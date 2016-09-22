«Почему президент гневается на бывших коллег по Временному правительству?», «Что Алмазбек Атамбаев думает об экс-президенте Отунбаевой?», «Кто может быть заинтересован в противостоянии Атамбаева с бывшими соратниками по оппозиции?» — эти и многие другие вопросы подробно рассмотрели киргизские и региональные СМИ на минувшей неделе

Франсисико Гойя. Сатурн, пожирающий своего сына (фрагмент). 1819-1823

Неизгладимое впечатление как на сторонников, так и на противников президента Алмазбека Атамбаева произвело его выступление на праздновании 25-летия независимости Киргизии.

В своей поздравительной речи киргизский лидер не только традиционно рассказал соотечественникам о трудном пути, пройденном республикой в процессе становления ее государственности, о достижениях последних лет и о происках приспешников свергнутого в 2010 году президента Курманбека Бакиева, но также резко высказался в адрес своих бывших соратников по «Апрельской революции».

«Сказать, что глава государства разгневался — ничего не сказать. Несмотря на то, что для страны 31 августа особый день — День независимости и главный праздник года, президент Киргизии подготовил вовсе не юбилейную поздравительную речь. Бывших единомышленников он обозвал собаками, которые «полают-полают и исчезнут». Затем охарактеризовал их смутьянами. Еще раз рассказал притчу о стаде баранов, на забой которых ведет козел… Многим было понятно, кому персонально адресованы столь нелестные определения», — оценило гневную речь Алмазбека Атамбаева ИА «24.kg». (притча с участием персонажа «козел-провокатор» перекликается с фамилией лидера партии «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева. «Теке» с киргизского переводится, как «козел» — ИА REGNUM ).

«Независимая газета» заострила внимание на словах Алмазбека Атамбаева о том, что в июне 2010 года он был против создания Временного правительства и форсированного изменения Конституции, которые теперь «пытаются любой ценой заново прийти к власти».

«Мне понятны их зависть, злоба и ненависть ко мне, ведь они ждали для себя особых условий, каких-то поблажек и льгот, «вечного кресла». Но скажу открыто: я, как президент, не делаю скидок даже членам своей семьи, а не то, что членам Временного правительства», — цитирует главу киргизского государства издание.

Также президент Киргизии подробно остановился на теме обсуждения поправок в Конституцию, отметив, как пишет газета «Дело №», что «весь последний месяц отдельные депутаты, политики и управляемые СМИ пытаются, не брезгуя ни чем, оклеветать его».

«Они обвиняют меня во всех грехах и преступлениях, вплоть до такого тяжкого преступления, как узурпация власти. Апофеозом этой клеветнической кампании стало обращение к народу членов временного правительства в лице Отунбаевой, Текебаева, Бекназарова, Дюшебаева, Исакова, Шерниязова и других. … Временное правительство призывает сохранить незыблемость Конституции до 2020 года и остановить попытки реставрации авторитарного режима со стороны президента Атамбаева. Хочу открыто сказать: это все ложь», — подчеркнул он.

«Слово Кыргызстана» отметило, что Алмазбек Атамбаев в ходе своего выступления упомянул и о том, что некоторые члены Временного правительства имеют прямое отношение к организации произошедших в Бишкеке и его окрестностях в апреле — мае 2010 года массовых актов мародерства, к воровству денег из банковских ячеек и разжиганию межнационального конфликта на юге Киргизии в июне 2010 года.

«Да, пока мы не имеем на руках прямых доказательств, прежние руководители силовых структур зачистили следы, но, как говорится, все тайное рано или поздно становится явным. Я уверен, что так и будет. И вовсе не благодаря Временному правительству и новой Конституции в нашу страну наконец-то пришли спокойствие и стабильность, а вопреки! Все тайное рано или поздно становится явным, особенно, по фактам мародерства», — добавил киргизский лидер.

Однако сильнее всего досталось от Алмазбека Атамбаева экс-президенту переходного периода Розе Отунбаевой, назначение которой на пост временного главы государства он охарактеризовал как «не совсем осознанный выбор граждан».

«Большинство избирателей даже не знали, что на референдуме 2010 года они выбирают еще и президента переходного периода: ни в одном бюллетене не было не то что фамилии кандидата, а даже намека на выборы президента. При этом 98% якобы проголосовали за нового главу государства. Таких результатов даже в авторитарных странах не бывает», — цитирует Атамбаева «Sputnik Кыргызстан».

После этих слов Роза Отунбаева покинула праздничное мероприятие, а ее коллеги — бывшие члены Временного правительства — в тот же день написали обращение, в котором потребовали от Алмазбека Атамбаева публичных извинений «за субъективную оценку событий 2010 — 2011 годов и бесцеремонные выпады в адрес экс-президента переходного периода», добавило «BBC Кыргыз Кызматы».

«Члены Временного правительства глубоко возмущены бесцеремонными выпадами против экс-президента Розы Отунбаевой, которая практически за руку привела его самого к посту главы страны. … Это непозволительно не только главе государства, но и любому человеку, считающему себя мужчиной. … Президент Атамбаев не сможет отрицать тот факт, что без воли и мудрого руководства Розы Исаковны партия СДПК (партия власти — ИА REGNUM ) не смогла бы попасть в Коалицию парламентского большинства, и Атамбаев не смог бы занять пост главы правительства, а в последующем ‑ и пост президента», — говорится в заявлении.

«Азаттык» привел на своих страницах слова одного из старейших оппозиционных политиков Киргизии, лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, который раскритиковал выступление президента Алмазбека Атамбаева и предположил, что глава государства через внесение изменений в Конституцию намерен «возродить старый контрреволюционный режим».

«Атамбаеву нужно было произнести слова, которые объединили бы народ, призвали к согласию. Это действительно было бы достойно президента, лидера. Но речь Атамбаева опозорила всю Киргизию. При таком правителе государство ожидает тяжелое будущее», — считает он.

Политолог Аркадий Дубнов также поделился с читателями «Азаттыка» своим мнением относительно произошедшего между президентом Киргизии и его бывшими соратниками конфликта. Дубнов заявил, что «гнев Атамбаева был вызван тем, что его экс-коллеги по временному правительству во главе с Розой Отунбаевой посмели выступить против перекраивания Конституции».

«Согласитесь, киргизскому президенту с присущим ему изяществом публично-праздничной риторики трудно найти равных… Ну, такая уж нынче демократия в Киргизии и ее вожди, что «лучшие люди города» во главе с их Главным могут прилюдно, чтобы весь мир знал и завидовал невиданной ему свободой по-киргизски, кидаться друг в друга детскими какашками и обзывать «вонючими политиками». Такое в Бишкеке, конечно, случается чаще, чем раз в 25 лет, но на этот раз сапоги всмятку Алмазбеку Атамбаеву удались на славу», — подчеркнул он.

Конфликт между президентом Атамбаевым и его бывшими соратниками по оппозиции вылился и на страницы газет. Часть СМИ и опрошенных ими общественных деятелей/политиков/экспертов встали на сторону главы государства. Часть — поддержали его оппонентов.

Так, политолог Айнура Арзыматова в интервью госагентству «Кабар» сообщила о том, что «нерешительность, слабость, боязнь обострить политическую ситуацию и неспособность проявить политическую волю Временного правительства (ВП) привели ко многим негативным результатам»

«Мы, эксперты и ученые, которые очень пристально следим за политическим процессом в стране, не раз говорили, что главным недостатком Временного правительства стало то, что оно не смогло заложить основу для будущего страны. Оно не смогло организовать формирования новой власти, нового лица. За эти полтора года ВП не смогло сломать кадровую систему старой власти. И первые кадровые назначения Отунбаевой, как президента, сразу вызвали в обществе первую волну разочарования. И все эти негативные результаты через пять лет аукнулись Киргизии», — добавила она.

Газета «Вечерний Бишкек» также заступилась за Алмазбека Атамбаева:

«Не правда ли то, что Отунбаеву просто протащили через референдум, и она стала президентом переходного периода? Кстати, до сих пор общество пребывает в недоумении, почему Отунбаеву выдвинули верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств, не ее ли вина в том, что на юге страны произошли страшные в истории независимой Киргизии межэтнические столкновения? Или она выполнила какую-то миссию, и причем успешно? Даже получила медаль Госдепа США. На эти вопросы пока нет ответов, но есть смутные сомнения. И разве не правда, что некоторые члены Временного правительства «пилили миллионы», присваивали деньги из банковских ячеек? И это тогда, когда в стране происходили страшные события».

Газета «Фабула пресс» провела опрос по теме противостояния президента Киргизии и его экс-соратников. Один из его участников, председатель Комиссии по государственному языку Эгемберди Эрматов отметил, что до настоящего момента Алмазбек Атамбаев «закрывал глаза на критику, звучащую в его адрес, проявлял терпение».

«Наверное, на этот раз он не выдержал, так как его предали люди, которых он считал близкими по взглядам. Поэтому в День независимости он был откровенен с народом. Поделился тем, что было у него внутри. Горькая правда заденет любого. Но она никогда не приведет к чему-то плохому. Спустя несколько лет мы убедимся в том, что помыслы президента чисты», — сказал чиновник.

Газета «Эгемен» на перечислении фактов не остановилась и расписала все слухи о Розе Отунбаевой и ее сыне — Атае.

Некоторые киргизские СМИ высказали предположение, что в разгоревшемся конфликте между бывшими соратниками по «Апрельской революции» напрямую заинтересованы «находящиеся вдалеке Аскар Акаев и Курманбек Бакиев» — первый и второй президенты Киргизии, свергнутые в 2005 и 2010 годы и бежавшие из страны в Москву и Минск, соответственно.

«Говорят: «Революцию делают фанаты, а плодами ее пользуются проходимцы», пока экс-революционеры будут враждовать на политической сцене, что начнет надоедать народу, не выскочат ли откуда-нибудь третьи силы? Такие ходят среди нас. Некоторые состоятельные политики, обладающие электоратом, затаили злобу на власть и отсиживаются в берлоге. Они ждут, когда Белый дом растеряет свой авторитет. Если политическая ситуация обострится, то третьи силы могут рискнуть и выступить», — пишет «Азия news».

Схожую точку зрения озвучила газета «De-факто», отметившая, что «с каждым днем все больше усиливается противостояние Атамбаев — Текебаев».

«Революция вроде начала пожирать своих детей. Они не чувствуют, что такое противоборство льет воду на мельницу Бакиевых и бакиевцев? Они не боятся пробуждения коррумпированных сил, не отказывающихся ради прихода во власть от использования национализма, трайбализма? Почему они не смогли поставить народные устремления выше своих узких интересов, личных обид? Во время внешнего кризиса, дороговизны, миграционных мучений, угрозы терроризма, нерешенности пограничных вопросов вражда наших доверенных лидеров не есть хороший процесс. И сейчас не поздно сесть за один стол ради народных интересов. Иначе этот раскол обойдется дорого», — подытожило издание.