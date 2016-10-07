За считаные месяцы официальная позиция Филиппин относительно Китая сменилась кардинально: если раньше Манила сравнивала КНР не иначе как с нацистской Германией, то теперь идут разговоры о том, чтобы вступить с Пекином в военный союз. Но что поставлено на карту, станет ли лидер Филиппин новым Уго Чавесом, разорвав отношения с США и перейдя к сотрудничеству с Китаем, или же это прелюдия для реконфигурации американо-китайско-филиппинского треугольника, пишет Ричард Джавад Хейдариан в статье для National Interest.

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Автор отмечает, что с уверенностью можно сказать одно: президент островного государства Родриго Дутерте меняет геополитическую динамику в регионе и создает неопределенность для будущего поворота США к Азии. Тем не менее маловероятно, что он поставит крест на союзе Манилы с Вашингтоном.

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Так, администрация Дутерте в большей или меньшей степени отбросила стратегию балансирования Китая, которой придерживался его предшественник Бенигно Акино, поскольку новый лидер Манилы не раз приуменьшал роль решения Постоянной палаты Арбитражного суда в Гааге по территориальному спору между Филиппинами и КНР. Это решение ставило крест на большей части претензий Пекина на территории в Южно-Китайском море и устанавливало за Филиппинами Исключительную экономическую зону площадью 200 морских миль.

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Хотя решение суда в Гааге и затрагивает исключительно Филиппины и Китай, оно имеет большие последствия для региона и международного порядка, поскольку оно доказало, что Конвенция ООН по международному морскому праву релевантна при разрешении разногласий в Южно-Китайском море. Более того, оно также продемонстрировало, что поведение Пекина не соответствует существующим нормам международного права.

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Однако администрация Дутерте постоянно подчеркивала, что арбитражное разбирательство является исключительно двусторонним вопросом, поэтому нет необходимости поднимать эту тему на таких международных форумах, как АСЕАН. Вместо этого Манила повторяет о том, что нужно придерживаться прагматизма и избегать конфликта.

И воздействие от такой риторики на стратегическую динамику в регионе ощутимо. Дутерте практически в одиночку смог лишить США возможности мобилизовать многостороннее давление против Пекина, по меньшей мере на какое время. То же касается, как подчеркивает автор, и Европейского союза.

За последние несколько лет администрация Обамы в ходе поворота США к Азии взяла на вооружение стратегию «сдерживания», основанную на совмещении дипломатического давления и расширения военного присутствия поблизости от Китая. На фоне того как правительство Филиппин вдруг стало призывать к двустороннему решению разногласия Пекина и Манилы, а не многостороннему давлению, и стремиться к «военному союзу» и «близкой дружбе» с бывшим врагом, Вашингтон оказался в непонятной ситуации.

За последние несколько недель глава Филиппин заявил о готовности выдворить специальные подразделения США с южного острова Филиппин Минданао, приостановить ежегодные военные учения и совместные патрули в Южно-Китайском море и даже разорвать существующие соглашения о безопасности, однако пока эти комментарии кажутся больше агрессивной риторикой, чем реальными политическими заявлениями. Отчасти столь бурная реакция Манилы является ответом на критику Вашингтона кампании Дутерте по борьбе с наркотиками, неудовольствие которой выразил сам Обама.

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С другой стороны, причиной действий Дутерте является его понимание «независимой» внешней политики страны. Дутерте — который сам называет себя социалистом-антиимпериалистом — не раз говорил, что он стремится к тому, чтобы его страна в меньшей степени зависела от США.

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Используя московскую и пекинскую карты, Дутерте в духе холодной войны пытается указать на свою независимость от Вашингтона. Так, Дутерте планирует совершить официальный визит в Пекин, где, как ожидается, пройдут переговоры о временном соглашении о принципах действий в Южно-Китайском море. Вероятно, что антиамериканские тирады Манилы направлены на то, чтобы добиться доброй воли Пекина.

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Дутерте демонстрирует, что готов поступиться существующими отношениями с США, которые всегда были источником большой озабоченности в Китае. В частности, в рамках большой сделки с Пекином Дутерте может пойти на то, что на неопределенный срок приостановит совместные патрули с ВМС США в Южно-Китайском море, перенесет место проведения ежегодных учений «Баликатан» подальше от территориальных вод, которые Китай считает своими, и не полностью введет в действие подписанное недавно Соглашение о расширенном сотрудничестве в оборонной сфере.

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Однако с учетом большой популярности США среди избирателей Филиппин и близких связей Вашингтона с вооруженными силами маловероятно, что Дутерте полностью разорвет связи с США. Так, в 2015 году 92% граждан островного государства положительно отзывались о США, тогда как именно США поставляют Маниле 75% военного оборудования. На протяжении десятилетий Вашингтон предоставлял Филиппинам поддержку по целому спектру вопросов: от финансирования и разведки, до логистики и учений оборонному истеблишменту Филиппин.

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Не говоря уже о том, что внедрения российских и китайских технологий в вооруженные силы Филиппин, по большей части получивших подготовку и оборудование США, может вызвать технические сложности и потребовать много времени на реконфигурацию.

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Вероятнее всего, Родриго Дутерте следует по стопам лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который также не чурается дипломатических ссор с США, стратегического флирта с Россией и Китаем, а также запретов на доступ военным США на важнейшие базы Турции, когда бы Запад ни начинал критиковать его за нарушение прав человека и демократических принципов. Однако раз за разом отношения между вооруженными силами США и Турции оставалось на надежном уровне.

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Таким образом, если Китай не предоставит Маниле значительных уступок в Южно-Китайском море, маловероятно, что флирт Дутерте с КНР продлится долго. Тем не менее по развитию стратегии США в Азии уже нанесен удар, и все благодаря новому «диктатору» в Маниле.