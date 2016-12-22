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У Росгвардии нет задачи бороться с революцией — депутат Госдумы

Политика
Если руководители Росгвардии на местах считают иначе, будут приняты меры, отмечают в нижней палате парламента
Бойцы Росгвардии
Иллюстрация: Rosgvard.ru
Бойцы Росгвардии

Москва, 16 Декабря 2016, 18:05 — REGNUM  Слова о том, что задача Росгвардии — бороться с революцией не имеют ничего общего с реальностью. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом заявил депутат Госдумы, замглавы экспертного совета Росгвардии Михаил Старшинов («Единая Россия»), комментируя публикации ряда СМИ, которые цитировали начальника управления Росгвардии по Алтайскому краю Александра Мауля.

«Безусловно такое представление о задачах службы не имеет ничего общего с реальностью», — заявил Старшинов. «Если это ошибка СМИ, пусть это останется на их совести, если же такое представление действительно сформировалось в головах некоторых товарищей на местах то, уверен, руководство быстро это поправит», — отметил парламентарий.

Как сообщают ряд СМИ, по мнению Мауля, главная задача Росгвардии — борьба с революцией: «Все вы смотрите телевизор, прекрасно видите, что творится, что есть такое понятие, как «пятая колонна», ряд так называемых общественных организаций, финансируемых из-за рубежа». При этом, цитируют его СМИ, «революционные брожения, к счастью, в Алтайском крае не проявляются так, как в федеральном центре, но соответственно необходима федеральная структура, которая могла бы сдерживать все революционные порывы».

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