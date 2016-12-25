Трамп: «Израиль потерпел большое поражение в ООН»

Вашингтон, , 02:20 — REGNUM Избранный президент США Дональд Трамп высказался по поводу принятой ранее в Совбезе ООН резолюции о запрете строительства израильских поселений на территориях Палестины. В связи с «поражением Израиля» достижения мира в регионе сильно затруднится, заявил Трамп, опубликовав в субботу, 24 декабря, соответствующее сообщение в сети Twitter.

«Большая вчерашняя потеря Израиля в Организации объединенных наций сильно затруднит мирные переговоры», — заявил Трамп. Это очень плохо, считает избранный президент, но мирные переговоры необходимо продолжить в любом случае.

Ранее по поводу принятой резолюции высказался российский МИД. Согласно официальному заявлению ведомства, РФ голосовала за принятие данной резолюции исходя из «неоднократно подтвержденной позиции международного сообщества о незаконной поселенческой деятельности Израиля». Во внутриполитическом ведомстве РФ считают, что разрешить конфликтную ситуацию возможно только на основе прямых переговоров между израильтянами и палестинцами.

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