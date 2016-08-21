



Валентина Андреева ИА REGNUM Поволжье. Мельница. Россия жива. Не знали?

Президент Владимир Путин продолжил долгожданные кадровые перемены, отправив в отставку, наверное, самого непопулярного министра последнего времени — министра образования и науки Дмитрия Ливанова, за несколько лет на глазах всей страны превратившегося из успешного ректора легендарного Института стали и сплавов — в скандального деконструктора, повесть о котором вошла бы во второй том истории города Глупова Салтыкова-Щедрина, если бы его писали сегодня, а память о современных геростратах не потухала бы одновременно с их удалением с кресла.

В тени громкого события, как всегда, осталось не менее важное, чем освобождение пепелища от того, кто въехал на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки.

Ростат опубликовал данные о среднемесячной начисленной заработной плате гражданских служащих в федеральных государственных органах

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Любой читатель ИА REGNUM может сейчас заглянуть в свой кошелёк и глянуть на текущий счёт своей банковской карточки, чтобы ощутить фундаментальную природу чиновного подвига, с отчаянной смелостью идущего против ветра и влаги народного удивления и возмущения чиновными реформами. Ощутить степень крайней независимости их процветания от результатов их труда. Вот как это выглядит кратко: средняя зарплата этих чиновников — 100.000 рублей. Средняя — чинов аппарата правительства РФ — 180.000 рублей. Средняя — чинов МИД России — 140.000 рублей. Средняя — чинов министерства финансов РФ — 105.000 рублей. Средняя — чинов Центризбиркома РФ — 97.000 рублей. И… средняя — чинов Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям — 50.000 рублей.

Если кто-то искал образца для достойного уровня жизни, то пусть этим образцом станет уровень жизни наших чинов. И пусть именно им, а не бедному большинству, рассказывает ректор Академии народного хозяйства и государственной службы товарищ Мау, что пенсия им не очень-то и нужна. И упорно молчит о том, как он лично собирается вернуть работающим их пенсионные взносы и как разделит в интересах пенсионеров мраморно-стеклянные циклопические дворцы областных отделений Пенсионного фонда.

Гром, сотворённый профессиональными правозащитниками по поводу массовости распространения на Северном Кавказе варварского и травматичного женского обрезания — при анализе его на местности немедленно обнаружил, что гром этот был подготовлен топорно, неквалифицированно, избирательно и без действительного внимания к реальности.

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Но следует быть последовательными и не успокаиваться на том, что это женское обрезание — архаичное наследие древности, грубых форм и самой идеи которого принято не только стыдиться, но и избегать, что бы фарисеи и саддукеи не натолковали про это. Или давать волю искажённой борьбе за гендерное равенство, требуя женского равенства с мужским обрезанием. Общество традиционное радикально отличается от общества имени ЛГБТ — социальный контроль в нём не касается внутренних конфессиональных норм, но ставит границы исключительно варварству, которое в традиционных религиях давно уже самостоятельно преодолено. И нам, людям разных конфессий, вовсе нет смысла ждать «разъяснений», что для нашей веры суть признаки цивилизации и что есть зло.

Произвол власти или тех, кто действует от её имени в Якутии, — несомненное зло, кто бы сейчас не стал прятаться от ответственности в процедурных уловках. Ещё раз напоминанием: вот ещё один пример несомненного зла, которое в принципе должно быть истреблено в России:

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Кто ответит за преступления явные и неявные? Даже недолгая история современного российского Крыма даёт море фактов к тому, что списывать варварство на тяжёлое наследие украинской власти уже поздно: надо брать на себя полноту ответственности не только за защиту людей от провокаторов и диверсантов, организаторов блокады и лжи, собственных глуповцев на белом коне, мучительно ищущих себе город Глупов под разорение, но и за необозримое будущее, в котором Азовское море — почти полностью внутреннее море России, в котором витринный Сочи теперь всё-таки станет российским Лас-Вегасом с полным веером разнообразных последствий.

Мост с Кубани в Крым — спасительная «дорога жизни», которая сделает Крым независимым от ухищрений врага. Но впору подумать и о том, кто защитит Крым, Кубань, Азовское море от нашей победы над природой и вражескими ухищрениями. Вынужденные выстроить вокруг моста в Крым не только дивизионы С-400 и С-500, но и новый узел экономической жизни, мы должны защитить от этого Нового Сочи то, что его окружает. Тревогу об этом публика слышит пока ещё очень плохо:

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И снова в контексте преодоления блокады Крыма нельзя не вспоминать, как не враг, а сама правительственная политика обрекает на ещё большую блокаду другие, не менее российские, не менее конституционные и не менее неотъемлемые территории. Речь идёт о давней трудной транспортной доступности и энергетической уязвимости Русской Прибалтики — Калининградской области и Камчатки. Если из Калининграда и Петропавловска-Камчатского доступней Берлин и Токио, Варшава и Анкоридж, то надо прекратить пустословие о приверженности вышеупомянутых чиновников территориальной целостности России. Без самого льготного транспорта в эти края нашей земли и без полной энергетической независимости этих бастионов нашей страны — говорить о неуязвимости России просто не приходится.

И что на этом фоне творит самый несчастный из несчастных ни в чём не виновный бизнес? Явно делает всё, чтобы его действия приравняли к государственной измене:

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