Жители Алтая пережили самую холодную ночь столетия

Граждан просят аккуратней обращаться с газовыми котлами и плитами, а также сообщать о проблемах с транспортом и теплом. Морозы до -45 градусов еще не отступили

Барнаул, , 13:05 — REGNUM Алтайский край, как и вся Сибирь, находятся под влиянием обширного мощного антициклона. Причем ночь на 17 ноября 2016 года оказалась самой холодной за 100-летнюю историю наблюдения, — сообщил начальник Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер в ходе сегодняшнего заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Таких показателей в регионе мы не наблюдали ни в 20, ни в 21 веке. Погодная ситуация в ближайшие дни не изменится, штормовой прогноз погоды сохраняется, к выходным ожидается похолодание, температуры будут опускаться до — 35, а местами до — 45», — пояснил синоптик.

На основании этой информации глав муниципалитетов призывали следить за количеством топлива на станциях и в котельных: автономные источники электроснабжения должны быть готовы к работе в любое время.

«Надо мобилизоваться и принять все меры для того, чтобы нам пройти зимний отопительный сезон без серьёзных аварий и без серьёзных последствий, которые вызывают эти аварии», — цитируют «Вести-Алтай» слова первого вице-губернатора Сергея Локтева.

Начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин обратился ко всем главам муниципальных образований и городских округов с просьбой обеспечить на предстоящие выходные постоянный мониторинг состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, проверить готовность сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Алтайского края к реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Между тем, известия о перемерзании газа поступили из Барнаула и Камня-на-Оби.

В столице Алтайского края из-за сбоя автоматических систем без газа сегодня остались 44 дома. Работы по замене жидкого топлива в газгольдерах осуществляют специалисты «Алтайкрайгазсервис». По словам представителей фирмы, к утру 19 ноября газ в емкостях будет заменен на новый, и в течение дня подача газа в жилых домах должна восстановиться.

«В ночь с 16 на 17 ноября произошла остановка подачи газа в многоэтажные дома по ул. Пушкина, 41 и 43, Дружбы, 1 и Стройотрядовская, 3. К 11 часам 17 ноября газоснабжение данных домов было полностью восстановлено», — такие данные приводит газета «Каменске известия».

По словам руководителя Каменского газового участка Ивана Кунца, при аномально низких температурах газ в фасадных газопроводах конденсирует и тем самым происходит их закупоривание. «Для устранения подобных моментов в газовом участке сформированы две аварийные бригады с круглосуточным режимом работы, которые производят откачку конденсата», — отметил коммунальщик.

Кстати, в Камне-на-Оби тоже отмечены первые жертвы морозов: к сегодняшнему утру в травматологическое отделение Каменской ЦРБ уже поступили три обмороженных пациента. Заведующий отделением Борис Панов пояснил, что пациенты получили обморожения кистей рук и стоп, и что все они были в алкогольном опьянении.

Число обморожений растет и в Барнауле. Сейчас в Алтайском ожоговом центре проходят лечение порядка 15 человек. Кроме того, местные СМИ сообщили о женщине, якобы погибшей на морозе неподалеку от собственного дома. Но в ГУ МВД по Алтайскому краю пояснили, что эта смерть, скорее всего, связана не с переохлаждением организма, а с заболеванием, которым страдала женщина.

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Морозы добавили Барнаулу и транспортных проблем: с утра 18 ноября в городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи поступило более 10 звонков с жалобами на работу общественного транспорта.

«Похолодание было резким. В первый день сильных морозов недовыпуск городского транспорта был чуть больше нормы. Это связанно с тем, что часть транспорта была еще на летнем топливе, где-то были технические неисправности. Сейчас топливо в машинах заменено, неисправности устраняются по мере выявления. Сегодня доля общественного транспорта на улицах Барнаула составляет 86 процентов от планового показателя, при том что в обычные дни по различным причинам эта цифра составляет порядка 90 процентов», — пояснил заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Василий Попов.

В мэрии просят сообщать о перебоях в работе транспорта, — если такое случится.

Алтайские спасатели, между тем, разворачивают 33 стационарных и 21 мобильных пунктов для обогрева на проблемных участках трасс: в теплых палатках можно заправиться, подкрепиться, зарядить телефон и переждать ненастье.

Как уже сообщало ИА REGNUM, существенное понижение температуры в Алтайском крае произошло с 15 ноября 2016 года. Сегодняшней ночью сильных морозов не выдержала высоковольтная линия электропередачи 10 кВ «Крутишка — Макарово» в Шелаболихинском районе: более 600 селян остались без света.

Чтобы найти поломку и восстановить подачу электричества, энергетикам пришлось в потемках, на 35-градусном морозе, обследовать 20-километровую территорию. По заснеженным полям до места пришлось добираться пешком и на снегоходах.

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