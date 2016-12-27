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«Хуже, чем капо!» — посол Трампа в Израиле считает Обаму антисемитом

Политика
Джордж Фридман утверждает, что скоро все изменится

Нью-Йорк, США, 27 Декабря 2016, 00:57 — REGNUM  Будущий посол США в Израиле Джордж Фридман, выбранный на данный пост избранным президентом Дональдом Трампом, считает уходящего американского лидера Барака Обаму «убежденным антисемитом», передает Associated Press 26 декабря.

По словам Фридмана, действующая администрация президента тесно сотрудничает с израильской правозащитной группой J-Street, политическими противниками премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которых будущий посол называет «хуже, чем капо» (евреи-предатели, сотрудничавшие с нацистами в гетто и концлагерях — прим. ИА REGNUM ).

Фридман выразил надежду, что при будущей администрации «нарратив» в отношениях с Израилем изменится, и команде нового президента Дональда Трампа удастся отменить резолюцию Совета безопасности ООН, уже названной «антиизраильской».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря СБ ООН большинством голосов принял резолюцию, предписывающую Израилю прекратить «всю поселенческую активность» на «оккупированных территориях» Палестинской автономии. США заняли в голосовании «нейтральную позицию», несмотря на просьбы израильской стороны о ветировании документа.

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Принятие резолюции вызвало крайне негативную реакцию в Израиле. Правительство Израиля уже отозвало посла из Соединенных Штатов, премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже обвинил Барака Обаму «в сговоре с бандитами» и отказался выполнять требования «абсурдной резолюции».

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Избранный президент США Дональд Трамп, которого небезосновательно называют «другом Израиля», накануне голосования провел переговоры с президентом Египта Абделем Ас-Сиси и американской делегацией в ООН, что позволило сдвинуть сроки рассмотрения документа на день, но не более того. После официального прихода к власти 20 января Трамп обещает «все изменить».

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