словам, соседние арабские страны в большей степени озабочены ядерной программой Ирана, поэтому они будут в большей степени поддерживать шаги Трампа по подрыву соглашения, достигнутого с администрацией Обамы.

«Соглашение с Ираном, без сомнения, является худшим, что Обама сделал за последние восемь лет», — подчеркивает Бергманн. «Арабы-сунниты не дураки, они понимают, что Тегеран представляет куда большую угрозу для них, чем сохранение Израиля, даже если они не могут заявить об этом во всеуслышание».

Однако, заключает автор, ни придерживающийся правых взглядов Бергманн, ни левоцентристская организация J Street, ни Уолт, стоящий на реалистических позициях, не знают, какие шаги будет реально делать Трамп, сколько в его словах пустой риторики, а также будет ли он преследовать интересы Израиля или же попросту откажется от активного процесса мирных переговоров и даст двум сторонам разбираться самостоятельно. Каждый вариант будет связан с рисками для безопасности США, а взаимные уступки станут причиной дебатов уже в первые дни работы новой администрации.