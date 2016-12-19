Больше заместителей

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У губернатора Алтайского края с 2017 года будет двое первых заместителей: о количественном составе новой системы исполнительной власти (региональное правительство) сообщает 19 декабря ИА «ПолитСибРу».

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«У председателя правительств Алтайского края будет восемь заместителей, в том числе два первых заместителя, пост замов также займут — руководитель администрации губернатора и правительства, министр финансов, министр экономического развития», — пишет издание, отмечая, что сейчас у губернатора Алтайского края семь заместителей.

Министрами в новой схеме управления регионом значатся также: министр здравоохранения; министр имущественных отношений; министр образования и науки; министр природных ресурсов и экологии; министр сельского хозяйства; министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства; министр труда и социальной защиты; министр юстиции Алтайского края.

«Ленин vs Путин»

ИА «Банкфакс» 16 декабря опубликовало занятную новость под заголовком «Ленин vs Путин: алтайские коммунисты не дают портретам двух Владимиров ужиться в одном кабинете», в которой говорится о том, что часть депутатов-коммунистов фракции КПРФ в местном парламенте требует от консультанта фракции Нелли Федоровой снять со стены над рабочим столом портрет президента Владимира Путина. В публикации отмечается, что история эта разворачивается уже несколько дней.

«Нелли Федорова пояснила, что после назначения консультантом фракции КПРФ в Заксобрании действительно повесила над своим рабочим столом в здании Парламентского центра портрет президента. Однако лик Владимира Путина вызвал отторжение у части коммунистов. Наиболее активные безапелляционно потребовали снять изображение», — говорится в публикации.

Сама г-жа Федорова, являясь госслужащим, рассказала, что свое рабочее место оформила осознанно и менять ничего не собирается.

«Я не член фракции, я государственный гражданский служащий. Атрибутика фракции, портрет Владимира Ленина в кабинете также присутствуют. А у меня висит портрет президента и герб РФ. Меня, как и любого адекватного гражданина России, абсолютно не напрягает ни то, ни другое», — приводит «Банкфакс» слова самой Нелли Федоровой. Она подчеркнула также, что сама к коммунистам неприязни не испытывает, однако слышать их требования было как минимум странно.

Руководитель фракции Мария Прусакова комментировать ситуацию отказалась, указав, что это внутрифракционный вопрос. Между тем, ссылаясь на мнение неназванных коммунистов, «Банкфакс» написал о том, что в КПРФ якобы, найдено «компромиссное» предложение: Нелли Федорова должна утром приносить портрет главы государства, устанавливать над столом, а вечером — снимать и забирать с собой.

«Что бы это дало — ясно не до конца. Возможно, члены КПРФ беспокоились, что ночью Владимир Ленин становится особо беззащитен перед президентом», — иронизирует «Банкфакс».

«Партия сама по себе, я сам по себе»

Сайт «Dok22.ru» 19 декабря опубликовал статью алтайского политолога Михаила Литвинова, отметившего любопытную деталь во взаимодействии депутата Госдумы РФ Александра Прокопьева с алтайскими единороссами. Речь идет о периоде избирательной кампании и той информационной кампании с критикой, которую сейчас СМИ, принадлежащие собственникам «Эвалара», развернули в Алтайском крае. Впрочем, политолог рассматривает ситуацию под несколько другим углом. Он полагает, что не в отношении властей края, а в отношении «Единой России» ведется целенаправленная дискредитация, и причина тому — бизнес-интересы «Эвалара».

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Михаил Литвинов напомнил, что уже второй созыв в качестве депутата Государственной Думы РФ бийский бизнесмен Александр Прокопьев состоит во фракции партии «Единая Россия». Но его невнятное отношение к ней особенно ярко проявляется на региональном уровне, где СМИ, входящие в «Сибирскую медиагруппу» Прокопьева, фактически развернули информационную кампанию против руководства края (читай: регионального отделения «ЕР»), — отмечает политолог, предполагая: «Может быть, сам Александр Прокопьев поменял политические ориентиры и перешел в разряд оппозиционеров? Тем более что партийного билета «ЕР» он, по нашим данным, не имеет».

Анализируя возможные причины, по которым произошли столь радикальные изменения в отношениях Александра Прокопьева и «ЕР», Михаил Литвинов пришел к выводу, что ответы лежат в плоскости тех задач, которые решал сам Прокопьев, стремясь гарантированно попасть в число депутатов Государственной думы.

«То есть на первый план выходила задача обеспечения безопасности собственного бизнеса. Как говорится, ничего личного, бизнес есть бизнес. Это приоритет, а все остальное — внешние факторы, от которых при изменении ситуации можно легко отказаться», — заключил политолог. Он полагает, что перспективные возможности решения многих лоббистских вопросов в Москве были бы для «Эвалара», скорее всего, практически закрыты, если бы Прокопьев представлял в Госдуме какую-либо другую партию или был бы независимым депутатом.

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«Как показал ход собственно избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы летом 2016 года, уже в это время Александр Прокопьев и его команда стали последовательно отходить от договоренностей с региональным отделением «ЕР». Во время выборов, в ходе редких встреч с избирателями, звучали формулы типа «партия сама по себе, я сам по себе». Были случаи явной критики партии, что в рамках кампании считается недопустимым. Это принцип проведения избирательной кампании любой партией. Пиком подобного отношения к «ЕР» со стороны Александра Прокопьева можно назвать установленный агитаторам жесткий запрет распространять два номера партийной агитационной газеты в Бийском округе. Были и другие любопытные и малообъяснимые сюжеты», — отмечает Михаил Литвинов.

«Вопрос только в том, насколько осведомлено руководство парламентской фракции Государственной думы о таком «значительном вкладе» её члена в будущие результаты партии «Единая Россия» на масштабных региональных выборах в сентябре 2017 года?» — задается вопросом Михаил Литвинов.

СМИ «Эвалара» и «полный провал»

СМИ, принадлежащие семье депутата Госдумы РФ Александра Прокопьева в текстовом и видео-формате разместили «Реплику» журналиста Михаила Гундарина по поводу затянувшегося строительства государственного художественного музея Алтайского края на площади Октября в Барнауле.

«Я бы назвал историю с художественным музеем просто — полный провал», — цитирует 19 декабря автора «Комсомольская правда». Очевидно, в рамках продолжающейся кампании по критике краевых властей, к «провалу» в статье отнесено то обстоятельство, что администрация отстранила от работ (расторгла контракт) с проблемной компанией. Речь идет о «Стройгазе»: в сентябре его банкротства потребовала АКГУП «Алтаймедтехника».

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«Что случилось с мощной компанией с огромной историей, лидером строительного рынка края — тема отдельного разговора. Но показательна сама история с художественным музеем. Я считаю, что здесь с самого начала были допущены серьезные просчеты. Проект был, похоже, обречен», — заявляет Михаил Гундарин и задается вопросом, мол, где сотни миллионов, причитавшиеся по контракту «Стройгазу»?

Мауль и борьба с революцией

ИА «ПолитСибРу» 15 декабря цитирует скандальные слова начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в Алтайском крае (Росгвардия), полковника Александра Мауля, заявившего почему именно появление Росгвардии именно сейчас он считает очень своевременным.

«К счастью, революционные брожения в Алтайском крае особенно не проявляются. Но нужна федеральная структура, которая будет направлена на сохранение государственного строя и сохранение общественного порядка», — заявил полковник.

Интересно, что впоследствии, комментируя слова оскандалившегося гвардейца, депутат Госдумы, замглавы экспертного совета Росгвардии Михаил Старшинов, не исключил, что заявленное может быть ошибкой СМИ.

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«Если это ошибка СМИ, пусть это останется на их совести, если же такое представление действительно сформировалось в головах некоторых товарищей на местах то, уверен, руководство быстро это поправит», — отметил парламентарий.

Активно цитируемое федеральными СМИ скандальное высказывание руководителя управления Росгвардии в Алтайском крае Александра Мауля удалено опубликовавшим его 15 декабря сайтом Банкфакс, входящим в медиа-группу Эвалар (Сибирская медиа-группа, СМГ), — отметил сайт «Что делать?» (ЧД).

С началом информационной войны «Эвалара» с губернатором, этот алтайский ресурс, никогда ранее не замеченный в лояльности к краевым властям, пристально следит за всем, что происходит у главных героев данной темы.

По данным «ЧД», 16 декабря г-н Мауль срочно появился на «губернаторском» телеканале Катунь-24, где демоностративно озвучивал заявления о том, что цели Росгвардии связаны отнюдь не с незаконной деятельностью по подавлению общественной активности, а напротив, с защитой прав и свобод граждан.

А эваларовский сайт без каких-либо пояснений удалил всю ставшую поводом интереса федеральных СМИ публикацию. Эта страница продолжает оставаться доступной, но теперь не содержит при этом никакого текста.

Депутат-прогульщик: неожиданный поворот

История с депутатом Каменского горсовета от «Справедливой России» Людмилой Скворцовой, которая в начале ноября была уволена за прогул из краевой психиатрической больницы №2, получила неожиданный финал. Выяснилось, что медсестра не явилась на работу не только в день сессии горсовета, но и накануне, кроме того, несмотря на последующий приказ восстановить ее на работе, она так и не приступила к выполнению своих обязанностей. Об этом 15 декабря сообщает газета «Каменске известия» со ссылкой на «Банкфакс». Из новости следует, что о неблаговидном поступке «справедливоросски» сообщил в ходе сессии Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС) председатель комитета по здравоохранению и науке АКЗС Александр Лазарев.

Светлана Шаповалова Камень-на-Оби. Памятник в честь 50-летия советской власти

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Между тем, ранее депутат АКЗС Василий Железовский, защищая свою коллегу по партии, публично заявлял: «Это показатель неуважения к закону со стороны государственной структуры».

Остановка без требования

В Бийске тоже имела место история, когда водитель в мороз высадил ребенка из автобуса. Об этом 16 декабря пишет газета «Бийский рабочий» («БР»).

"Десятилетний Витя не доехал до своей остановки и вынужден был прошагать почти километр, когда на улице стояло под минус 30. В чем причина такой «прогулки», — мнения родителей и чиновников расходятся», — отмечает «БР», ссылаясь на слова мамы мальчика.

Екатерина Егорова, «Бийский рабочий» Бийчанка уверяет, что ее сына в мороз высадили из автобуса

«Последние пассажиры, кроме моего ребенка, вышли на остановке «Кирпичный завод», и водитель решил, что нужды дальше ехать нет, поэтому он сказал моему сыну: «Выходи, я дальше не поеду». «Некст» развернулся и поехал в другую сторону. При этом ребенок не ехал зайцем — он оплатил проезд. Выходит, что водителю было просто лень ехать до конечной. И он высадил ребенка в такой мороз», — пояснила мама ребенка. Говорит, что она уже написала заявление в прокуратуру и приемную губернатора с просьбой разобраться в ситуации.

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Научно-технические достижения

На прошлой неделе в Барнауле наградили ученых, чьи разработки двигают вперед экономику региона и помогают его жителям. Премиальный фонд конкурса в этом году составил 900 тысяч рублей. Подробности 16 декабря сообщили «Вести-Алтай».

В этом году в Алтайском крае учредили 15 премий в области науки и техники: их получили 59 молодых учёных, исследователей. Здесь и новые материалы, и агрегаты, и сорта, и способы лечения, и учебные программы, и цикл научных трудов. Классический университет, к примеру, отметили за безвирусный картофель. А коллектив Алтайского краевого наркологического диспансера стал одним из лауреатов премии в области науки и техники за разработку и внедрение программы по борьбе с распространением синтетических наркотиков среди молодежи.

Водные проблемы алтайских сел

В нескольких селах Троицкого района сложилась проблемная ситуация с обеспечением водой, и причина тому — коммунальные аварии. Это следует из публикации районной газеты «На земле Троицкой».

В частности речь идет о Новоеловке и Гордеевке.

«Действительно, ситуация с водоснабжением в этих селах весьма далека от идеала. Только за последний месяц произошло три порыва, из них два — в Гордеевке и один — в Новоеловке. Порывы устраняли сами жители сел, а экскаватор был предоставлен (и оплачены его услуги) администрацией сельского Совета. Сегодня (14 декабря. — Ред.) снова произошел порыв, мы уже отправили в Гордеевку экскаватор», — приводятся слова главы администрации Хайрюзовского сельского Совета.

По его словам, в этих селах водоснабжением занимается МУП «Новоеловские водопроводные сети», которое находится в крайне тяжелом финансовом положении: работает только бухгалтер, нет слесарей и других рабочих. Долги перед энергетиками составляют почти 700 тысяч рублей, проиграны суды, и предприятие должно выплачивать судебные издержки и проценты по долгу.

В качестве причин такого положения глава обозначил две.

«Первая — насосы работают почти вхолостую, качают воду, а необходимое давление создать не могут, слишком много протечек. Вторая причина заключается в том, что сами жители, в свою очередь, способствуют плохому водоснабжению — много неплательщиков. Всего же долг потребителей воды перед МУПом составляет более 100 тысяч рублей, а некоторые неплательщики имеют задолженность до 20 тысяч», — отметил глава.

Медальоны вернулись домой

О масштабном слете поисковиков 16 декабря сообщает «Алтайская правда». Одним из самых трогательных моментов мероприятия стала передача родственникам личных вещей солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, — отмечает газета. По словам командира поискового отряда «Алтай» Николая Чайки, последние три года стало проще сотрудничать с коллегами из других регионов.

Евгений Налимов, «Алтайская правда» Поисковики и добровольцы Алтайского края приняли участие в масштабном слёте

«Весной 2013 года был на приеме у президента Владимира Путина. Говорили о формировании военно-исторического общества и о той роли, которую играют поисковики в данном направлении. Это не просто увлечение или хобби, дети во время экспедиций через душу пропускают истории погибших солдат, достают останки, несут их на мемориал Славы. Они не боятся этой работы. Помимо вахт важно трудиться на месте, восстанавливать имена, разыскивать родственников», — считает Николай Чайка.

Евгений Налимов, «Алтайская правда» Поисковики и добровольцы Алтайского края приняли участие в масштабном слёте. Трофеи

«СвежЫй хлеб»

О конфузе с вывеской в одном из барнаульских супермаркетов ТЦ «Лента» сообщает 19 декабря сайт ИД «Алтапресс».

"Лента» на Власихинской исправила грамматическую ошибку в вывеске над хлебным отделом. До этого в соцсетях обратили внимание, что на баннере написано «свежЫй хлеб», — говорится в сообщении.

ИД «Алтапресс» Конфуз с вывеской в одном из барнаульских супермаркетов ТЦ «Лента»

Причем на фото видно, что сотрудники не стали менять всю вывеску, а исправили одну букву. Снимок разошелся по соцсетям и вызвал множество ироничных комментариев барнаульцев. Зубоскалят они и теперь: «Было «свежый хлеб» — стало «свеж ий хлеб».