ИА REGNUM предлагает вашему вниманию обзор событий прошедшего месяца, так или иначе связавших интересы России и стран Средней Азии, составленный на основе публикаций ведущих местных и региональных средств массовой информации.

Франц Рубо. Средняя Азия. Всадники. 1888

Казахстан

Каспий. Много нас, а он один

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил столицу Казахстана для участия во встрече глав МИДов прикаспийских государств. Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства встретился со своим казахстанским коллегой Ерланом Идрисовым, с которым они «сверили часы» по ключевым вопросам казахстанско-российского сотрудничества».

Вопреки оптимистичному заявлению Лаврова накануне поездки, подписать конвенцию о статусе Каспийского моря в этом году так и не удалось.

Экологическое сотрудничество

25 июля из Оренбурга в Казахстан направилась XX совместная историко-культурная, экологическая и спортивная экспедиция, в которой приняли участие политики, чиновники, бизнесмены, общественники и школьники.

В рамках экспедиции состоялась также научно-практическая конференция «Совместная российско-казахстанская экспедиция по реке Урал как фактор историко-культурного наследия двух народов».

«Союз» с «Прогрессом»

Транспортный корабль новой серии «Прогресс МС-03» на ракете-носителе «Союз-У» с продуктами питания, воздухом, топливом, новым оборудованием и посылками для экипажа 17 июля был запущен с космодрома «Байконур» к Международной космической станции.

Пуск произошел строго по плану. Корабль с МКС состыковался 19 июля в автоматическом режиме.

Киргизия

Меймандос или гостеприимство по-киргизски

В начале июля неизвестные, представившиеся сотрудниками милиции, ограбили семью россиян, которые везли ребенка-инвалида на лечение на киргизское озеро Иссык-Куль. После «досмотра» потерпевшие недосчитались 100 евро, 20 тысяч рублей и 45 тысяч сомов (более 73 тыс. рублей в общей сложности).

Чтобы у гостей республики не сложилось негативное отношение к стране, киргизстанцы организовали сбор денег для пострадавших от мошенников российских туристов. Спустя несколько дней подозреваемые были задержаны, а представители милиции и правительства извинились перед российской семьей. Ветераны милиции Чуйской области Киргизии также передали им 20 тыс. сомов (19,1 тыс. рублей), а глава Иссык-Кульской области организовал бесплатное лечение для ребенка пострадавшей семьи в одном из пансионатов на озере Иссык-Куль.

Не история, а песня

Министерство культуры, информации и туризма Киргизии совместно с Союзом композиторов и Союзом музыкальных деятелей страны объявили конкурс на лучшую песню, посвященную Среднеазиатскому восстанию 1916 года.

Организаторы поясняют, что конкурс учрежден для создания музыкальных произведений, «отражающих высокую духовность, гражданственность, патриотизм, любовь к Родине, и направленных на воспитание подрастающего поколения в духе гордости за славную многовековую историю своей страны и ее свободолюбивого народа».

Отобранные специальным жюри композиции будут рекомендованы к исполнению в акциях, которые будут проводиться в рамках Года истории и культуры, посвященных столетию трагических событий 1916 года.

Таджикистан

ГСМ и ничего лишнего

Владимир Путин 3 июля ратифицировал соглашение о беспошлинных поставках горюче-смазочных материалов в Таджикистан. Ожидается, что в 2016 году в страну без взыскания экспортного таможенного сбора для внутреннего потребления будет поставлено 830 тысяч тонн нефтепродуктов.

Этого объема должно хватить для покрытия внутренних потребностей страны. В случае, если поставляемые на льготных условиях ГСМ будут перепродаваться в третьи страны, Россия может прекратить беспошлинные поставки.

А работать можно и дома

Правительство РФ потратит $6 млн на развитие сельского хозяйства в Таджикистане. В рамках программы продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН семьи трудовых мигрантов, оставшиеся в Таджикистане, смогут сами разработать сельскохозяйственный проект и подать заявку на получение гранта до $5 тыс.

Проект «Наращивание потенциала по укреплению продовольственной безопасности и улучшению питания в ряде стран Кавказа и Центральной Азии» планируется запустить осенью 2016 года.

Кому это надо? Кому это нужно?

Рабочая группа передала на рассмотрение правительства страны материалы по изучению вопроса о вступлении Таджикистана в Евразийский экономический союз.

«Последнее слово за правительством Республики Таджикистан», — отметил начальник Таможенной службы при правительстве страны Абдуфаттох Гоиб 19 июля.

К слову, уже 2 августа заместитель министра экономического развития и торговли Умед Давлатзод заявил, что Таджикистан и без вступления в ЕАЭС показывает неплохие результаты, а все необходимые вопросы уже урегулированы на двусторонней основе, и непонятно, есть ли у страны резон вступать в экономический союз. Правда, он также подчеркнул, что вопрос еще не снят с повестки дня.

«Добрые стратегические отношения»

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 19 июля встретился с главой Нижегородской области Валерием Шанцевым.

Стороны обсудили расширение поставок овощей и фруктов из Таджикистана в российские регионы, привлечение к работе в свободной экономической зоне Таджикистана промышленных предприятий Нижегородской области, а также увеличение квот на обучение в российских вузах для таджикских студентов.

Не оценили

На следующий же день, 20 июля, министр сельского хозяйства Таджикистана Саттори Изатулло обвинил российских предпринимателей в недобросовестности, заявив о том, что они отказались выкупать молодой таджикский лук и картофель согласно ранним договоренностям.

В Минсельхозе страны отметили, что причин отказа не знают, однако допустили вероятность того, что продукция могла не отвечать российским требованиям качества.

«Была бы сама эта продукция, а найти рынок сбыта не должно стать проблемой. В мире помимо России есть целый ряд стран, которые с удовольствием покупали бы таджикскую сельхозпродукцию», — утешают читателей местные СМИ.

Не Джамшуды

В Таджикистане за «оскорбление нации и государства» приостановлены выпуск и реализация газеты «Комсомольская правда». Решение принято после публикации материала Сергея Пономарева «Таджикистан: из советского прозябания в светлое будущее». По мнению таджикских властей, в материале были оскорблены таджикский народ, его устои и традиции.

«Прочитав статью, я понял, что она не отвечает не только этическим нормам журналистики, но и профессиональным нормам», — отметил партнер «КП» в стране Шариф Хамдампур, заявивший о своем отказе от реализации издания в Таджикистане.

Уже 4 августа генпрокурор Юсуф Рахмон заявил о том, что в отношении Сергея Пономарева может быть возбуждено уголовное дело за «разжигание межнациональной розни», если в его статье будут обнаружены соответствующие признаки.

Главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин выразил недоумение по поводу произошедшего скандала. Он полагает, что в тексте нет ничего оскорбительного или несправедливого и, более того, по его словам, публикация «проникнута симпатией и любовью к таджикскому народу».

Денег от мигрантов из России меньше

Председатель Нацбанка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода заявил о том, что за первое полугодие 2016 года на 22,1% сократился объем денежных переводов в Таджикистан из России.

Правда, он отметил, что объем переводов в рублевом эквиваленте приблизился к прошлогоднему показателю за тот же период и составил 67 млрд рублей, а спад наблюдается только в пересчете сумм на доллары. Глава таджикского Нацбанка допускает, что это сезонное явление, и поток переводов из-за рубежа может вырасти во второй половине года.

Туркмения

Спор на $5 млрд

Иск на сумму порядка $5 млрд предъявил «Газпром» туркменскому госконцерну «Туркменгаз» в Стокгольмском арбитражном суде. Сумма представляет собой ретроактивные платежи за природный газ по контракту с 2010 по 2015 годы.

Иск против «Туркменгаза» с требованием урегулировать спор о пересмотре цены на природный газ, закупаемый в Туркмении, «Газпром» подал в арбитражный суд Стокгольма еще в июне 2015 года. В январе 2016 года «Газпром» и вовсе прекратил закупку туркменского газа из-за «серьезного нарушения контракта ГК «Туркменгаз». Туркменская же сторона в ответ обвинила российскую компанию в неплатежеспособности и пренебрежении контрактными обязательствами.

Узбекистан

Сильнейшая в регионе армия рассчитывает на российское вооружение

Ташкент намерен закупать российское вооружение, причем по установленным в РФ внутренним ценам. В настоящее время Узбекистан формирует заказ.

«Необходимо определить количество и виды вооружения, которые республике необходимо приобрести», — сообщили в Министерстве обороны страны с самой сильной в Средней Азии армией по версии Global Firepower.

О фруктах договорились

Делегация Минсельхоза РФ во главе с замглавы ведомства Сергеем Левиным по итогам своего визита в Узбекистан подписала Протокол о сотрудничестве с Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана в сфере поставок плодоовощной продукции.

Вывод

Наибольшее количество публичных контактов и проектов с Россией в июле 2016 года из всех стран Средней Азии наблюдалось в Таджикистане.

Последний, к слову, считается наиболее вероятным кандидатом на вступление в ЕАЭС. Правда, ни в самой стране, ни в странах-участницах экономического объединения возможное пополнение рядов энтузиазма не вызывает.