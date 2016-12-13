Отдых на миллион

Светлана Шаповалова Камень-на-Оби. Мемориал под снегом

О том, какие туристические услуги на Алтае выбирают VIP-персоны, 13 декабря пишет сайт ИД «Алтапресс». Со ссылкой на турагентство «Плот», сообщается, что в регионе вырос спрос на элитный отдых: стоимость туров достигает 1 млн рублей за небольшую группу. По мнению директора турфирмы Александра Смирнова, интерес статусных персон к Алтаю появился после того, как здесь все чаще стал отдыхать президент страны Владимир Путин.

Официальный сайт Президента РФ Вид на Алтай с высоты полета Путина

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«Это своеобразный посыл приближенным, где нужно отдыхать. Эффект «сарафанного радио» тоже не нужно сбрасывать со счетов. Люди высокого статуса отдыхают на Алтае и после делятся впечатлениями со своими знакомыми. Некоторые из них мне рассказывали, что после путешествий в диких условиях у них смещались ценности в нужную сторону. Со временем они отходили от потребностей в шикарных условиях, жили в палатках и испытывали большой эмоциональный подъем вдали от городской среды», — поделился наблюдением Александр Смирнов. Не стал он скрывать и то, что для местных туркомплексов отдых известных людей на Алтае служит своеобразным маркетинговым ходом.

Altai-west.ru Владимир Путин на Алтае, 2003 г

Например, на сайте «Марьиного острова» (Чемал) есть автограф и пожелания президента, который останавливался там несколько лет назад. А лошадь, которую в одной из своих поездок в Чемальский район использовал глава государства, в последствии стали звать «президентской» и предлагать в конных турах.

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«Туристы, узнав эту историю, хотели покататься именно на этом животном», — пояснил директора турфирмы «Плот» Александра Смирнов. По его словам, среди VIP-персон, бывающих на Алтае, — зарубежные гости, политики и звезды шоу-бизнеса. За активным отдыхом в Горный приезжают преимущественно из центральной части страны. Стоимость туров, по данным неназванных экспертов «Алтапресса», от 60 тыс. рублей на человека.

Marin-ostrov.ru Отдых на Алтае

В другой турфирме — «Сибирь-Профи» — отметили, что у них клиенты предпочитают заказывать активный и экстремальный отдых на три-четыре дня, средний чек которого составляет около 35−50 тыс. рублей. Такие туры включают доставку до места размещения, работу профессиональных гидов, качественное снаряжение и хорошую кухню с услугами шеф-поваров городских ресторанов.

К примеру, отдыхавшая несколько лет назад на Алтае группа бизнесменов и политиков (всего около 10 человек) воспользовалась 12-дневным туром по 300 000 рублей с человека. Их отдых включал в себя вертолетную доставку на плато Укок, откуда на лошадях туристы добрались до подножия горы Табын-Богдо-Ола и совершили восхождение на высоту 4 тысячи метров. После этого дорогих гостей на джипах доставили до места сплава по Катуни, который занял три дня. Все время своего пути именитые туристы жили в палатках и только последнюю ночь провели в роскошном туркомплексе.

Marin-ostrov.ru Отдых на Алтае

Александр Смирнов подтвердил, что чаще VIP-туристы отдыхают группами, — цена общего тура для них достигает 1 млн рублей и более, ‑ и что летние туры практически в два раза дороже, чем зимние.

Зимой VIP-туристы выбирают дорогие туркомплексы стоимостью до 65 тыс. рублей в сутки. Развлечений в этот сезон не так много, нет сплавов, недоступны многие территории Горного Алтая. Александр Смирнов привел пример: тур с пятидневным проживанием в пятизвездочном отеле, вертолетной экскурсией на Телецкое озеро, поездкой на квадроциклах в таежную избушку, катанием на собачьих упряжках для группы в 17 человек в прошлом году обошелся примерно по 60 тыс. рублей с каждого. Впрочем, стоимость тура была ниже обычной, потому что в туркомплексе действовала акция.

«Эвалар» против губернатора: PR-бомбардировка

Сайт «Что делать?», который неоднократно сообщал о набирающей обороты кампании по дискредитации команды губернатора Александра Карлина, инициированной в СМИ, входящих в «Сибирскую медиагруппу» (Компания «Эвалар»), известил о продолжении информационной войны. В статье за 9 декабря речь идет о заявлении Михаила Гундарина — «традиционно привлекаемого в противостоянии с губернатором пиарщика» — из которого следует, что в ответ на критику, СМГ стала испытывать давление со стороны Федеральной налоговой службы.

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«Стоило ряду СМИ в ноябре начать освещать ситуацию в крае объективно, основываясь на цифрах государственной статистики, — и ими, а также их партнерами и даже рекламодателями, сильно заинтересовалась налоговая. Совпадение? Да не смешите. Не бывает таких совпадений. А вот привычка «кошмарить» бизнес — она широко распространена. Уж сколько твердили с самых высоких трибун. Уж президент страны говорил прямо — прекратить такие практики. Куда там», — заявил Гундарин в видеосюжете телепроекта «Наши новости» и на страницах всех СМИ медиахолдинга.

При этом, по наблюдению «Что делать?», автор косвенно заявил о наличии бизнес-конфликта с управляющей Алтайским краем командой, но конкретное его содержание освещено не было. Впрочем, в статье информагентства отмечается, — мол, нельзя с уверенностью сказать, что конфликт действительно возник именно на почве бизнеса.

«Эвалар» действительно использует в Алтайском крае участки в Бийске для своих производств, а также заявляет в своей пиар-легенде о том, что выращивает здесь травы для своих изделий на примерно тысяче гектаров земель сельхозназначения (эти факты пока не подтверждены независимыми экспертами). Однако даже потенциально возросшие платежи за эти земли не выглядят достаточной причиной для столь серьезного конфликта <…>», — отмечает «Что делать».

Своеобразный ответ краевых властей по поводу информационных выпадов «Эвалара» последовал 12 декабря через прогубернаторский сайт «Doc.22». Политолог Михаил Литвинов, который ранее уклонился от ответа на вопрос ИА REGNUM прокомментировать противостояние губернатора и «Эвалара», принадлежащего семье Прокопьевых, весьма подробно обозначил свое видение происходящего. «Реплика Гундарина означает — маневры и дипломатия закончились, началась PR-бомбардировка», — заявил политолог.

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Намерение депутата Госдумы Александра Прокопьева сесть в губернаторское кресло Литвинов сравнил с анекдотом: «съест-то он съест, да кто же ему даст-то?«

Мем на депутата Госдумы Александра Прокопьева со страницы бийского общественника Евгения Корчагина в «Одноклассниках»

"У него в активе — второй созыв в качестве депутата Государственной думы РФ и, формально, значительные финансовые ресурсы фармацевтической компании «Эвалар». В общем-то, все. Ни опыта руководства регионом, ни авторитета, ни необходимых знаний, ни политического рейтинга. Есть якобы желание, и — все!» — считает политолог.

По словам Михаила Литвинова, первый экзамен на подтверждение амбиций на пост губернатора края Александр Прокопьев безнадежно провалил еще на думских выборах.

«По проценту полученных голосов Александр Прокопьев не стал ожидаемым лидером госдумовской гонки по четырем краевым одномандатным округам. Оказалось, что бийский фармацевт в неофициальном соревновании победителей по одномандатным округам в Алтайском крае занял почетное третье место из четырех возможных. Со своими 36,55% голосов он проиграл заочное соревнование более скромным по своим бюджетным возмождностям Ивану Лоору (40,03%, бывший спикер регионального заксобрания, — прим. ИА REGNUM ) и Даниилу Бессарабову (36,58%, бывший социальный вице-губернатор, — прим. ИА REGNUM ). И по объему внутренних проблем округа, и по качеству соперников Бийский избирательный округ (№41) существенно уступал и округу №39 (Бессарабов) и №42 (Лоор)», — привел довод политолог.

Версию, что Александр Прокопьев пришел в Госдуму, чтобы защитить бизнес, и что это единственный вариант «Эвалара» удержать позиции на рынке, Михаил Литвинов считает вполне себе вероятной.

«…Потому что главная продукция «Эвалара» и главная суть его доходов — это производство и продажа разнообразных БАДов. Пищевые добавки имеют растущий спрос, когда у населения есть излишки средств, которые можно тратить на предметы, не относящиеся к группе первой, второй и даже третьей необходимости. Но БАДы — это не лекарства. Поэтому можно предположить, что, если у населения возникают какие-либо экономические напряжения, спрос на подобные товары закономерно снижается. И в таком положении любая компания неизбежно начинает испытывать трудности со стабильным притоком финансовых ресурсов. Поэтому самый дешевый вариант — получить необходимые средства либо из бюджета, либо из банков, но при поддержке бюджета», — полагает Литвинов.

При этом он подчеркнул, что когда речь идет о защите бизнеса, нужно понимать, что основные ресурсы компании «Эвалар» вложены в производство. Но кроме производства, есть еще и другие активы, которые не могут себя полностью финансово обеспечить.

Литвинов напомнил о медийных активах («СМГ»), «которые приносят в основном убытки».

«Что-то вроде чемодана без ручки — и нести накладно, и бросить жалко. По некоторым оценкам, в прошлом году убытки по этой статье расходов составили у «Эвалара» от 10 до 40 млн рублей. Дорогая медиаигрушка. Значит, контролируемые СМИ должны отработать поставленную задачу. Иначе зачем Александру Прокопьеву кормить «Политсиб.ру», «АиФ-Алтай», «Автограф», «КП-Алтай», «Банкфакс», ТВ «Наши новости», ТВ «Город», «Бийский рабочий» и многие другие издания, большой круг сетевых проектов?» — задается вопросом политолог.

Сельские педагоги негодуют

Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) ужесточают условия получения социальных гарантий сразу нескольким категориям граждан. В особенно сложном положении оказались сельские педагоги: 1 апреля 2017 года помощь на оплату жилого помещения, отопления и освещения им будет предоставляться в виде фиксированной суммы, которая (по предварительным данным) составит 1600 рублей. О негодовании, которое выразили педагоги в ходе интернет-конференции председателю комитета по соцполитике АКЗС Татьяне Ильюченко, 6 декабря сообщило ИА «Банкфакс».

По мнению сельских преподавателей, речь идет не о фиксированной сумме, а об урезании льгот, и это негативно скажется на привлечении в школы молодых педагогов. «У нас и так средний возраст учителей в сельской школе далеко за 50, как мы будем привлекать в село молодежь? Как учителю с зарплатой в 12 тысяч рублей прожить на селе? Сумма в 1600 рублей очень маленькая. О какой социальной справедливости идет речь?» — говорилось в одном из обращений. Эту позицию ранее поддержали и алтайские профсоюзы: они настаивают, что если законодатели не пойдут на попятную и не скорректируют документ, то объединение работников оставляет за собой право на «гражданские акции неповиновения».

Но законодатели пока стоят на своем: «Переход на фиксированную выплату улучшит положение преобладающего числа педагогов», — заявила Татьяна Ильюченко. По ее словам, свыше 60% сельских педагогов получают компенсацию менее 1600 рублей. «Переход на фиксированную выплату улучшит положение преобладающего числа педагогов. При этом точный размер компенсации будет установлен 15 декабря на очередной сессии АКЗС», — заявила депутат Ильюченко.

Импортозамещение и рост РВП

Объем валового регионального продукта (ВРП) в Алтайском крае к концу 2016 года составит около 520 миллиардов рублей, что больше на 100,8% в сравнении с прошлым годом. Такие данные 7 декабря со ссылкой на начальника регионального управления экономики и инвестиций Николая Чинякова приводит ИА «Амител».

По словам чиновника, добиться этого удалось, реализовав в 2015 году несколько конкретных проектов по импортозамещению. Со времени введения антисанкций алтайские производители смогли увеличить производство растительного масла на 45,3%, сливочного масла — на 61,5%, сыров и сырных продуктов — на 36%. Также в крае освоили производство новых видов сыров, которые ранее ввозили из-за границы: сулугуни, моцареллы, творожного сыра, маасдама и других. В итоге общий индекс промышленного производства остался положительным, в то время как в целом по России снижение составило 3,4%.

В Барнауле построят сразу два медцентра

В Барнауле через несколько месяцев начнется строительство двух современных медицинских учреждений: центра реабилитации и восстановительного лечения травматологического профиля, а также центра позитронно-эмиссионной томографии. Об этом 13 декабря сообщила газета «Алтайская правда».

«Оба медицинских учреждения имеют принципиальное значение для здравоохранения региона. Во-первых, задачи травматологии, ортопедии и эндопротезирования, которые решаются на площадке федерального центра, получат свое логическое достойное завершение только при наличии центра реабилитации. Во-вторых, позитронно-эмиссионная томография — это та составная часть онкологии, без которой сегодня немыслима точная и своевременная диагностика онкологических заболеваний. Такие технологии позволяют корректировать и вести процесс лечения больного», — пишет «АП».

Новые объекты станут частью медицинского кластера. Стоимость возведения центра реабилитации и восстановительного лечения травматологического профиля оценивается в 546,5 млн рублей. Проект предполагает создание 91 рабочего места. Новый специализированный комплекс для реабилитации и восстановления пациентов с травмами опорно-двигательной системы рассчитан на 148 коек. Здесь будут оказывать услуги по направлениям физиотерапии, водолечения, рефлексотерапии, лечебной гимнастики. Инвестиции еще в один крупный проект — центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) составят примерно 500 млн рублей. В новом высокотехнологичном медицинском центре будет создано порядка 30 рабочих мест. Предусматривается предоставление части услуг за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Смертность сокращается

За последние 10 лет смертность в Алтайском крае сократилась более чем на 20%, естественная убыль населения уменьшилась в 4,5 раза. Такие данные со ссылкой на региональное управление по здравоохранению, 12 декабря приводит «Комсомольская правда».

С начала 2016 года край стал лидером среди сибирских регионов по снижению смертности населения. Также он вошел в десятку лучших регионов России по этому показателю. По данным Росстата, за 10 месяцев этого года (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) смертность сократилась на 2,8% (это 802 человека). Меньше стали умирать от болезней органов дыхания — на 11,8%, от туберкулеза — на 8%, от ДТП — на 12,7%, от новообразований — на 4,8%. На 14,6% сократилась младенческая смертность.

Трансформация уличной торговли в Бийске

Уличную торговлю в Бийске переводят в формат ярмарок, — об этом 9 декабря сообщает газета «Бийский рабочий» («БР»).

Уличная торговля в алтайском наукограде хотя многим и кажется пережитком 90-х, свои позиции сдавать не собирается. Торгуют всем: от мороженной хурмы и кедровых шишек до мяса и колбасных изделий. Наибольшую активность торговцы проявляют летом и осенью.

Бийский рабочий, Иван Зяблицкий Уличная торговля в Бийске

«Но и зимой пятачки в переулке Гилева, на Мопровском или Декабристов редко остаются пустыми. Особенно часто в «БР» звонят с жалобами на торговлю рядом с бывшим привокзальным рынком. Там вдоль домов выстроилась живая колонна торгующих. Местные жители такому соседству рады не всегда: это и лишний шум, и грязь, а порой и запах», — информирует газета.

На перевод уличной торговли в формат ярмарки в том районе решились после того, как на смену бабушкам, торгующим своим урожаем с приусадебных участков, пришли перекупщики. «Окультуривать» торговлю станет индивидуальный предприниматель, который и будет предоставлять торговые ряды для желающих, оформляя договор.

Транспортный скандал «погасила» прокуратура

В Бийске администрация города по предписанию прокуратуры расторгла контракт с компанией «Норд», — об этом 8 декабря сообщают «Вести-Алтай».

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Напомним, с февраля 2016 года (при переходе на электронные проездные) власти наукограда перепоручили коммерческой форме свои прямые обязанности по организации перевозки пассажиров по муниципальной маршрутной сети. Восстановить законность помогла прокуратура. Вместе с тем, частник остаётся оператором «электронной» оплаты проезда в Бийске.

В отличие от Барнаула, в Бийске систему электронных проездных реализовали за счёт частного инвестора, вложения составили 7,5 миллионов рублей. При запуске транспортных карт проезд в наукограде подорожал с 15 до 17 рублей, и до 17,5 — при оплате наличными. Комиссия оператора при этом составила почти 10%, это в два раза выше, чем у барнаульской компании «Центртранс», — напоминают «Вести».

Камень-на-Оби завалило снегом

За ноябрь в Камне-на-Оби выпала двойная норма осадков: при норме 24 мм снега за месяц навалило 48,9 мм. Высота снежного покрова составила 20 см, что в три раза больше средних многолетних показателей. Самым снежным днем оказался 14 ноября, когда выпало 10 мм осадков, — об этом 8 декабря пишет газета «Каменске известия».

Светлана Шаповалова Камень-на-Оби. Мемориал под снегом

К плюсам в данной ситуации каменские журналисты отнесли то, что высокий снежный покров сумел сохранить почву от глубокого промерзания (ведь ноябрь в этом году оказался значительно холоднее обычного, температура воздуха опускалась до минус 30 градусов Цельсия, — прим. ИА REGNUM), ну, а к неоспоримыми минусам — повышенные хлопоты коммунальщиков и населения. «В борьбе со снегом задействовано все: грейдеры, скребки, лопаты. Непростой остается в городе дорожная ситуация», — отмечают «КИ».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, если с расчисткой дорог Камень худо-бедно справляется, то до Мемориала Славы руки пока не дошли.

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Место поклонения павшим в Великой Отечественной войне утопает в сугробах, а подножие памятника местная ребятня даже приспособила под зимнюю забаву — катание с горки.

Оппозиция на распутье

О том, как оппозиция в Алтайском Заксобрании собирается голосовать за проект краевого бюджета на 2017 год пишет 12 декабря ИА «ПолитСибРу».

»Ко второму чтению главный финансовый документ региона претерпел серьезные изменения — известны объемы федеральной поддержки, рассмотрены поправки депутатов. Голосовать или нет за бюджет, оппозиция пока не решила», — информирует агентство.

Известно, что с учетом объема федеральных трансфертов доходная часть краевого бюджета увеличилась на 5,5 млрд рублей и составила 78,1 млрд рублей. Увеличилась статья расходов до 82,6 млрд рублей, а дефицит немного сократился до 4,5 млрд рублей. В обновленном проекте бюджета разработчики сократили финансирование дорожного фонда, расходы на содержание чиновников, краевых СМИ. Увеличили расходы на национальную экономику и социальную политику. Но все поправки «Справедливой России» (они касались социальной политики) оказались отклоненными.

«Мы предложили провести индексацию социальных выплат, которая не проводилась уже три года, но в этой части нам было отказано. Также было отклонено наше предложение об увеличении компенсации за питание малоимущим в образовательных учреждениях. Сейчас она составляет 4 рубля 81 копейку. Понятно, что размер компенсации необходимо корректировать», — рассказал депутат-справедливоросс Александр Молотов. Особо эсеры настаивали на «заморозке» закона о сокращении выплат сельским педагогам, принятого на ноябрьской сессии.

Между тем, по мнению руководителя фракции ЛДПР Владимира Семенова, вопросы к проекту бюджета есть, но есть положительные моменты: прирост доходной части бюджета за счет федеральных трансфертов — это успех исполнительной власти региона. Но у Семенова имеются, к примеру, вопросы к приватизационной части бюджета.

«Когда мы рассчитываем, что продадим на 17 миллионов имущества, то стоит ли вообще это делать. В рамках нашего бюджета — это просто ни о чем», — заявил депутат и подчеркнул, что не готов голосовать против принятия бюджета.

Нет четкого решения по поводу бюджета и у коммунистов. «Мы еще проводим консультации», — сказал депутат от КПРФ Юрий Астанчик.